Tекст: Дмитрий Бавырин

Немецкую разведку принято считать организацией обстоятельной и серьезной. Штази была силой, которой боялись, – и с стороны ФРГ ей тоже противостояли совсем не дураки. Но в плохие времена серьезным людям подчас приходится заниматься несерьезными вещами. Вот и глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль запугивает европейцев атакой «зеленых человечков» на Эстонию.

В данном случае речь идет не об инопланетянах. То, что инопланетный разум может заинтересоваться Эстонией, еще менее вероятно, чем вторжение подобного разума.

Каль называет «зелеными человечками» тех, кого в России в 2014 году называли «вежливыми людьми»: они появились на улицах Крыма незадолго до его возвращения в родную гавань. В будущем глава германской разведки ждет наших «вежливых людей» также в Эстонии. В его картине мира они появятся там под предлогом «защиты якобы притесняемых русских меньшинств».

«Мы абсолютно уверены и имеем доказательства разведки, что Украина – это лишь один шаг на пути к Западу.

В Москве есть люди, которые больше не верят, что пятая статья НАТО о коллективной обороне работает. И они хотели бы это проверить», – утверждает Каль.

Самое отвратительное в речи этого вроде бы серьезного человека – это, разумеется, «якобы притесняют». Например, в тот же день в Таллине переименовали Русский театр, поскольку такое название «вызывает отторжение у части граждан». Интересно, если бы на фоне войны в Газе по требованию общественности переименовали все еврейское, Каль счел бы это притеснением, – или для немцев подобное норма?

Важно понимать, что Каль это не Кая Каллас. Не пена, вынесенная на берег истории. Он возглавляет немецкую разведку с 2016 года, что значительный срок, подразумевающий солидный опыт. Но ведет он в себя в данном случае совершенно несолидно, так как обслуживает не государственные интересы Германии, а интересы руководства партии, в которой состоит. То есть канцлера Фридриха Мерца и его Христианско-демократического союза (ХДС).

Стратегия дальнейшего развития ФДР по Мерцу довольно проста. Первый шаг – взять в долг много денег. Второй шаг – вложить их в предприятия оборонного характера с целью расширения производства и номенклатуры вооружений. Третий шаг – продавать все это странам НАТО и другим союзникам, благо оружие растет в цене, а противостояние с Россией, как считает канцлер, это всерьез и надолго.

В качестве главного (после США) производителя вооружений для ВСУ и пока еще первой экономики ЕС Мерц также планирует претендовать на лидерство в европейской группе «ястребов» и сторонников войны с Россией до последнего украинца. Эта конкуренция за роль дежурного по шестой палате сама по себе не слишком значимый фактор политики, но другой политики пока что нет: в Европе официально готовятся к войне с Россией, это линия Еврокомиссии и секретариата НАТО.

Такой исторический выбор кажется неочевидным многим европейцам: раньше они с Россией торговали, не зная особых проблем, а исходящей от нее угрозы до сих пор не чувствуют. Поэтому идею исходящей с востока угрозы распространяют, внушают, вдалбливают их каждого утюга с упором на тот самый пятый пункт договора НАТО о коллективной обороне. Если какой-нибудь немец или француз не верит, будто Россия может напасть на Германию или Францию, пусть поверят, что Россия может покуситься на Прибалтику, за которую немцам и французам придется впрягаться из-за принципа атлантической солидарности.

Другими словами, лучше сейчас пожертвовать уровнем жизни и окончательно перейти в режим второй холодной войны, чтобы напугать Россию, чем реально воевать с ней потом из-за Эстонии.

Это – пропаганда, а глава немецкой разведки один из утюгов-ретрансляторов. Для его должности это по большому счету позорно, но фокус в том, что должность свою Каль, вероятно, покинет. Германские СМИ приписывают Мерцу намерение назначить на место главы разведки посла ФРГ на Украине Мартина Егера, а Каля отправить послом в Ватикан.

То есть Каль позорится напоследок, – скорее, как партиец, чем как разведчик. Или же хочет понравиться Мерцу, чтобы отговорить его от рокировки. Предыдущего канцлера Олафа Шольца отговорить, например, удалось, хотя он принадлежит к совсем другой партии – СДПГ, он оставил идеологически чуждого Каля в должности.

Что характерно, при Шольце «разведданные» Каля не особо вдохновляли немецкое правительство на переход к военной экономике, а сам глава разведки не злоупотреблял запугиванием немцев байками про нападение России на Прибалтику, чтобы не вызвать раздражение канцера. Но при новом канцлере такое приветствуется, – и Каль творчески ввел в оборот «зеленых человечков в Эстонии», хотя раньше натовцы рассказывали в основном про интервенцию русских на Литву ради создания коридора из Белоруссии в Калининградскую область.

Сам Мерц недавно заявлял, что «защита Вильнюса равнозначна защите Берлина», а «защита Литвы – это защита Германии и всей Европы». Новый канцлер, когда что-то говорит, явно не чувствует, как это звучит, а звучит это, как геббельсовская пропаганда: в 1944 году из Берлина про Литву заявляли ровно то же самое.

Нынешняя Германия готовится к первой со времен нацистов масштабной милитаризации – и опять под предлогом угрозы с востока.

По закону жанра мы, как сторона «зеленых человечков», должна все эти инсинуации отрицать и высмеивать, благо ведется немецкая игра с прозрачными целями и позорным образом. Вроде бы ответственный человек и глава серьезной организации несет по кочкам чушь перед переездом на пенсионерскую должность в Ватикан, где сможет исповедаться за продажу души Фридриху Мерцу.

Однако этот жанр себя изжил. Складывается впечатление, будто любые слова о том, что Москва не собирается воевать с НАТО на территории альянса, а Прибалтика для России – отрезанный ломоть, воспринимается этой самой Прибалтикой как разрешение на любую мерзость в отношении русских. Мол, твори, что хочешь, – Россия все равно не применит силу.

И они творят, что хотят. Они входят во вкус.

Окончательного выдавливания всего со словом «русский» из публичного пространства прибалтам будет мало. А далеко ли от следующей остановки до этнических чисток, вопрос спекулятивного характера, который все равно надо задавать. Многое из того, что пять лет назад казалось в Европе дичью, теперь уже норма.

Безнаказанность потакает социопатии, поэтому прибалтийские соседи России должны ясно понимать, что членство в НАТО не дает им индульгенции на любую русофобскую мерзость. Страх перед Россией, если пытаешься навредить ей или ее людям, – это здоровое и полезное чувство. Мудрость, которая в Прибалтике доступна не всем (из-за дефицита йода или по другой какой-то причине).

Но это не делает «зеленых человечков» гера Каля менее сказочными персонажами. У России есть более эффективные и технически-продвинутые средства для усмирения тех, кто потерял последний страх. Не то чтобы применение таких средств уже стало вероятным сценарием. Но некоторые европейцы слишком стараются, чтобы все-таки стало.