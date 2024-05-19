Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

Отказ Глобального Юга от конференции по Украине стал поражением западного мира

Tекст: Евгений Поздняков

В России указали на полную бесперспективность саммита по Украине в Швейцарии. Об этом на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил глава МИД Сергей Лавров. По его мнению, организаторы мероприятия занимаются «откровенной чепухой», чего они не могут не осознавать.

«Значит, задача не в достижении мира, а исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать какие-то дальнейшие враждебные по отношению к нам уже материальные шаги», – уверен он. Лавров уточнил, что наращивание Западом поставок вооружений ВСУ указывает на отсутствие их готовности к серьезному разговору.

«Они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя, мы к этому готовы, причем готовы всегда», – заверил дипломат. По поводу швейцарской конференции критически высказался и пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков. Он заметил, что обсуждать урегулирование текущего кризиса без участия Москвы не имеет смысла.

«Скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат», – подчеркнул он. В то же время представитель Кремля отметил, что общий ход планируемого мероприятия не смогло бы спасти даже участие Китая. По его мнению, позиция Пекина сумела бы лишь немного облагородить конференцию.

Между тем о принципиальной невозможности поиска выхода из сложившейся на Украине ситуации в ходе визита в КНР заявлял и сам Владимир Путин. «С дуба рухнули», – заявил он, рассуждая о попытках Запада выдвигать Москве условия по данному вопросу. Президент также напомнил, что стороны обладают базой для старта переговорного процесса.

По его мнению, в качестве таковой могут выступать некоторые договоренности, достигнутые ранее Украиной и Москвой в Стамбуле. Он отметил, что выжимки из соглашений 2022 года, под которыми представители офиса Зеленского поставили подпись, являются крайне внушительного объема. Нынешняя же инициатива, поддерживаемая Западом, основывается лишь на «хотелках», но не на реальной ситуации.

В то же время мирная конференция в Швейцарии вызывает немало вопросов и государств Глобального Юга. Так, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в интервью ТАСС сообщил, что Сирил Рамафоса не планирует принимать участие в мероприятии, которое должно состояться 15-16 июня. Причину подобного решения представитель главы Южно-Африканской Республики объяснил «конституционными процессами», которые должны будут пройти в стране после президентских выборов.

О нежелании посещения мирной конференции сообщил и бразильский лидер Лула да Силва. По информации регионального подразделения телеканала CNN, республиканский лидер не видит смысла в личном присутствии на мероприятии, к участию в котором не будут привлечены обе конфликтующие стороны. Подчеркивается, что Бразилия всегда настаивала на важности диалога России и Украины, но в успешности данной инициативы страна не уверена.

Индия до сих пор не объявила о финальном решении принять участие в конференции, сообщает в другом материале ТАСС. Тем не менее представитель МИД страны еще раз подтвердил готовность Нью-Дели поддерживать любые начинания, способствующие урегулированию конфликта.

Ожидается, что конференцию по Украине в Швейцарии проигнорируют Алжир, Венесуэла, Гана, Египет, Израиль, Индонезия, Иран, Камерун, Малайзия, Нигерия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Эфиопия и ряд стран Центральной и Южной Америки.

В экспертном сообществе отмечают, что швейцарская конференция ставит своей задачей не достижение перемирия, а утверждение гегемонии Запада. Безальтернативность, с которой предлагается формула Зеленского, фактически не оставляет ни единого шанса на достижение эффективного консенсуса в рамках мероприятия.

«Страны Глобального Юга и БРИКС в частности не видят в швейцарской конференции главного: возможности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. С помощью этого мероприятия западные государства хотят лишить Москву всякой международной поддержки и поспособствовать ее полной изоляции», – сказал германский политолог Александр Рар.

«США и ЕС до сих пор отрицают возможность согласования территориальных потерь Украины для урегулирования конфликта. Они искренне верят, что ситуацию еще можно изменить на поле боя. Между тем государства БРИКС придерживаются противоположных точек зрения. Их дипломатия даже сформировала собственные подходы к преодолению сложившегося противостояния», – отмечает он.

«Между тем у стран Глобального Юга имеется понимание, что на мирной конференции в Швейцарии их ожидает жесткое давление со стороны западных держав. Скорее всего, их будут уговаривать поддержать формулу Зеленского, которая подразумевает фактическую капитуляцию России. К большому разочарованию США и ЕС, страны БРИКС не пойдут на такие условия», – акцентирует собеседник.

«Таким образом, вокруг швейцарской инициативы разгорелся еще один спор: является ли наш мир многополярным или однополярным?

Решается вопрос о том, придется ли западным государствам общаться со странами Глобального Юга на равных. Пока Вашингтон и Брюссель, уверенные в собственном превосходстве, к этому не готовы», – подчеркивает Рар.

Отказ высшего руководства стран Глобального Юга от посещения Швейцарской мирной конференции говорит о дипломатическом провале Берна, представлявшего интересы всего коллективного Запада, отмечает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Швейцария, в силу хорошо развитых институтов финансового сотрудничества, имеет достаточно неплохие связи в странах БРИКС. Думаю, расчет делался именно на это: наиболее нейтральное государство в Европе со старинной школой дипломатии наверняка сумеет привлечь к партнерству таких сложных субъектов, как Индия, Китай, Бразилия и ЮАР», – уточняет он.

«Однако подвела сама форма мероприятия. С мирным урегулированием конфликта конференция не имела ничего общего. Запад пытался продемонстрировать всю сложность положения России, наглядно показать, что сейчас Москва находится в тотальной изоляции. Позвать планировали абсолютно всех – даже Иран», – подчеркивает эксперт.

«Таким образом, конференция приобрела четкий идеологический подтекст. Вокруг нее сформировалась аура «преклонения» перед Вашингтоном и Брюсселем.

Отказ от присутствия в Швейцарии равен подтверждению того, что Глобальный Юг не собирается обменивать собственный суверенитет на благополучие офиса Зеленского», – уверен Трухачев.

Западные государства пытаются создать массовку, которая якобы послужит доказательством истинности позиции США и ЕС, отмечает сенатор Константин Долгов. «Все это мероприятие затевалось с одной лишь целью – показать всему миру, что гегемония Вашингтона до сих пор прочна и сильна. Но как мы видим, большинство стран планеты не намерено с этим соглашаться», – подчеркивает он.

«Все больше и больше международных акторов начинают понимать: их пытаются вовлечь в опасную игру, участие в которой полностью противоречит их интересам. Мероприятие в Швейцарии рискует обернуться еще одним подтверждением ослабления западного гегемонизма. Вместо того, чтобы тщетно пытаться удержать свое лидерство, Штатам и Евросоюзу стоит попытаться приспособиться к новой реальности», – уверен собеседник.

«Кроме того, череда отказов от посещения этой мирной конференции также говорит о том, что страны Глобального Юга фактически перечеркивают формулу Зеленского. Никто, кроме США и ЕС, не относится к данной инициативе хоть сколько-нибудь серьезно. Надежды на урегулирование ситуации без учета интересов России заведомо обречены на провал», – считает сенатор.

«Реальные усилия по достижению мира не могут не учитывать ситуации, развивающейся на фронте. Нельзя игнорировать и фактор вхождения в состав РФ четырех новых регионов. Все это подлежит комплексному рассмотрению. Страны, претендующие на суверенность внешней политики, прекрасно это понимают», – резюмирует Долгов.