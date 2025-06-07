Фридрих Мерц проиграл Илону Маску

Tекст: Дмитрий Бавырин

Итоги визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтон для знакомства с президентом Дональдом Трампом таковы, что Германия может воевать с Россией сама, если захочет, США ей в этом не помогут, как и в прошлые разы.

Строго говоря, полный провал, но канцлер виноват в нем только наполовину.

Невезучесть Мерца как политика подробно описана, эта опись наверняка будет пополняться: отношения канцлера с Фортуной для него – трагичны, для остальных – смешны. Вот и теперь: советники Мерца поспешили радоваться, заявляя The New York Times, будто встреча их шефа с Трампом прошла лучше ожиданий: опасались срывов, а срывов не было.

Действительно, Трамп Мерца не выгнал и не наорал на него, но и какого-либо интереса к его предложениям не проявил.

А что именно канцер предлагал и зачем вообще прилетал, никому не запомнилось и никого не интересовало, потому что ссора Трампа с Маском, развиваясь параллельно с визитом Мерца, заслонила в информационном пространстве все остальное.

Канцлер к ссоре Трампа с Маском не причастен, поэтому и виноват в провале своей миссии только наполовину: в неудачный момент приехал, пасынок судьбы.

В принципе, у него были, как любит говорить Трамп, карты, чтобы выступить убедительно и извлечь из визита в Вашингтон политическую выгоду. Можно даже сказать, что козырные карты.

Во-первых, это деньги: Мерц – канцлер с мошной. Он согласовал беспрецедентный для ФРГ займ в сотни миллиардов евро, поэтому чувствует себя самодостаточным.

Во-вторых, часть заемных средств планируется потратить на производство оружия и общую обороноспособность, а Трамп требовал от стран ЕС именно этого.

В-третьих, Мерц сделал Вашингтону уступку: с его приходом на пост канцлера был приостановлен процесс признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремисткой, а за этот порыв Берлин критиковали из Белого дома, где при Трампе сочувствуют АдГ.

Однако в области подарков горемыке Мерцу опять не повезло: Трампу привезли копию свидетельства о рождении его баварского деда. Трогательно, но есть нюанс: на пике кампании Белого дома по борьбе с миграцией президенту напомнили, что по корням он тоже – мигрант.

Трампу виднее, как на такое отреагировать, но успеху миссии Мерца презент точно не поспособствовал. Успехов, повторимся, нет.

Базовой программой канцлера было представить себя президенту США как богатого и мощного политического, военного и идеологического союзника, перетянув на свою сторону по вопросу Украины. Программой-минимум – убедить проявить солидарность с Европой и ввести против России новые санкции. Программой-максимум – уговорить на долговременную военно-техническую помощь Киеву вместе с европейскими странами НАТО.

В случае, если бы Трамп встал на дыбы (чего советники Мерца и боялись), у канцлера появилась бы возможность выгодно отличиться невозмутимым поведением и презентовать себя как главного союзника Киева в Европе. За это место между Берлином, Лондоном и Парижем сложилась некоторая борьба, но вложить в эту борьбу много денег готов только Мерц.

Однако все внимание получил Илон Маск, украв у канцлера прессу. И это для Мерца еще не самый позорный проигрыш, поскольку в момент его предыдущей попытки заявить о себе как о крупном международном игроке все внимание и прессу украли салфетка с ложечкой.

Помощники Мерца поначалу не заметили, что в Вашингтоне произошло примерно то же самое, поскольку фокус их внимания смещен на шефа. Всех остальных их начальник не впечатлил, а Трамп еще раз подтвердил, что вводить против России новые санкции пока не планирует, и что определяться с этим вопросом будет единолично.

Он также отметил, что генералу Дугласу Макартуру, которого в США чтят как победителя Японии, не понравилось бы, что Германия наращивает траты на вооружения. Теперь, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил он.

Уже после отъезда гостя хозяин Белого дома заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину. Более чем наглядное подтверждение тому, что уговорам немца Трамп на внял, хотя Мерц рассыпался перед ним в похвалах и комплиментах, что для канцлера нетипично, – он из душнил.

«Напомнило поведение жениха, который выражает уважение теще, считающейся драконом», – съязвило по этому поводу одно из немецких изданий.

В одном случае с лестью вышел откровенный перебор, – и это стоит запомнить, поскольку момент косвенно касается России и ее исторической гордости.

Когда Мерц упомянул о годовщине высадке американцев в Нормандии в 1944 году, Трамп перебил его вопросом – «это был не самый приятный день для вас?». Звучало так, будто президент США отождествляет современную Германию с нацистской, но канцлер поспешил обрубить эту связь: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры».

Днем освобождения Германии от нацистской диктатуры был совсем другой день. Трамп об этом может и не знать, – история Второй мировой войны не его конек, особенно плохо дела обстоят с цифрами (хотя вроде бы бизнесмен). Но мы знаем, что Мерц в курсе, кто освободил Германию от нацизма на самом деле.

На Трампа эта лесть, похоже, не подействовала: поддев немецкого канцлера, он принял лавры победителя нацизма как должное. Но она оставит след на отношениях России с Германией, что можно считать единственным практическим итогом визита Фридриха Мерца в Вашингтон.

Других нет, потому что неудачник. А чтобы Мерцу удалось просидеть на посту канцлера полный срок, ему должно сильно повезти.