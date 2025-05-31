Без Илона Маска Белый дом станет хуже

Tекст: Дмитрий Бавырин

На прощание Трамп подарил Маску золотой ключ от Белого дома – скорее сувенирную продукцию, нежели государственную награду: заходи, мол, если что, – тебе тут всегда рады.

Однако все знали, что эти двое поссорились. Огромное эго обоих иного не подразумевало, вопрос был в том, насколько их хватит. Хватило примерно на три месяца.

Внешность самого богатого человека мира в момент прощания с коридорами власти отличала не только традиционная кепка, но и фингал под глазом. Журналисты, конечно, поинтересовались. Маск пояснил, что доигрался со своим пятилетним сыном по имени X (брат Экзы Дарк Сайдириэли и Тау Техно Механикуса): оказывается, пятилетние дети гораздо сильнее, чем кажутся.

«Да, X такой, он может», – подтвердил президент Трамп, будто желая подчеркнуть, что сам он к появлению фингала непричастен.

Они поругались по-пацански, из-за серьезных вещей, как черные парни на улицах Лос-Анджелеса: из-за понтов и «Золотого купола». Так называется новая и страшно дорогая система ПРО, которой Трамп решил прикрыть Америку. Выделение части средств на этот госпроект обеспечит закон с парадоксальным названием – о сокращении госрасходов. Кое-какие он, действительно, сокращает, но параллельно снижает налоги и увеличивает вливания в «оборонку», поэтому был охарактеризован в Белом доме как «единый, большой и красивый».

Маск считает иначе: либо большой, либо красивый, а сумма всех положений пока еще законопроекта станет отрицательной для бюджета. Он прямо так и сказал: или-или, добавив, что подобные инициативы обнуляют работу его DOGE. Теперь работа DOGE (так называемого Департамента правительственной эффективности) продолжится без отца-основателя, то есть без Маска.

К моменту, когда эти разногласия между главой DOGE и главой государства вышли на поверхность, уже стало известно, что Маск уходит. А фатальным для него, судя по всему, стал раскол в Белом доме по вопросу «войны тарифов»: самый богатый человек мира категорически возражал против ее начала, а мнение свое излагал в агрессивной форме.

В апреле Трамп перестал упоминать Маска в своих заявлениях, если не считать того, в котором подчеркнул, что и основатель Tesla, и автомобиль Tesla (подарок основателя) ему ни за чем не нужны, а просто нравятся. Вскоре после этого было объявлено, что Маск возвращается в бизнес.

Их броманс завершен не только из-за личных обид и размеров эго: эти двое стали взаимно токсичны. Ненависть половины США к Трампу перекинулась на Tesla, активисты начали царапать припаркованные автомобили, стоимость акций компании поползла вниз, и акционеры спросили: Илон, какого черта?

В то же время Маска ненавидели религиозные национал-консерваторы в команде Трампа, особенно после того, как он убедил президента не распространять борьбу с мигрантами на «квалифицированные мозги». Эти и другие недоброжелатели в ежедневном режиме убеждали главу государства, будто эксцентричный миллиардер его дискредитирует (хотя Трамп и сам – эксцентричный миллиардер).

Вскоре Маск, по собственному признанию, почувствовал себя «загнанным в угол», поскольку не хотел отвечать за некоторые решения администрации.

Понятно, что имеется в виду: толпы протестующих, которых вывела на улицы инфляция, усиленная «тарифной войной». Американский народ требовал отставки правительства Трампа-Маска, хотя Маск тоже был противником «тарифной войны», просто из-за внутрикорпоративной солидарности не мог заявить об этом открыто, как привык.

Из-за того, что Илон был против войны, его и хотелось любить. Только не «тарифной войны», а третьей мировой войны. Она-то поважнее будет.

Маск имел обыкновение хватать за когтистую лапу «ястребов» в моменты, когда лапа тянулась за очередной порцией бюджета.

Это происходило еще до того, как основатель Tesla вложил в предвыборную кампанию Трампа 300 млн долларов и попал в структуры власти. Маску не нравится примерно все, связанное с милитаризмом: от НАТО до программ перевооружения, от ленд-лиза для Украины до новой системы ПРО.

Он был верифицированным пацифистом в стане республиканцев, чья партия имеет родовую травму: при общей нацеленности на сокращение госрасходов никогда не жалеет денег на армию, «вундервафли» и войны будущего. Несет эту родовую травму и Трамп. Уговоры Маска на тему того, что лучше уж вместе оставить следы на пыльных тропинках далеких планет, чем потакать «ястребам» и ублажать лоббистов военно-промышленного комплекс, начальника не переубедили. Будет потакать.

Причины этой глухоты могут быть разнообразны, – вплоть до того, что Трамп считает необходимым хорошо покормить чудище американского ВПК, чтобы оно смирилось с прекращением военной поддержки Украины. Так или иначе, президент США – политический циник, и романтический настрой Маска ему чужд.

«На 50% гений и на 50% мальчик». Такой характеристикой Трамп наградил напоследок Маска – и насчет мальчика (то есть как минимум на 50%) он прав. Все помнят, как Маск называет собственных детей: как вечный мальчик.

Однако с романтиком вашингтонский террариум был симпатичнее, чем без романтика, – если, конечно, исходить из того, что Маск и впрямь благодушный романтик. Он вполне может им быть, ведь только официальных собственных детей у него 14. Было бы логично, чтобы отец желал им мирного неба над головой и искренне боялся того, что пресловутые «ястребы» все-таки накликают ядерную войну – если не с Россией из-за Украины, то с Китаем из-за Тайваня.

Он так богат, что деньги точно не нужны. Он раздавал свою сперму поклонницам, чтобы повысить средний интеллект человечества. Он хочет на Марс. Но он читает новости про конфликт Вашингтона с Москвой – и понимает, что дальнейшие планы (личные, политические, мессианские) находятся под угрозой.

Впрочем, это обоснование не противоречит другой гипотезе, согласно которой Маск – маньяк, который рвется к власти над миром, а против ВПК США выступает для того, чтобы создать свой боевой космический флот.

Завершенная ныне весна Илона Маска в Белом доме не подтвердила конспирологическую теорию. Но полностью ее дискредитировать тоже не смогла.