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    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

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    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

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    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

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    7 апреля 2025, 10:43 • Новости дня

    Обама призвал к сопротивлению Трампу

    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».

    Обама обвинил правительство Трампа в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Он отметил важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его словам, подвергаются эрозии.

    «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – заявил Обама, обратившись к гражданам, передает The Washington Post.

    Обама также выразил несогласие с экономической политикой Трампа, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Он призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей, даже если для этого придется использовать их фонды.

    Администрация Трампа в прошлом месяце лишила Колумбийский университет федеральных грантов и финансирования на сумму 400 млн долларов. Администрация заявила, что может восстановить это финансирование после того, как Колумбийский университет внесет изменения в политику, связанную с прошлогодними пропалестинскими протестами в кампусе.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

    Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.

    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

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    4 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    Трамп об ответных пошлинах Пекина: Китай сыграл неправильно, он запаниковал
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

    Трамп в пятницу в своей соцсети Truth Social высказался о введении Китаем дополнительных пошлин на американские товары, передает РИА «Новости».

    Президент США обвинил Пекин в панике и неправильных действиях. Он отметил, что «Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут».

    Ранее Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    В США начались массовые протесты против Трампа и Маска

    Тысячи американцев в США вышли на акции протеста против Трампа и Маска

    Tекст: Вера Басилая

    В Соединенных Штатах начались акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, организованные продемократическим движением в ответ на «враждебный захват власти».

    В Соединенных Штатах проходят массовые акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Организаторы из продемократического движения планируют провести более 1 400 мероприятий по всем 50 штатам и в округе Колумбия. Эти протесты, проходящие под лозунгом Hands Off! («Руки прочь!»), направлены против того, что активисты называют «враждебным захватом власти».

    Акции проходят у зданий законодательных собраний штатов, федеральных учреждений, офисов конгрессменов и городских администраций. Хотя точное число участников не разглашается, CNN сообщает, что на манифестации зарегистрировались около 600 тыс. человек. Такой масштабный протест подчеркивает серьtзное недовольство действиями администрации и Илона Маска, который курирует ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

    Основные требования протестующих включают прекращение «захвата власти миллиардерами» и коррупции в администрации Трампа. Также активисты требуют сохранения финансирования Medicaid и Social Security(программы в сферах здравоохранения и медицинского страхования), а также прекращения атак на иммигрантов и трансгендеров (движение ЛГБТ, запрещено в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей территории США и в ряде других стран мира было запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

    Ранее противники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla.

    Между тем, сообщалось, что департамент DOGE в США продолжит свою деятельность, даже после ухода Маска с поста его руководи.

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    6 апреля 2025, 11:16 • Новости дня
    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен

    Трамп предсказал американцам трудные времена с историческим результатом

    Трамп предупредил США о наступлении трудных времен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев.

    «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Также Трамп отметил, что Китай пострадал от пошлин гораздо сильнее, чем США. «Даже не близко», – добавил он. По словам американского лидера, Китай и многие другие страны обращались с США «невыносимо плохо», пишет «Коммерсант».

    Президент добавил, что США уже получили более 5 трлн долларов инвестиций. Он призвал американцев держаться и заверил, что в итоге США одержат победу.

    Ранее WSJ сообщала, что Пекин одержал победу в торговой войне с США благодаря пошлинам. В субботу стало известно, что китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США.

    Напомним, в США начались массовые протесты против американского лидера и миллиардера Илона Маска. По всей территории США и в ряде других стран мира запланировали около 1200 акций протеста.

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    4 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров

    WSJ: Новые пошлины Трампа приведут к наплыву китайских товаров на мировые рынки

    WSJ: Пошлины США вызовут глобальное перераспределение китайских товаров
    @ Tariffs Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины президента США Дональда Трампа на китайский импорт до 70% могут привести к наплыву китайских товаров на мировые рынки, что ставит под угрозу экономику других стран и может вызвать ответные меры, сообщает The Wall Street Journal.

    Трамп объявил о введении новых пошлин на китайский импорт, средний размер которых составит 70%. Эти меры направлены на изменение условий торговли с Китаем, однако они могут привести к тому, что китайские товары будут искать новые рынки сбыта, создавая угрозу для мировой экономики, пишет The Wall Street Journal.

    Экономисты предупреждают о возможных последствиях для стран, которые могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Объем китайского экспорта в США в 2024 году составил около 440 млрд долларов, и снижение спроса на эти товары в США вынудит Китай искать другие рынки сбыта.

    Профессор финансов Пекинского университета Майкл Петтис отметил, что введение пошлин может стать началом эскалации торговых войн, что приведет к ответным мерам со стороны других стран. В прошлом году после введения пошлин на китайские товары, страны, такие как Бразилия, Мексика и Канада, начали расследования по антидемпингу.

    Китайское руководство заявило о готовности принять решительные ответные меры на новые пошлины. В прошлом Китай в ответ на американские пошлины вводил пошлины на ряд американских товаров, таких как курятина и соя, а также вносил компании США в черные списки.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия, связанные с введением новых пошлин.

    Президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Китай уже выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры.

    Кроме того, китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    4 апреля 2025, 16:48 • Новости дня
    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России

    Рубио заявил о нарастающем давлении на Трампа из-за России

    Рубио: Конгресс требует усиления санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские конгрессмены намерены усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя введения жестких санкций против России, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    В интервью журналистам в Брюсселе он отметил, что давление будет нарастать и администрация не сможет его игнорировать, если не будет продвижения к миру, передает РИА «Новости». Трансляцию выступления Рубио вел телеканал Fox.

    Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время в американский Конгресс уже начали вносить законопроекты, направленные на усиление санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    На этой неделе Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

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    5 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Рютте заявил об отсутствии влияния пошлин США на НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью CBS, что введенные администрацией Дональда Трампа новые пошлины США не влияют на Североатлантический альянс и не отразятся на оборонных расходах европейских стран.

    По его словам, введенные США пошлины не оказывают влияния на Североатлантический альянс, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что, хотя пошлины могут затронуть отдельных союзников, на само НАТО они не влияют.

    Кроме того, генсек НАТО выразил уверенность, что возможная торговая война не скажется на оборонных расходах европейских стран. По его словам, выполнение странами своих обязательств перед НАТО останется неизменным, несмотря на экономические меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    После этого Пекин подал иск в ВТО, протестуя против повышения пошлин на 34% на китайские товары, введенного президентом США Дональдом Трампом, заявив о нарушении международных торговых правил. Кроме того, Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США, после этого американские биржевые индексы упали на 3%.

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    5 апреля 2025, 21:16 • Новости дня
    Анонсированы протесты против Трампа и Маска в нескольких странах мира

    В США и ЕС анонсированы протесты против политики Трампа и назначения Маска

    Tекст: Вера Басилая

    По всей территории США и в ряде других стран мира запланировано около 1200 акций протеста против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, сообщает Reuters.

    Агентство сообщает, что в Соединенных Штатах и других странах мира планируется провести около 1200 протестных акций против президента США и миллиардера Илона Маска. Эти демонстрации, которые пройдут во всех 50 штатах Америки, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии, станут крупнейшими протестами, передает Ura.Ru.

    Участники акций объединятся под девизом «Руки прочь от нашей демократии», выражая недовольство политикой Трампа. Организаторы митингов считают, что это будет возможность массово показать недовольство крупными изменениями во внешней и внутренней политике США, осуществленными через исполнительные указы. Около 150 активистских групп уже выразили готовность принять участие в этих акциях.

    В феврале 2025 года в США уже прошли массовые протесты, включая митинги в Вашингтоне, Сиэтле и Бостоне. Они были направлены против действий администрации Трампа и его решения назначить Илона Маска руководителем нового ведомства по повышению эффективности федерального управления, известного как DOGE.

    Сенатор Тед Круз заявил, что введенные Дональдом Трампом пошлины могут привести к рецессии в США, что, в свою очередь, грозит республиканцам «кровавой баней» на промежуточных выборах.

    Между тем, в Дании прошли протесты против притязаний США на Гренландию.

    Ненавистники Маска в США начали сжигать зарядные станции Tesla.

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    5 апреля 2025, 17:07 • Новости дня
    В Европарламенте заявили о новом миропорядке после пошлин Трампа

    Глава ЕНП Вебер заявил о наступлении нового миропорядка из-за пошлин Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Введение пошлин президентом США Дональдом Трампом может свидетельствовать о формировании нового миропорядка, ставя под сомнение прежние основы международных отношений, заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер.

    В интервью немецкой медиагруппе Funke Вебер выразил опасение, что прежняя Америка больше не вернется. Он подчеркнул, что администрация Трампа ставит под сомнение основополагающие принципы без видимых причин, передает ТАСС.

    По мнению Вебера, подобные действия США меняют мировую политическую и экономическую обстановку.

    Ранее Вебер призвал ЕС создать независимую от США архитектуру безопасности, чтобы укрепить позиции Европы на мировой арене.

    Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости переговоров с президентом США в связи с новыми пошлинами, предупреждая о возможных действиях ЕС, если диалог не удастся.

    Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США и ускорит инфляцию.

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    5 апреля 2025, 20:28 • Новости дня
    Сенатор предсказал «кровавую баню» на промежуточных выборах в США

    Сенатор Круз предсказал «кровавую баню» на промежуточных выборах в США

    Tекст: Вера Басилая

    Введенные Дональдом Трампом пошлины могут привести к рецессии в США, что, в свою очередь, грозит республиканцам «кровавой баней» на промежуточных выборах в 2026 году, заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

    Сенатор Тед Круз предсказал возможную «кровавую баню» на промежуточных выборах в США 2026 года. По его словам, такое развитие событий может произойти из-за введенных администрацией США пошлин, которые, по мнению Круза, могут привести американскую экономику к рецессии, передает РИА «Новости».

    Республиканец выразил опасение, что если экономическая ситуация ухудшится, то Демократическая партия США может захватить большинство обеих палат конгресса, которые в настоящее время находятся под контролем республиканцев.

    «Если пошлины Трампа приведут экономику США к рецессии, это станет катастрофой для нашей партии на выборах», – заявил он изданию Financial Times.

    Ранее в Европарламенте заявили, что введение пошлин Трампом приведет к изменению мирового порядка.

    Глава ФРС США Джером Пауэлл признал, что эти пошлины замедлят экономику США и ускорят инфляцию.

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    7 апреля 2025, 03:48 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к сделке с КНР при условии устранения торгового дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса, который в настоящее время существует в двусторонних отношениях.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить торговое соглашение с Китаем только в случае устранения значительного дефицита в торговом балансе, пишет РИА «Новости».

    «Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом… Китай сейчас несет большой урон, потому что все знают, что мы правы», – заявил Трамп журналистам, добавив, что США намерены настаивать на своих требованиях.

    В ответ на это заявление Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Эти меры вступают в силу 10 апреля и являются ответом на аналогичные действия американской стороны, направленные на защиту внутренних рынков.

    Решение китайского регулятора стало ответным шагом на усилившуюся напряженность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на товары из других стран приведет к трудным временам для американцев. Пекин введет 34% тариф на американские товары в ответ на пошлины США, ограничив доступ ряда компаний к своему рынку.

    Давление и угрозы США не приведут к эффективному взаимодействию с Китаем, Пекин уже принимает меры для защиты своего суверенитета и развития, заявило правительство Китая.

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    4 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Генсек НАТО отказался комментировать тарифы США

    Рютте отказался комментировать влияние тарифов США на страны НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался обсуждать решение США о введении тарифов, подчеркнув, что его задача сосредоточена на защите территории альянса.

    Рютте на пресс-конференции в Брюсселе отказался комментировать введенные США тарифы в отношении других членов альянса,

    Он отметил, что дискуссии в НАТО сосредоточены исключительно на вопросах обороны, и он не считает необходимым обсуждать торговые вопросы.

    Он подчеркнул: «Моя роль – сосредоточиться на защите территории НАТО, поэтому я не отвечаю на другие вопросы».

    Генсек добавил, что вопросы тарифов и обороны не должны вмешиваться в работу альянса.

    Говоря о возможном нарушении Вашингтонского договора, Рютте выразил сомнение в том, что действия США противоречат второй статье, которая обязывает страны альянса способствовать повышению экономического благосостояния друг друга.

    Также он уклонился от ответа на вопрос о возможном влиянии тарифов на расходы европейских стран на оборону, подчеркнув, что это больше вопрос для «национальных политиков, а не НАТО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Китай призывает Соединенные Штаты исправить ошибочные действия и обратиться к равноправным консультациям для урегулирования торговых разногласий.

    Китайские власти вводят с 10 апреля дополнительные пошлины в 34% на всю продукцию из Соединенных Штатов в ответ на действия администрации Дональда Трампа.

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    4 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни не стоит в графике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что в ближайшие дни телефонный разговор между Путиным и Трампом не планируется, передает ТАСС.

    «Пока в графике ничего нет», – заявил Песков.

    По данным издания Politico, в странах Европы полагают, что новая беседа между лидерами России и США может состояться уже в ближайшие дни.

    NBC ранее сообщала, что американское руководство советует президенту США воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

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    6 апреля 2025, 16:18 • Новости дня
    Стало известно о намерении Нетаньяху обсудить с Трампом новые пошлины

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправляется в США, чтобы лично обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос новых пошлин на импорт товаров, подчеркнув, что станет первым мировым лидером, который затронет эту тему в диалоге с американским президентом.

    Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, перед своим вылетом в Соединенные Штаты заявил, что станет первым мировым лидером, который обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы, касающиеся повышения пошлин на импортируемые товары. Как сообщает РИА «Новости», Нетаньяху выразил надежду помочь в разрешении данного вопроса, подчеркивая его важность для израильской экономики.

    В воскресенье, после завершения визита в Венгрию, где он провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, Нетаньяху направился в США. После встречи с венгерским лидером он отметил, что Венгрия является верным другом Израиля.

    Отправляясь в Соединенные Штаты, премьер заявил: «Я отправляюсь в США по приглашению президента Трампа, чтобы поговорить с ним о следующих вопросах: заложники, достижение победы в Газе и, конечно, тарифный режим, который был введен по отношению к Израилю. Я надеюсь, что смогу помочь в этом вопросе. Таково намерение». Нетаньяху добавил, что мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы обсудить тарифные изменения, но именно он станет первым, кто это сделает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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