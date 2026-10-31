В Анапе завершились третьи всероссийские соревнования юных спасателей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В финале турнира, организованного Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС), встретились 16 команд-победителей отборочных этапов в двух возрастных категориях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего в квалификации приняли участие более 16 тыс. школьников. Программа испытаний включала оказание первой помощи, спасение на воде, пожарную эстафету, поисково-спасательные работы и навыки альпинизма.

«Слёт юных спасателей и Всероссийские соревнования ШСО ВСКС – это прежде всего школа культуры безопасности. Мы видим свою задачу в том, чтобы воспитывать поколение, для которого безопасность – это осознанная норма жизни, а не свод заученных правил», – заявил член Общественной палаты и руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Победителем в младшей возрастной группе от 14 до 15 лет стала команда «Авангард» из Москвы. Второе место занял отряд «Огнеборец» из Ленинградской области, третье – «Волгоград-1» из Волгоградской области.

Среди старших участников золото завоевал петербургский «Ураган», серебро досталось команде «Вертикаль Людиново» из Калужской области, а бронза – отряду «Сварог» из Тюменской области. Турнир прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей продолжили устранять последствия весеннего паводка в Дагестане. В марте волонтеры оказали помощь пострадавшим от сильных дождей и масштабного подтопления в Махачкале.