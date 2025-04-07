США запустили «цветные» технологии против самих себя

Эксперты указали на признаки «цветной революции» в США

Tекст: Анастасия Куликова,

Дмитрий Александров,

Тбилиси

Барак Обама призвал американцев, студентов колледжей и сотрудников юрфирм противостоять политике Дональда Трампа. Экс-президент США выступил с соответствующей речью в минувший четверг в колледже Гамильтона в Клинтоне. Он обвинил правительство республиканца в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны.

Политик указал на важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его мнению, подвергаются эрозии. «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – передает слова Обамы The Washington Post.

Демократ также выразил несогласие с экономической политикой действующего президента, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Обама призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей.

Примечательно, но спустя несколько дней в ряде городов США прошли акции под лозунгом Hands Off («Руки прочь»). «Когда протесты Hands Off настолько хорошо организованы, возникает вопрос: не использует ли глубинное государство свою тактику «цветных революций» за рубежом, чтобы попытаться провести ее дома?», – прокомментировал события в Штатах глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, американцы в ходе манифестаций выражают недовольство не только политикой действующего президента, но и бизнесмена Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Митингующие требуют прекращения «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивают: сейчас Штаты практически оказались на грани двух революций – экономической и «цветной».

При этом формальной причиной для начала протестов стали веденные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

На этом фоне в экспертной среде развернулась дискуссия том, действительно ли в США запущены «цветные» технологии. Так, Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ, считает, что говорить о «цветной революции» пока преждевременно, хоть многие ее признаки уже проявили себя.

«Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», – пояснил собеседник.

«В-третьих, в митингах принимают участие студенты», – продолжил эксперт. Он напомнил о студенческих восстаниях, проходивших в Соединенных Штатах, которые могли обернуться уходом президента со своего поста – как это было в случае с Ричардом Никсоном и скандалом «Уотергейт». «А сейчас молодежь пытаются «раскачать» против Трампа», – продолжил политолог.

По его оценкам, происходящие события – это «проба сил» и объявление главе Белого дома «ультиматума». «Речь идет не о свержении республиканца, а о попытке принудить его к изменению внутри- и внешнеполитический курс», – пояснил Межуев. Он указал на требования протестующих, среди которых – сокращение влияния Маска на администрацию, оказание давления на Россию для прекращения конфликта на Украине, а также пересмотр тарифной политики.

«При этом отношения Трампа с «глубинным государством» не совсем антагонистичны. Дело в том, что дипстейт-истеблишмент представлен не только либералами и демократами, туда также вписываются и члены Республиканской партии, представители бизнеса и прессы. Однако Трамп, проводя свою политическую линию, порой выходит за рамки дозволенного», – рассуждает аналитик.

По его мнению, «красной чертой» стал вопрос введения пошлин. «Deep state считает, что отношение к Европе должно быть более снисходительным. Истеблишмент не против, чтобы страны континента проявляли большую самостоятельность в сфере безопасности, но он хотел бы окончательного разрыва с Трансатлантическим союзом», – детализировал Межуев.

«Еще одна тема разногласий – это отношения с Россией.

«Глубинное государство» выступает за новые санкции и ограничения для Москвы, а также гарантии для Украины», – добавил политолог. Собеседник допускает, что Трамп будет вынужден пойти на поводу у этих требований. «Он уже начал пересматривать тарифы против некоторых стран. Не исключено, что Трамп внесет некоторые коррективы в свой курс по отношению к российской стороне», – считает эксперт.

«Однако если республиканец продолжит «вольничать», то нависшая над ним угроза, вероятно, может перерасти в «цветную революцию». Тогда «глубинное государство» продемонстрирует свою силу в полной мере, и протесты, проходившие в Америке в 2020 году, покажутся «цветочками». Вместе с тем, сам по себе переворот тоже опасен для США: существует вероятность, что не все штаты подчинятся», – подчеркнул Межуев.

В свою очередь грузинский политолог Петрэ Мамрадзе увидел связь между заявлениями Барака Обамы и воззваниях тогда еще президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая предлагала не только студентам, но и школьникам выходить на антиправительственные митинги протеста в Тбилиси после выборов в парламент в октябре 2024 года.

«На мой взгляд, параллели с Грузией очевидны.

В каждом из случаев продвигаются те или иные политические интересы за счет сенситивной части общества – молодежи», – сказал он. «Трамп поднял руку на то, на что не решился бы никто. Сначала он пошел на глобальные изменения, открыто выступив против гиперлиберальных ценностей. Сейчас он рискнул очень многим, в том числе собственным рейтингом и поддержкой сторонников, из-за тарифной политики. Но это не дает права Бараку Обаме выступать со столь опасными словами. Такие призывы к молодежи неприемлемы», – считает эксперт.

«Фактически то же самое делала экс-президент Грузии. Она вела себя совершенно недопустимо, когда звала несовершеннолетних на улицы. И мы увидели, как они, стимулированные подобными призывами, строят баррикады, пытаются поджечь парламент, бросают в полицию «коктейли Молотова» и так далее, – отметил Мамрадзе. – А сейчас задержанных за уголовные правонарушения Зурабишвили и иже с ней называют «узниками совести».

По его словам, «такая ситуация очень опасна, так как Deep state, о роли которого давно говорят грузинские власти, теперь решило пойти ва-банк в США, сопротивляясь политике Трампа всеми способами и методами». В заключении Мамрадзе выразил опасения, что эти события «найдут отражение во всем мире».