  • Новость часаМИД пообещал неотвратимый ответ на высылку дипломатов из Австрии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
    Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
    Economist раскрыл положения нового плана США по Украине
    Трамп, Маск и Зеленский обменялись обвинениями из-за ограничений Starshield
    Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    32 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    5 комментариев
    23 октября 2026, 10:57 • Новости дня

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

    Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

    Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

    На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

    Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

    Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.

    23 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Economist раскрыл положения нового плана США по урегулированию на Украине

    The Economist: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты подготовили новый пакет предложений по урегулированию конфликта на Украине, который включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе и отказ Киева от вступления в НАТО.

    В рамках сделки России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Дополнительным стимулом для Москвы может стать возобновление поставок российского газа в Европу, включая восстановление работы газопровода «Северный поток». Новый план предполагает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, сообщают «Вести» со ссылкой на британский журнал The Economist.

    Украина сможет рассчитывать на инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе при условии отказа от вступления в НАТО. При этом украинские чиновники пока не располагают полной информацией о последних предложениях.

    Российская сторона ранее обращала внимание, что публичное обсуждение договоренностей способно навредить дипломатическому процессу. В Кремле подчеркивали, что посредничество при столь сложных переговорах должно осуществляться в тишине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может только навредить.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Комментарии (13)
    22 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Гарантии безопасности вновь стали главной темой переговоров России и США. При этом Вашингтон стал вести диалог с Москвой без прежних угроз и давления санкциями, а Россия добилась этого, не поступаясь своими стратегическими интересами, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в очередной раз показала, что Москва выстраивает диалог с Западом исходя из собственных внешнеполитических приоритетов, а не следует навязываемой ей повестке», – отметила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    Она напомнила, что стратегическая цель российского лидера – обеспечить долгосрочные условия мира и безопасности. «Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, главной темой дальнейшего переговорного процесса станет выстраивание глобальной системы безопасности. Пять лет назад НАТО фактически отвергло право России участвовать в формировании такой системы, что в итоге привело к обострению ситуации. Запад планировал с помощью геополитического взрыва на Украине остановить развитие России. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, мы были вынуждены начать СВО», – указала политолог.

    Теперь гарантии безопасности вновь оказались в центре контактов Москвы и Вашингтона, и Западу приходится учитывать смену переговорных приоритетов, добавила Федорова. «Это с полным правом можно считать значительной дипломатической победой России, в которую, безусловно, большой вклад внес наш президент», – считает аналитик.

    Собеседница обратила внимание и на изменение глобального геополитического баланса: теперь США обращаются к Владимиру Путину с предложениями обсудить новые параметры мирового баланса сил. «Вашингтон стал взаимодействовать с Москвой иначе, чем практически со всеми остальными странами, – без угроз и демонстративного размахивания «санкционной дубиной», – пояснила эксперт.

    «Принципиально важно, что мы добились этого положения без стратегических уступок со стороны России. Мы сохраняем уважительное отношение к любым внешнеполитическим собеседникам, но при этом не питаем иллюзий и последовательно отстаиваем собственные интересы», – подчеркнула Федорова.

    Отдельно она остановилась на отношениях Москвы и Евросоюза. «По крайней мере, в рамках нынешнего переговорного процесса Россия вправе не учитывать позицию Брюсселя с его, мягко говоря, сомнительными инициативами и заявлениями европейских лидеров, которые стремятся к геополитическому ослаблению нашей страны», – заметила политолог.

    По словам Федоровой, своими решениями ЕС сам лишил себя возможности участвовать в большом международном диалоге. Апофеозом европейского абсурда эксперт назвала недавнее выступление канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что больше всего обеспокоен не экономическим кризисом в ФРГ и не политикой США и Китая, а влиянием России на немецкое общество. «С такими «лидерами» нам попросту не о чем разговаривать», – резюмировала Федорова.

    В среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

    Комментарии (9)
    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

    Комментарии (7)
    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Уиткофф в шпаргалке на встречу с Путиным обозначил Зеленского буквой Z

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в шпаргалке, которую взял с собой на переговоры с президентом Владимиром Путиным, обозначил Владимира Зеленского всего одной буквой Z.

    «Встретился с европейцами и З (в оригинале Z) вчера», – говорится в записях Уиткоффа, которые он держал в руке на встрече с российским лидером. В шпаргалке также упоминались «трехсторонние переговоры», передает РИА «Новости».

    Первым пунктом значились «спасибо» и «приветствия от Трампа». Кроме того, на листе бумаги можно разобрать слова «я чувствую импульс», «нужно», «развивать». Также в записях можно разглядеть слово, похожее на «сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о существовании задела для прекращения огня на Украине.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал возобновление Украиной ударов по российским НПЗ «позором».

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Кремль не увидел признаков готовности Киева и Европы к диалогу с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти России не получали сигналов со стороны Украины и европейских государств о желании перейти от эскалации к переговорам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты задали Пескову вопрос о том, как в Кремле оценивают готовность украинской стороны и ряда европейских столиц перейти от эскалации к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России, передает РИА «Новости».

    «На этот счет мы не слышали ни одного заявления – я не знаю, с чего вы это взяли, но ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков назвал искренними усилия США по мирному урегулированию на Украине.

    Во вторник Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Киева на переговорах.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента сообщил о сохранении открытости Москвы к переговорному процессу.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков: Путин не определил состав делегации для переговоров по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин пока не принял решение о составе российской переговорной группы на новый раунд трехсторонних контактов по Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Что касается состава группы переговорщиков, это будет решением президента, и пока оно не принято. Собственно, давайте не забывать, что это было объявлено только вчера», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Он также раскрыл возможный состав российской делегации на предстоящую встречу.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф выразил надежду на скорое возобновление контактов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель

    Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 113,24 доллара за баррель

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent обновила максимум с начала мая.

    По состоянию на 20:51 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 4,06% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 113,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 113 долларов впервые с 5 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть марки WTI подорожали на 2,97%, их цена составила 100,04 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.

    Во вторник мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений участников рынка по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

    В субботу вице-премьер Александр Новак заявил о возможности дальнейшего увеличения стоимости сырья на мировых рынках при сохранении нестабильной ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Трампом

    Песков не подтвердил наличие в графике Путина телефонного разговора с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в расписании Владимира Путина в настоящий момент не запланирован разговор с американским лидером Дональдом Трампом, однако при необходимости он может быть оперативно организован.

    «В настоящий момент в планах такого разговора нет, но, как вы знаете, они достаточно быстро могут организовываться при необходимости или при желании одной из сторон», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков счел неуместным сравнение возможной встречи Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией.

    Кремль назвал переговоры российского лидера с представителем США Стивеном Уиткоффом серьезным и длинным разговором.

    Власти заявили об отсутствии планов проведения новых встреч с американским посланником.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков оценил вклад США в урегулирование на Украине

    Песков: США делают многое, чтобы способствовать урегулированию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация США делает много для содействия мирному урегулированию на Украине, тогда как европейские страны провоцируют дальнейшее развитие конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление переговоров Москвы, Вашингтона и Киева.

    Президент России попросил Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии контактов по урегулированию.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил о включении украинского вопроса в повестку встречи Владимира Путина и американского спецпосланника.

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков: Публичное обсуждение переговоров Путина и Уиткоффа может навредить

    Tекст: Дарья Григоренко

    Публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может только навредить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить или тем более публичное обсуждение встречных предложений тоже может только навредить», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что не может раскрыть подробности новых предложений, которые Уиткофф передал Путину.

    Песков также ответил на вопрос, передавал ли Путин Уиткоффу письменные предложения по украинскому урегулированию: «Нет».

    Пресс-секретарь рекомендовал журналистам перечитать вчерашние заявления помощника президента Юрия Ушакова по итогам беседы российского лидера и спецпосланника, добавив, что там отчасти можно найти ответ на вопросы о возможных изменениях в позициях сторон для реального прогресса на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Песков назвал переговоры президента России и спецпосланника США содержательными.

    К встрече дистанционно подключился американский политик Джаред Кушнер.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Рябков заявил об анализе привезенных американскими переговорщиками идей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия анализирует привезенные американскими переговорщиками идеи, а встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в настоящее время прорабатывается, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, встреча лидеров России, США и Украины находится в стадии обсуждения, передает РИА «Новости».

    «Тема звучит, но пока нет окончательного на этот счет понимания, полной договоренности пока нет. Но продолжается проработка», – заявил Рябков.

    Москва также изучает дополнительные соображения, привезенные американскими переговорщиками, пишет ТАСС.

    Замминистра выразил надежду, что представители США внимательно анализируют заявления, которые услышали от главы российского государства в среду в Константиновском дворце.

    По словам дипломата, американская сторона должна адекватно довести полученные сигналы до тех, кто не готов к урегулированию конфликта и питает иллюзии относительно возможности навязать России неприемлемые подходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что переговоры с Москвой станут шагом к урегулированию конфликта.

    Глава российского государства поинтересовался у американского представителя итогами встреч в Норвегии.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Россия поблагодарила США за поиск реалистичных решений конфликта на Украине

    Глава РФПИ Дмитриев поблагодарил США за поиск реалистичных решений по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил признательность американской стороне за стремление найти окончательный выход из украинского кризиса.

    Россия благодарна США за поиск реалистичных решений для завершения украинского конфликта, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев РИА «Новости».

    «Что касается дипломатических вопросов, я просто повторю то, что говорили президент Путин и господин Ушаков, и это очень простая позиция. Россия хочет окончательного прекращения боевых действий и создания стабильной инфраструктуры безопасности в Европе, которая обеспечит безопасность на очень долгое время. Речь идет не о временных перемириях, не о временных решениях. Речь идет о постоянном и окончательном решении», – сказал Дмитриев.

    Он отметил, что Москва очень признательна президенту Дональду Трампу, его спецпосланнику Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру за поиск таких вариантов. При этом американская сторона во многом идет на уступки российской позиции, подчеркнул Дмитриев в ходе Веронского Евразийского экономического форума.

    По словам главы РФПИ, американские переговорщики проводят гораздо больше встреч с украинцами и представителями Европы, чтобы тщательно взвесить различные интересы. Любое временное решение, добавил он, по сути приведет к эскалации боевых действий, поэтому нереалистичные предложения лишь препятствуют установлению прочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал искренними усилия США по мирному урегулированию на Украине.

    Джаред Кушнер сообщил об обнадеживающем прогрессе в соответствующих переговорах.

    В понедельник Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не способствует завершению конфликта.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Москва нацелилась на организацию встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД подтвердил стремление Москвы провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

    Организация подобных дипломатических контактов представляет собой сложную задачу с точки зрения логистики и формирования повестки дня, передает РИА «Новости».

    «Поэтому в настоящее время мы пока нацелены на то, чтобы она состоялась. Для этого нужно, чтобы сошлись звезды в правильном порядке», – сказал Руденко.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о возможности проведения трехсторонних переговоров лидеров государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о заинтересованности Москвы, Вашингтона и Пекина в проведении трехсторонней встречи.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть перспективу совместных переговоров для обсуждения ядерного вооружения.

    Комментарии (0)
    Главное
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    Киев опроверг снятие ограничений скорости Starlink для ВСУ
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    Минфин начал изучать возможность легализации онлайн-казино
    ВВС США допустили участие бомбардировщиков в воздушных боях
    Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев
    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удадутся, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации