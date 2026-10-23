Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк
Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.
Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.
На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».
Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.
Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.
Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.
В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.