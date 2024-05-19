  • Новость часаЭкипаж вертолета президента Ирана вышел на связь после аварии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: Ходорковский намерено разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Трамп пообещал лишить власти в США всех «разжигателей войны»
    Фьюри раскритиковал судей после поражения от Усика
    Российские войска продолжили наступление в Харьковской области
    Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел аварию
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    В Москве умер посол Гондураса
    Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин В Британии начали понимать губительность конфронтации с Россией

    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    54 комментария
    19 мая 2024, 18:40 • Политика

    Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

    Отказ Глобального Юга от конференции по Украине стал поражением западного мира

    Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского
    @ Udo Bernhart/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии. Власти России уже многократно указывали на бессмысленность этого мероприятия. Уже известно, что проукраинское собрание в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга. Почему глобально провалилась «формула мира» Зеленского и что это значит для Запада?

    В России указали на полную бесперспективность саммита по Украине в Швейцарии. Об этом на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил глава МИД Сергей Лавров. По его мнению, организаторы мероприятия занимаются «откровенной чепухой», чего они не могут не осознавать.

    «Значит, задача не в достижении мира, а исключительно в том, чтобы настроить против России как можно больше стран и затем на этом пытаться делать какие-то дальнейшие враждебные по отношению к нам уже материальные шаги», – уверен он. Лавров уточнил, что наращивание Западом поставок вооружений ВСУ указывает на отсутствие их готовности к серьезному разговору.

    «Они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя, мы к этому готовы, причем готовы всегда», – заверил дипломат. По поводу швейцарской конференции критически высказался и пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков. Он заметил, что обсуждать урегулирование текущего кризиса без участия Москвы не имеет смысла.

    «Скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат», – подчеркнул он. В то же время представитель Кремля отметил, что общий ход планируемого мероприятия не смогло бы спасти даже участие Китая. По его мнению, позиция Пекина сумела бы лишь немного облагородить конференцию.

    Между тем о принципиальной невозможности поиска выхода из сложившейся на Украине ситуации в ходе визита в КНР заявлял и сам Владимир Путин. «С дуба рухнули», – заявил он, рассуждая о попытках Запада выдвигать Москве условия по данному вопросу. Президент также напомнил, что стороны обладают базой для старта переговорного процесса.

    По его мнению, в качестве таковой могут выступать некоторые договоренности, достигнутые ранее Украиной и Москвой в Стамбуле. Он отметил, что выжимки из соглашений 2022 года, под которыми представители офиса Зеленского поставили подпись, являются крайне внушительного объема. Нынешняя же инициатива, поддерживаемая Западом, основывается лишь на «хотелках», но не на реальной ситуации.

    В то же время мирная конференция в Швейцарии вызывает немало вопросов и государств Глобального Юга. Так, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в интервью ТАСС сообщил, что Сирил Рамафоса не планирует принимать участие в мероприятии, которое должно состояться 15-16 июня. Причину подобного решения представитель главы Южно-Африканской Республики объяснил «конституционными процессами», которые должны будут пройти в стране после президентских выборов.

    О нежелании посещения мирной конференции сообщил и бразильский лидер Лула да Силва. По информации регионального подразделения телеканала CNN, республиканский лидер не видит смысла в личном присутствии на мероприятии, к участию в котором не будут привлечены обе конфликтующие стороны. Подчеркивается, что Бразилия всегда настаивала на важности диалога России и Украины, но в успешности данной инициативы страна не уверена.

    Индия до сих пор не объявила о финальном решении принять участие в конференции, сообщает в другом материале ТАСС. Тем не менее представитель МИД страны еще раз подтвердил готовность Нью-Дели поддерживать любые начинания, способствующие урегулированию конфликта.

    Ожидается, что конференцию по Украине в Швейцарии проигнорируют Алжир, Венесуэла, Гана, Египет, Израиль, Индонезия, Иран, Камерун, Малайзия, Нигерия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Эфиопия и ряд стран Центральной и Южной Америки.

    В экспертном сообществе отмечают, что швейцарская конференция ставит своей задачей не достижение перемирия, а утверждение гегемонии Запада. Безальтернативность, с которой предлагается формула Зеленского, фактически не оставляет ни единого шанса на достижение эффективного консенсуса в рамках мероприятия.

    «Страны Глобального Юга и БРИКС в частности не видят в швейцарской конференции главного: возможности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. С помощью этого мероприятия западные государства хотят лишить Москву всякой международной поддержки и поспособствовать ее полной изоляции», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «США и ЕС до сих пор отрицают возможность согласования территориальных потерь Украины для урегулирования конфликта. Они искренне верят, что ситуацию еще можно изменить на поле боя. Между тем государства БРИКС придерживаются противоположных точек зрения. Их дипломатия даже сформировала собственные подходы к преодолению сложившегося противостояния», – отмечает он.

    «Между тем у стран Глобального Юга имеется понимание, что на мирной конференции в Швейцарии их ожидает жесткое давление со стороны западных держав. Скорее всего, их будут уговаривать поддержать формулу Зеленского, которая подразумевает фактическую капитуляцию России. К большому разочарованию США и ЕС, страны БРИКС не пойдут на такие условия», – акцентирует собеседник.

    «Таким образом, вокруг швейцарской инициативы разгорелся еще один спор: является ли наш мир многополярным или однополярным?

    Решается вопрос о том, придется ли западным государствам общаться со странами Глобального Юга на равных. Пока Вашингтон и Брюссель, уверенные в собственном превосходстве, к этому не готовы», – подчеркивает Рар.

    Отказ высшего руководства стран Глобального Юга от посещения Швейцарской мирной конференции говорит о дипломатическом провале Берна, представлявшего интересы всего коллективного Запада, отмечает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Швейцария, в силу хорошо развитых институтов финансового сотрудничества, имеет достаточно неплохие связи в странах БРИКС. Думаю, расчет делался именно на это: наиболее нейтральное государство в Европе со старинной школой дипломатии наверняка сумеет привлечь к партнерству таких сложных субъектов, как Индия, Китай, Бразилия и ЮАР», – уточняет он.

    «Однако подвела сама форма мероприятия. С мирным урегулированием конфликта конференция не имела ничего общего. Запад пытался продемонстрировать всю сложность положения России, наглядно показать, что сейчас Москва находится в тотальной изоляции. Позвать планировали абсолютно всех – даже Иран», – подчеркивает эксперт.

    «Таким образом, конференция приобрела четкий идеологический подтекст. Вокруг нее сформировалась аура «преклонения» перед Вашингтоном и Брюсселем.

    Отказ от присутствия в Швейцарии равен подтверждению того, что Глобальный Юг не собирается обменивать собственный суверенитет на благополучие офиса Зеленского», – уверен Трухачев.

    Западные государства пытаются создать массовку, которая якобы послужит доказательством истинности позиции США и ЕС, отмечает сенатор Константин Долгов. «Все это мероприятие затевалось с одной лишь целью – показать всему миру, что гегемония Вашингтона до сих пор прочна и сильна. Но как мы видим, большинство стран планеты не намерено с этим соглашаться», – подчеркивает он.

    «Все больше и больше международных акторов начинают понимать: их пытаются вовлечь в опасную игру, участие в которой полностью противоречит их интересам. Мероприятие в Швейцарии рискует обернуться еще одним подтверждением ослабления западного гегемонизма. Вместо того, чтобы тщетно пытаться удержать свое лидерство, Штатам и Евросоюзу стоит попытаться приспособиться к новой реальности», – уверен собеседник.

    «Кроме того, череда отказов от посещения этой мирной конференции также говорит о том, что страны Глобального Юга фактически перечеркивают формулу Зеленского. Никто, кроме США и ЕС, не относится к данной инициативе хоть сколько-нибудь серьезно. Надежды на урегулирование ситуации без учета интересов России заведомо обречены на провал», – считает сенатор.

    «Реальные усилия по достижению мира не могут не учитывать ситуации, развивающейся на фронте. Нельзя игнорировать и фактор вхождения в состав РФ четырех новых регионов. Все это подлежит комплексному рассмотрению. Страны, претендующие на суверенность внешней политики, прекрасно это понимают», – резюмирует Долгов.

    Главное
    Стало известно о состоянии здоровья Фицо
    Один из лучших летчиков ВСУ ликвидирован в зоне СВО
    Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области
    Мобилизация стала угрозой крупнейшему металлургическому комбинату Украины
    США заподозрили китайские ремонтные суда в шпионаже
    Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга
    В Кемерове за перестрелку на парковке задержали восемь человек

    Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России

    Один из крупнейших в России банков – «дочка» австрийского Raiffeisen Bank – продолжает работать в стране. Требования уйти из России неоднократно выдвигали США, однако до реальных рестрикций за два года так и не дошло. ЕЦБ тоже не одобряет работу в России, но выгонять австрийский банк из России все же не торопится. В чем уникальность этого банка, что его никто не трогает? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

    Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии. Власти России уже многократно указывали на бессмысленность этого мероприятия. Уже известно, что проукраинское собрание в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга. Почему глобально провалилась «формула мира» Зеленского и что это значит для Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    События под Харьковом обозначили стратегический маневр российских войск

    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русский закон» раскроет грузинских иноагентов

    «Я наложила вето на «русский» закон», заявила президент Грузии и отклонила документ, который стал в последние дни причиной жесткого политического противостояния на улицах Тбилиси. При этом на самом деле Саломе Зурабишвили обманывает своих сограждан: ничего «русского» в этом законе нет. О чем идет речь и какова в итоге судьба этого документа? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............