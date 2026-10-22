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Стоимость нефти марки Brent превысила 112 долларов за баррель впервые с мая
Мировые цены на нефть марок Brent и WTI выросли в ходе торгов почти на 3%
Мировые цены на сырье продемонстрировали рост в пределах 3%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.
По состоянию на 10:45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,94% и достигла 112,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Отмечается, что этот показатель превысил отметку 112 долларов впервые с 18 мая.
Одновременно с этим декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 2,69% и составили 99,76 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов.
Во вторник мировые цены на сырье выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке.
В понедельник котировки марки Brent также преодолели отметку 110 долларов.