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    8 апреля 2025, 22:00 • В мире

    Цветная революция в США закрыла вопрос об отставке Маска

    Цветная революция в США закрыла вопрос об отставке Маска
    @ xAaronxSchwartzx/xCNPx/MediaPunchx/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа, где у него образовалось множество врагов. Убрать мультимиллиардера из властных структур требуют и многочисленные митинги протеста. Сдаст ли Трамп своего напарника, от которого, согласно слухам, уже устал?

    США теперь страна не только протестантов, но и протестующих. Враждебные президенту силы прервали отпуск, взятый на перевязывание ран, и вывели на улицы миллионы человек. Судя по лозунгам, у них две цели – Дональд Трамп и Илон Маск. Парадоксальность такого соседства выдает организаторов с головой.

    Формальная причина народного бунта, затронувшего многие крупные города, – инфляция и падение фондового рынка, что стало следствием «тарифной войны» Вашингтона с большей частью мира. Американцев осознанно накачивали негативом из-за рубежа, тщательно подчеркивая связь между этими событиями: цены растут из-за того, что Трамп ввел сборы на импорт.

    Однако Маск тут, как говорится, не при делах. Он работает по другому направлению и ответственен за то, что народу, наоборот, нравится: за сокращение госрасходов путем увольнения расплодившихся чиновников и снятия с довольствия грантоедов. Благожелательное отношение американцев к этим процессам фиксируют те же самые опросы, которое показывают их усталость от роста цен и настороженность от трамповских тарифов.

    Тем не менее, судя по плакатам в руках протестующих, Маск – это враг народа номер два после, понятное дело, Трампа. Не он ответственен за рост цен и за угнетение пингвинов (то, что тарифы установили даже в отношении необитаемых антарктических островов, раскручивается как мем), но все равно плохой – и должен уйти в отставку, хотя даже зарплату от государства не получает (ему она, правда, не нужна).

    Это наталкивает на мысль, что тон протестам, помимо Демократической партии, задают разогнанные Маском дармоеды, благо многие из сокращенных с его подачи контор занимались как раз пропагандой и политическими технологиями. Теперь у этих людей, счет которым идет на десятки тысяч, образовалось много свободного времени при том же уровне жизни.

    Дело в том, что «жертвы Маска» не уволены, а отправлены в оплачиваемый отпуск с перспективой сокращения рабочих мест в том случае, если администрации Трампа удастся доказать судам и Конгрессу бесполезность всей этой публики. В ряде случаев там и доказывать ничего не нужно – без постановки транс-оперы в Колумбии США как-нибудь проживут (была у USAID и такая статья расходов). Но если финансирование выделял, например, парламент, только он может его приостановить и всех разогнать.

    Трамп же предпочитает действовать через президентские указы: так быстрее и проще, чем протаскивать через Конгресс законопроект, но не слишком надежно. Суды восстанавливают уволенных на рабочих местах, ссылаясь на описанный выше принцип – не ты набирал, не тебе выгонять.

    А пока идет эта перебранка, политтехнологи в оплачиваемом отпуске не без удовольствия «шатают режим».

    Кажется, ни один серьезный политический аналитик в США не считает, что в данный момент митинги протеста угрожают власти Трампа так, как, например, угрожал власти Виктора Януковича Евромайдан. В распространяемых по Америке прогнозах происходящее должно Трампа «ослабить» или «образумить», и только в самом худшем случае и сильно позднее – спровоцировать такую лавину, которая президента все-таки сметет.

    А вот Маск, как казалось совсем недавно, в двух шагах от отставки. Фактически Трамп сам анонсировал его уход, заявив неделю назад, что у самого богатого человека мира очень много дел «в его большой компании» и ему придется туда вернуться, оставив госслужбу. Это выглядело как очевидный расход, пускай и выраженный в вежливой форме, как «увольнение по собственному желанию».

    Чего-то подобное ожидалось, слишком уж много врагов нажил себе Илон Маск за последние несколько месяцев – от лоббистов Киева и вашингтонских «ястребов», которым поперек горла встала его позиция по поводу конфликта с Россией, до тех самых недоуволенных дармоедов.

    Представители самых разных групп влияния подговаривают Трампа избавиться от мультимиллиардера и настраивают против Маска, а это, как представляется, не так уж сложно сделать. Оба эгоцентрики, оба наслаждаются общественным вниманием, но имеют проблемы в общении с другими людьми (один – по медицинским причинам, другой – в силу характера). Следовательно, рано или поздно один начнет другого перекрывать – и конфликт неизбежен.

    Вот и теперь: как считают социологи, в целом политика Трампа людям не нравится, а сокращения, по Маску, нравятся (если ты не тот, кто под них попал). Ну как такое можно терпеть, если ты сам – Трамп? Вот и прочили его компаньону транзит куда угодно – хоть на Марс, лишь бы подальше от Вашингтона.

    Однако вскоре после анонса дальнейшей судьбы Маска, истолкованного прессой достаточно однозначно, Трамп внес поправки: владелец Tesla может оставаться в DOGE столько, сколько захочет, а выгонять его никто не собирается. Теперь, после многотысячных акций протеста под лозунгом «уберите Маска», этому точно можно верить.

    Давно доказано: Трамп ненавидит, когда на него давят. А если давят те, кого он терпеть не может (всю Демократическую партию, например, не может), Трамп обязательно сделает наоборот. Кто-нибудь этим качеством лидера давно и успешно манипулирует, но данный случай на манипуляцию не слишком похож, а промежуточный итог все рано один: теперь, когда отставки миллиардера требует враждебная к Трампу общественность, Маску начальственный гнев не угрожает. Раз хотят две головы сразу (и трамповскую тоже) – значит, не получат ни одной.

    В сценарии для Голливуда кто-нибудь на месте Маска сам бы закрутил такую интригу: пробиться во власть, спровоцировать недовольства, подставить президента под удар оппозиции, одновременно защитив себя от кадровой чистки – и наконец самому занять главное кресло в Белом доме. В жизни, если Маску действительно нужна власть (а человек он амбициозный и смотрит далеко в будущее), он будет крепко привязан к Трампу – крепче, чем ему самому бы хотелось.

    Надпись «ЮАР» в графе «место рождения» делает невозможным избрание президентом США, так что в Белый дом Маск может попасть только на чужих плечах. При этом никто, кроме Трампа, теперь его на работу туда не возьмет – знают, насколько опасен. Консерваторы ненавидят Маска за то, что слишком либерален, либералы – за все остальное, и только Трамп готов его терпеть, даже если в глубине души терпеть не может.

    Самый известный, самый богатый и самый странный человек в команде нового президента США пока оказывается еще и самым эффективным. Но хватит ли этой эффективности на весь Белый дом, чья деятельность пока не приносит видимых для американцев успехов, – это вопрос открытый.

    Скорее нет, чем да.

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