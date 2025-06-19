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    19 июня 2025, 14:40 • В мире

    Обезлюдевшую Прибалтику заселяют хищные звери

    Обезлюдевшую Прибалтику заселяют хищные звери
    @ Thomas Sbampato/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Жестокий демографический кризис обернулся для Прибалтики неожиданной стороной. Природа не терпит пустоты, и убыль населения восполняется резким ростом численности животных, особенно хищников. Медведей видят на улицах городов, стаи волков ставят под угрозу животноводство. Скоро, как опасаются местные крестьяне, «вместо наших овец и косуль они начнут охотиться на людей».

    Эта трагикомическая история началась 14 июня, когда жители пригородов Вильнюса начали делиться в соцсетях тревожной вестью о появлении медведя. «Мы с мужем ехали в сторону Вильнюса через Авиженяй (деревня в Вильнюсском районе – прим. ВЗГЛЯД) и увидели, как мишка перебегает дорогу», – рассказывала жительница города Лина. Вскоре после этого медведь был замечен на улице Жибуре прямо между домами.

    Специалисты уверяют, что в 2025 году медведей в Литве стали замечать куда чаще, чем раньше. Раньше считалось, что эти звери в Литве давно уже не живут – последнего представителя местной медвежьей популяции застрелили в далеком 1883 году. Но демографический кризис вкупе с обезлюживанием делают свое дело – медведи вернулись в Литву и с каждым годом чувствуют себя все более уверенно.

    Что касается косолапого, замеченного 14 июня в окрестностях Вильнюса, то его эпопея только начиналась. Днем позже он бродил уже значительно ближе к центру города. В соцсетях стали появляться призывы передвигаться по Вильнюсу как можно осторожнее. Общество охотников и рыболовов Литвы призвало немедленно убрать зверя со столичных улиц. Там предположили, что животное испытывает стресс от нахождения в непривычной обстановке, что делает хищника вдвойне опасным.

    Простые горожане тоже потребовали поскорее поднять беспилотники, найти медведя, усыпить его и вернуть в естественную среду обитания. Но мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас расписался в своем бессилии. «У нас в муниципалитете нет отдела по отлову медведей», – сообщил он. А после того, как в обществе охотников решили проявить гуманность и наотрез отказались стрелять в животное, оказалось, во всей Литве нет ни одного специалиста, который смог бы грамотно произвести дистанционное усыпление медведя.

    Пока шли дискуссии, Центр охраны дикой природы Литовского университета наук о здоровье сообщил, что медведь из города ушел самостоятельно. Оказалось, что зверь, которого потом выследили с помощью дронов, направился в сторону города Пабраде, где, кстати, находится база НАТО, а недавно там утонули в болоте четверо американских солдат, ехавших в бронетранспортере.

    Заодно уж литовские специалисты постарались развеять заблуждение и рассказали, что медведи приходят в Литву отнюдь не из Белоруссии, как считает местная публика. Литовско-белорусскую границу нынче пересечь зверю практически невозможно, поскольку там установлены заборы и заграждения из колючей проволоки, в которых периодически гибнут лоси. Нет, медведи приходят в Литву с севера, из Латвии и Эстонии. Там проблема депопуляции стоит еще острее, чем в Литве – и медведи расплодились во множестве.

    «Вероятность встретить медведя сегодня в два-три раза выше, чем десять-пятнадцать лет назад», – рассказал латвийский зоолог Янис Озолиньш. Он советует грибникам и ягодникам не ходить в лес в одиночку, не оставаться там на ночь и производить как можно больше звуков – чтобы медведь заранее услышал человека и обошел его стороной.

    В последнее время в Эстонии и Латвии медведей теперь нередко видят не только в лесах, но и на окраинах населенных пунктов. К счастью, случаев их нападения на человека пока не регистрируется.

    А вот кто уже сейчас наносит ощутимый ущерб людям, так это волки, также расплодившиеся в Прибалтике в огромном количестве. Эти звери, имеющие высокий уровень интеллекта, часто совершают набеги на животноводческие хозяйства. По официальным данным, волки в 2024 году прикончили на территории Эстонии 1411 овец, что стало рекордом.

    Вот, например, одно из типовых известий такого рода: овцеводы с фермы Вырну в волости Алутагузе (уезд Ида-Вирумаа) разом потеряли сразу двадцать животных. Загон для овец был окружен пятирядным электропастухом, но волки прорыли подкоп и добрались до добычи.

    В свою очередь, овцеводы из Ляэне-Вирумаа Прийт Йыэсалу и Эвелин Нийнепуу сообщили, что, выбравшись в одно несчастливое утро проверить свое стадо, застали часть его растерзанным хищниками насмерть, а некоторые животные получили такие раны, что пришлось их прикончить. Это уже третье нападение за короткий срок. Подобным атакам подвергаются и другие местные овцеводы, потерявшие в их ходе до 10% своего поголовья.

    Особенно обиден для крестьян тот факт, что их пастбища защищены электроизгородью и охраняются тремя собаками. «В это вложено очень много денег. В этом сезоне на одно только строительство изгороди ушло около 18 000 евро», – констатировал Йыэсалу. Однако волков эти меры не останавливают – хищники одолевают ограду, перепрыгивая через нее или делая подкоп.

    Также звери наведались в Куркузе – пригород Кохтла-Ярве, одного из крупных по эстонским меркам городов. Там они сделали подкоп под изгородью, защищавшей загон для скота, пролезли и растерзали одиннадцать овец. Хозяин оказался поражен – по его словам, он и подумать не мог о подобном, ибо загон был расположен рядом с жилыми домами. Однако близость домов волков не отпугнула.

    Аналогичная ситуация складывается и в других эстонских регионах. Фермеры уезда Пярнумаа (на юго-западе государства) пребывают, по их словам, в отчаянии. Некоторым из овцеводов пришлось распродать оставшихся животных и переключиться на что-то другое. «Я двадцать пять лет пытался заниматься овцеводством, но за последний год погибло больше овец, чем за предыдущие двадцать четыре. Теряется смысл заниматься этим», – сокрушается крестьянин Юри Пярнат из деревни Яэрья.

    Волки удивляют эстонцев своими хитростью и дерзостью.

    «Снимали собак с поводков, даже с цепей, если не ошибаюсь. Из телятника украли теленка», – рассказала кинолог Анна Лиллепярг, расследовавшая обстоятельства очередного волчьего набега. По ее словам, даже электропастух под высоким напряжением не всегда может остановить голодного хищника. «Если волк хоть раз смог преодолеть ток, он знает, что можно со всей скорости разогнаться и не получить разряд – он это будет делать всегда», – говорит Лиллепярг.

    В мае овцеводы Яаника и Рейн Мирка, проживающие в поселке Васула, выйдя утром на пастбище, увидели его буквально усыпанным растерзанными телами ягнят, овец и баранов – всего волки прикончили с полсотни животных. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Пострадавшие овцеводы, в свое время вывезшие дорогих племенных баранов из Англии, рвут волосы с досады. Сотрудники департамента окружающей среды сочли, что это разбойничали молодые волки, которые еще только осваивают искусство охоты, а потому убивают больше, чем нужно для пропитания.

    Крестьяне жалуются, что государство выдает слишком мало разрешений на отстрел. Зоолог Николай Лаанету подтверждает: «Если в каком-то районе мы годами не охотимся на волчью стаю, она выедает все ресурсы».

    В Латвии в последнее время из-за нападений четвероногих хищников прекратили существование десятки овцеводческих хозяйств – волки выедали овечье поголовье, делая работу нерентабельной.

    «Когда он хочет есть, он и трехметровый забор преодолеет. Если на его пути будет деревянный хлев, то он все разнесет, вырвет зубами доски. Может, только каменный хлев спасет, но и там он все равно подкопает снизу», – свидетельствует владелица крестьянского хозяйства Алита Мейере. Она предупреждает: «У нас были случаи, когда волки по поселку гуляют средь бела дня. И когда волкам не окажется что есть, вместо наших овец и косуль, то они начнут охотиться на людей».

    Ежегодно в Латвии разрешено отстреливать до трехсот волков. Но охотники настаивают, что лимит необходимо увеличить как минимум вдвое. «Триста волков – это вообще ничто. Потому что в нынешний момент это поголовье, я считаю, минимум две тысячи. Возможно, и более, до трех тысяч доходит», – убежден глава латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс.

    По его наблюдениям, волки активно обучают потомство: лишь одну зарезанную ими овцу съедят, зато двадцать используют в качестве «учебного пособия» для молодняка.

    Серые сбиваются в крупные стаи – до четырнадцати особей – и представляют нешуточную опасность. «И относительно стереотипа, что волк ловит только больных, хромых каких-нибудь – это самое глупое, что можно придумать. Когда вы идете на базар, вы же гнилые яблоки не покупаете? Волк точно так же выбирает самое вкусное: то, что ему нравится», – говорит Барвикс. По его словам, охотничьи фотоловушки регулярно фиксируют волков уже и в окрестностях латвийской столицы.

    «Волки приблизились к границе Риги. И везде, со всех сторон: и Адажи, и Гаркалне, и Марупе, и Олайне (пригороды Риги – ВЗГЛЯД). Приблизились уже к городу. Они не боятся людей, привыкли к урбанистической среде и очень хорошо себя чувствуют», – предупреждает специалист.

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