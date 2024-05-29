Российские наблюдатели из ОП РФ назвали выборы в ЮАР конкурентными

Tекст: Ольга Никитина

Особенный упор был сделан на регуляции финансирования политических партий и проведения предвыборной агитации. Интересным открытием стало отсутствие в ЮАР дня тишины в ходе избирательных кампаний участвующих в выборах политиков, отмечается в сообщении на сайте ОП РФ.

Вечером 27 мая наблюдатели ОПРФ встретились с представителем политической партии «Африканский национальный конгресс» (АНК), председателем специального комитета по петициям и исполнительным соглашениям Национального совета провинций ЮАР Золани Мкивы, который включен в общенациональный список кандидатов от АНК.

«Я сам был международным наблюдателем на выборах президента России 15–17 марта, поэтому вдвойне рад тому, что представители России прибыли в ЮАР с ответным визитом. Это говорит не только о высоком уровне сложившихся между нашими странами отношений, но и об уважении к нам со стороны России, заинтересованности в дальнейшем углублении тех связей, что сложились между нашими народами за прошедшие десятилетия. Нам крайне важно понимать внутренние процессы и царящие в обществе настроения друг у друга, это императив для стран – членов БРИКС», – сказал Золани Мкива.

Председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова поблагодарила Золани Мкиву за открытость к диалогу и участие в конференции международных наблюдателей за выборами, прошедшей на площадке Палаты 15 мая: «Мы рады, что вы разделяете принципы и ценности неполитизации института международного наблюдения за выборами, на которых строится наша резолюция».

Члены наблюдательной миссии ОП РФ также ознакомились с мнением представителя крупнейшей политической силы ЮАР касательно процесса подготовки выборов и обстановки накануне дня голосования. «Мы на 100% уверены в нашей избирательной системе, в наших органах управления избирательным процессом. Они не допустят злоупотреблений, нарушений и иных манипуляций, а наша партия обязательно получит широкий мандат от народа ЮАР», – подытожил Золани Мкива.

Днем 28 мая делегация ОП РФ прибыла в главный офис Независимой избирательной комиссии ЮАР, где российских наблюдателей приняли члены избирательной комиссии под руководством председателя Мосото Моепии. Он поблагодарил от лица Независимой избирательной комиссии представителей ОП РФ за согласие принять приглашение к участию в наблюдении на всеобщих выборах 29 мая.

«Эти выборы особые для ЮАР по целом ряду причин, в том числе потому, что это первый электоральный цикл, в котором примут участие независимые кандидаты, – сказал Мосото Моепия, – Именно поэтому для нас важно участие широкого круга международных и национальных избирателей – всего нами аккредитовано более пяти тысяч человек».

На двусторонней встрече наблюдателей ОП РФ с руководством Независимой избирательной комиссии также обсуждались вопросы подготовки и проведения предстоящих всеобщих выборов. Особый акцент был сделан на административно-технических аспектах избирательного процесса.

«Мы подобно ознакомились с избирательной системой Южно-Африканской Республики и с интересом изучили национальное избирательное законодательство. Нам очень интересен опыт ЮАР по организации специального голосования, в том числе досрочного и на зарубежных избирательных участках», – заявила Алена Булгакова.

Выборы – это главное событие наряду с саммитом БРИКС для жителей всего мира в этом году, считает председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Несмотря на попытки оказывать давление извне, мы убеждены, что ЮАР и ее граждане вновь продемонстрируют миру свою субъектность», – сказал он.

ОП РФ активно занимается и международной деятельностью, в том числе развертывает наблюдательные миссии за рубежом подчеркнул первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов.

«Мы видим в ЮАР конкурентный и инклюзивный избирательный процесс, 70 политических партий принимают участие в выборах всех уровней – это конечно же, в первую очередь свидетельствует о готовности населения и кандидатов принимать активное участие в политической жизни страны, брать на себя ответственность за судьбу Родины. С другой стороны, это говорит нам о титанической работе, проделанной Независимой избирательной комиссией для подготовки проведения выборов, – отметил он. – В данный момент, пока мы находимся в ЮАР, наши коллеги прибыли в Мексику в целях наблюдения на всеобщих выборах 2 июня. Для Общественной палаты эти две наблюдательные миссии стали 21-й и 22-й соответственно с 2021 года».

