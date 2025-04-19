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    19 апреля 2025, 19:30 • В мире

    Найдены новые доказательства опасной сущности Илона Маска

    Найдены новые доказательства опасной сущности Илона Маска
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Влиятельность Илона Маска возросла настолько, что он вершит судьбы целых министерств и посольств США. Но президент Дональд Трамп начал сопротивляться такому положению вещей после того, как мультимиллиардер едва не получил доступ к секретной информации Пентагона о войне с Китаем.

    Конспирологическая теория, по которой Илон Маск не только самый богатый человек планеты, но и своего рода суперзлодей, стремящийся к мировому господству, получила сразу три «подтверждения». Пока – в кавычках, поскольку формально речь идет о слухах, но обсуждаются они на таком уровне, что считаются новостями. Например, уровень обсуждения слуха о том, что Маск готовит армию из собственных детей, – общенациональный.

    О «легионе» маленьких Масков со ссылкой на свои источники пишет газета The Wall Street Journal, теперь наиболее близкая к тайнам вашингтонского двора в силу того, что это единственная из крупных газет, которая ориентируется на республиканцев. По ее данным, у Маска не 14 детей, о которых объявлено официально, а гораздо больше.

    Якобы желающих родить от миллиардера методом искусственного оплодотворения специально ищут, а их молчание оплачивают по специальному контракту на содержание детей. То, что имя этим тайным детям – «легион», придумал сам Маск, во что, зная его чувство юмора, легко верится. Но непонятно, к чему тут отсылка. К легионам Сатаны? К основной организационной единице в армии римлян?

    Эти дети – административные мускулы будущей наследственной империи, которую строит Маск, или обычные «цветы жизни»?

    Чтобы не комментировать слухи, скажем очевидное: у Маска огромное эго, и он всерьез озабочен слишком низким средним показателем интеллекта у человечества. Поэтому делает, что может.

    Другой слух обсуждают меньше, хотя он важнее и похож на правду больше, чем подготовка «легиона» гениев со смутными и тревожными целями.

    После личного вмешательства президента США Дональда Трампа Пентагон отменил закрытый брифинг, который готовился специально для Маска. Тема брифинга – действия США на случай войны с Китаем.

    «Какого черта тут делает Маск? Убедитесь, что он не придет», – якобы потребовал глава государства.

    Это похоже на схватку двух нарциссов, которую отношениям Маска и Трампа предрекают уже давно. Однако источники портал Axios, запустившие скандал, подчеркивают, что «Трамп все еще очень любит Илона», просто брифинг – это уже «красная линия».

    В целом понятно, почему линия «красная». У Маска есть бизнес-интересы в КНР, и недоброжелатели неоднократно пытались «подать» его как потенциального агента Поднебесной, хотя в то, что основателя Tesla можно заинтересовать деньгами или китайской версией социализма, поверить уже трудно.

    Он богат так, как никогда не были богаты Рокфеллеры, Ротшильды, Рузвельты, Гейтсы и другие семьи, которым приписывали тайное вожделение мирового господства.

    Зачем тогда Маску закрытый доклад Пентагона о планах противодействия Китаю? Затем же, зачем и любому, кого интересует третья мировая война. Но интересоваться этой темой во всей ее полноте мало кому позволяет уровень доступа. Даже Маску не позволяет. По крайней мере, пока.

    Степень его реального могущества – предмет ожесточенных споров американских «масковедов». Об этом третий скандал: на основании уже не просто слухов, а внутренних документов Госдепа The New York Times написала о грядущем закрытии 30 дипломатических миссий США в зарубежных странах, в том числе десяти посольств. Среди них посольство ЮАР. За этим тоже видны уши Маска, самого известного южноафриканца в Соединенных Штатах.

    Трамп считает, что у США нет интересов в бедных странах. Таковы Лесото и Южный Судан, но не ЮАР – самое богатое и влиятельное государства черной Африки. Если у вас есть интересы на континенте южнее Сахары (а там теперь у всех есть интересы), у вас будет посольство в ЮАР. А у США не будет.

    При этом известно, что у Маска давние и острые разногласия с черными властями Южной Африки насчет прав белого меньшинства. Трампу сложившаяся там ситуация тоже не сможет понравиться, но он никогда не конфликтовал с Преторией публично. Маск конфликтовал.

    Если посольство в ЮАР действительно закроют, значит, представления Маска о прекрасном – это теперь часть внешней политики Вашингтона, а амбиции мультимиллиардера простираются далеко за пределы США.

    Уровень его влиятельности еще не таков, чтобы ему докладывали о военных планах. Но таков, чтобы закрыть посольство или целый департамент с десятками тысяч сотрудников. А вскоре та же участь грозит постигнуть министерство образования США, чьи функции предполагается передать на уровень штатов.

    Таковы новые свидетельства в пользу того, что Маск стремится к мировому господству, в чем раньше упрекал Джорджа Сороса, хотя Сорос, насколько известно, никогда не обладал такой степенью влияния, чтобы закрывать дипломатические миссии и запрашивать доклады Пентагона о войне с Китаем.

    Да и детей у него значительно меньше: не «легион», а только пятеро, причем тот сын, которому перешла отцовская империя, уже показал себя как неудачник в вопросах политического инвестирования. Ради беспрецедентных затрат на кампанию Камалы Харрис, включавших массовую скупку американских региональных газет, Сорос-младший свернул многие проекты отца в Европе. А в итоге с разгромным счетом победил Трамп и вознес Маска – того, кто обещал бороться с Соросом как с аналогом «суперзлодея».

    Эта авторская метафора предполагает, сам-то Маск – супергерой. Но в комиксах, которые он так любит, суперзлодеев далеко не всегда побеждают супергерои. Иногда их побеждают другие суперзлодеи, более могущественные и коварные.

    Взгляды Маска на мироздание более нормативные, чем у Сороса, поэтому и суперзлодейского в нем как будто бы не так уж много, – в отличие от Сороса. Как и Маск, Сорос не мог претендовать на то, чтобы стать президентом США, поскольку родился не в США, и использовал Демократическую партию для продвижения своей повестки так же, как Маск использует Трампа.

    Версия о Маске как о законспирированном мегаломаньяке и мастермайнде, эдаком Лексе Люторе, – это чуть больше, чем просто теория заговора. Это гипотеза, отсылающая к американскому культурному коду, чьей важной частью являются все эти суперзлодеи с планами глобального господства и супергерои, призванные их остановить.

    Если же смотреть на Макса из России, он похож не на злодея, а на голос разума, внезапно воцарившийся в пространстве кромешной идиотии. А все признаки неадекватности его амбиций можно объяснить просто – или вовсе никак не объяснять. Дети – это хорошо. Брифинг про войну с Китаем – это интересно. А в ЮАР явно перегибают палку.

    Но если когда-нибудь комиксы станут былью, а Маск достигнет такого всемогущества, что сбросит маску, будет нечестно делать вид, будто никто прежде не замечал в этом человеке странностей вроде парашюта, предательски волочащегося за спиной.

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