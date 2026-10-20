Мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке

WSJ: Цена нефти марки Brent выросла до 109,9 долларов за баррель

Tекст: Игорь Иножарский

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3% и составили 109,9 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,2% до 98,75 долларов за баррель, пишет WSJ.

Участники рынка оценивают сохраняющиеся риски поставок с Ближнего Востока на фоне признаков восстановления экспорта сырой нефти из стран Персидского залива. Кроме того, трейдеры учитывают перспективы поступления на рынок дополнительных объемов российских энергоносителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях. В пятницу стоимость барреля Brent впервые с мая поднялась выше 110 долларов.