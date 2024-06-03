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    3 июня 2024, 18:30 • В мире

    ЮАР снова грозит схватка черных и белых

    ЮАР снова грозит схватка черных и белых
    @ Zhang Yudong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    В ЮАР подводят сенсационные итоги парламентских выборов – впервые за десятилетия правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) не сможет единолично избрать лидера государства. АНК придется договариваться с другими политическими силами, и это может иметь не самые лучшие последствия как для Южной Африки, так и для отношений ЮАР и с Россией, и с другими странами БРИКС.

    Правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) заняла 159 из 400 мест (40,18% голосов) в национальной ассамблее страны. Таким образом, АНК потерял 71 место и лишился парламентского большинства впервые с 1994 года.

    На втором месте оказалась оппозиционная прозападная и проамериканская партия «Демократический альянс» (ДА), получившая 87 мест (21,81% голосов). Партия бывшего президента Джейкоба Зумы MK занимает третье место по количеству мандатов и всего 58 мест (14,58% голосов) в национальной ассамблее. Четвертое место заняла партия «Борцы за экономическую свободу» (EFF) – 39 мест (9,52% голосов). Еще 14 мелких партий распределили между собой оставшиеся 57 мест. 

    В Южной Африке сложная избирательная система. Там нет прямых выборов президента – его избирает парламент. Поскольку с 1994 года страной правил АНК, то и все пять президентов были представителями этой партии. Сейчас АНК снова утвердил действующего президента ЮАР Сирила Рамафосу как кандидата на новый срок, но отсутствие парламентского большинства вынудит АНК вступить в ситуационную коалицию, что само по себе рассматривается как стратегическое поражение. Кроме того, практически любая коалиция для АНК – серьезный удар по имиджу.

    У поражения АНК две причины – техническая и политическая. Техническая причина в том, что сильно снизилась явка избирателей – с 66% в 2019 году до 59% сейчас. Снижение явки сказалось на результате АНК, поскольку за 30 лет избиратели привыкли к монополии «Конгресса», и его ядерный электорат просто перестал ходить на выборы. Но основной причиной поражения АНК стал экономический кризис и конфликты со всеми вокруг – от идеологических до коррупционных.

    В самой богатой стране Африки в некоторых районах электричество подается на несколько часов в день, и очень велика разница в уровне жизни между регионами и даже отдельными городами внутри той или иной провинции.

    Проблемы с энергетикой – самая сложная задача, которую АНК решить не смог. Помимо этого, АНК не справился с проблемой мигрантов, которые вытесняют местных из ряда сфер экономики, а огромная нигерийская диаспора стала источником криминальной напряженности. Уровень насилия в стране резко вырос.

    При этом АНК выглядит на южноафриканском политическом поле вполне взвешенной центристской силой, поскольку на этих выборах обозначился рост влияния экстремистских партий и движений с обоих краев политического спектра. На их фоне АНК – оплот взвешенности и стабильности.

    Зулусские националисты

    Например, партия бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, который в свое время со скандалом вышел из АНК и получил 12 месяцев тюрьмы за «неповиновение суду». Попытка привести его в тюрьму для отсидки привела в 2021 году к волнениям в его родной провинции Квазулу-Наталь.

    Дело в том, что «Африканский национальный конгресс» изначально в 1960-е годы в период начала борьбы с режимом апартеида формировался как организация всего черного населения вне зависимости от нации или племени с сильным привкусом коммунистической риторики. Зума же, обидевшись на своих бывших соратников по АНК и увидев поддержку своих соплеменников в Зулуленде, сделал ставку на зулусский национализм.

    Зума, ранее состоявший в Коммунистической партии ЮАР, годами пестовал свою зулусскую идентичность, посещал все национальные праздники, разгуливал в шкуре леопарда. Даже сейчас в возрасте 82 лет он, завидев телекамеру, начинает пританцовывать в зулусском стиле. Он официальный многоженец по зулусским традициям, у него 18 только официальных детей.

    Третье место его партии МК (зулусская аббревиатура от «УМКонто ве сизве», UMKhonto we sizwe – «Копье нации», так называлось боевое крыло АНК в период подполья и борьбы с апартеидом) большинство наблюдателей насторожило. Радикализировать национальные чувства ранее в ЮАР считалось очень опасным путем. В ЮАР даже экономические трудности быстро перерастают в погромы, а уж о межплеменном конфликте и подумать страшно. Никакой особой политической программы у МК сейчас нет. Зума смог в кратчайшие сроки сколотить вокруг себя исключительно зулусскую партию, опирающуюся на бедноту.

    Союз между АНК и МК крайне сложен в том числе и по личным причинам. Сирил Рамафоса и его окружение потратили много сил, чтобы свалить Зуму и дискредитировать его чередой коррупционных скандалов. Такое не забывается. Почти наверняка МК будет торпедировать в парламенте все инициативы АНК, включая и выдвижение Рамафосы на пост президента страны.

    Белые партии, либеральные демократы и США

    На другом краю спектра – белые партии, в первую очередь африканерские, также отстаивающие сугубо этнические ценности. Их много, и они порой похожи на небольшие, но хорошо вооруженные секты. Африканерские партии формировались на основе самообороны на фоне насильственных действий черных активистов против белых фермеров – убийств, изнасилований и захватов земель. Политической перспективы у них нет, но они представляют важную часть общества Южной Африки.

    А вот Демократический альянс (ДА), занявший второе место на этих выборах, считают «белой» партией не совсем заслуженно. Это классическая либеральная проамериканская и прозападная партия. Ее возглавляет этнический африканер – Джон Стенхейзен (Steenhuisen), но в целом это партия внеэтническая. ДА действительно пользуется симпатией англоязычных белых и серьезную поддержку получает в тех регионах, где белые составляют большинство.

    ДА целиком идет в русле американской политики вплоть до поездки Стенхейзена во Львов и отказа поддержать инициативу АНК против Нетаньяху в Международном уголовном суде. Одного этого достаточно, чтобы АНК Рамафосы не вступал в альянс с этой партией.

    Идеология ДА вненациональна и даже игнорирует насущные для Южной Африки вопросы перераспределения земель и борьбы с эмиграцией и криминалом. А экономическая платформа целиком состоит из традиционных для всех либеральных партий наборов идеологем. Но англоязычные белые голосуют за ДА не из-за своей какой-то особой привязанности к американскому типу либерализма, а просто потому, что это все им более понятно, нежели идеология черных партий.

    Нюанс здесь в том, что по новому избирательному законодательству в парламенте резко усиливается роль провинций. В результате произошло так, что впервые за десятилетия белое население получило реальную власть в ряде провинций (Кейп, некоторые города Наталя). И надо сказать, что на «белых» участках люди выстраивались в длинные очереди, поскольку было понятно, что впервые за 30 лет появился шанс потеснить АНК. Как результат, после нынешних выборов резко выросла роль и политический вес белого населения.

    Черная молодежь

    На третье место откатились черные радикалы из партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF). EFF ориентирована на молодежную часть негритянского общества, строится по принципу скаутов/комсомола и использует понятную подросткам риторику вплоть до чтения рэпа при любом удобном случае. Лидер EFF Джулиус Малема любит одеваться в стиле исполнителей гангста-рэпа, ездит на золотом лимузине и опирается на трость с набалдашником из слоновой кости. Эта партия, если упрощать, практически открыто проповедует среди черной молодежи идеи «взять все и поделить», а «белых всех убить» («один бур – одна пуля»).

    Правда, сейчас даже Малеме пришлось умерить свою риторику – из программы партии убрали требование отставки Рамафосы. В свою очередь, действующий президент вряд ли пойдет на постоянный союз с EFF, поскольку усиление роли радикалов, которые требуют отобрать у белых и цветных все имущество и отдать его черной бедноте, однозначно приведет к остановке любых инвестиций в экономику ЮАР.

    ЮАР могут ожидать потрясения

    Если бы АНК набрал всего лишь на несколько процентов больше голосов, то Рамафоса мог бы начать переговоры об альянсе с мелкими партиями, что арифметически могло бы дать 50+1 голос, необходимый для переизбрания Рамафосы на пост президента. Но полученные 40% вынуждают АНК начать переговоры о временном альянсе с этими тремя: МК Зумы, либеральной ДА или EFF. Все три варианта одинаково плохи. Кроме того, придется учитывать поражения АНК в Кейпе, ряде крупных городов и в Квазулу.

    Тем не менее есть основания полагать, что АНК переступит через свои принципы и пойдет на союз с кем-то из этой тройки. Ведь АНК – это не только Рамафоса, несмотря на естественную смену поколений, решающие голоса остаются за старой гвардией подпольщиков – борцов с апартеидом. Нельзя забывать и о том, что и МК Зумы, и EFF, как и некоторые мелкие партии, – это осколки того же АНК (Малема возглавлял в «Конгрессе» комсомол).

    В отношении ЮАР с Россией и БРИКС ничего принципиально не поменяется. Проамериканские требования ДА «осудить СВО», ввести санкции против РФ и восстановить отношения с Израилем просто потонут в общем хоре. У ДА нет пока ресурса, чтобы продавливать такую чуждую ЮАР повестку.

    Но если АНК не сможет в ближайшее время перестроиться и вернуть лидерские позиции, то вести самостоятельную политику Южной Африке станет сложнее.

    Белое население откровенно боится превращения в «новый Зимбабве» – того же боятся промышленники и иностранные инвесторы. А черное общество все глубже погружается в воинствующий трайбализм. Хаотизация ЮАР для отношений с Россией и странами БРИКС куда опасней, чем неуспех взятой крупнейшей партии на парламентских выборах. Все большую роль в ЮАР начинают играть партии радикального типа или исповедующие разрушительную для столь сложной и многонациональной страны идеологию. Именно это и показали прошедшие выборы.

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