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    США демонтируют империю, чтобы построить новую

    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    4 апреля 2025, 11:48 Мнение

    США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

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    «Не верю своим глазам! США ввели санкции против самих себя?!» Такова весьма и весьма распространенная реакция на объявление Трампом «войны пошлин». Теперь в США действует ставка от 10% по умолчанию для импортируемых товаров из любой страны до 49% – для несчастной Камбоджи. Другие особо пострадавшие государства: Лаос, Мадагаскар, Вьетнам, Шри-Ланка (48-44%). Товары из ЕС с начала следующей недели облагаются пошлиной 20%, из КНР – 34% (+20% специального антикитайского тарифа, итого 54%). Комментаторы пугают, что Великая депрессия тоже началась с тарифных войн. И задаются вопросом: не сошел ли Трамп с ума?

    Отставим в сторону версию о том, что американский президент попросил Grok-3 (ИИ Илона Маска) дать совет, что ему делать с госдолгом, и машина рекомендовала ввести пошлины по формуле «возьми торговый дефицит со страной, подели на два и дальше подели на общий импорт из этого государства – и будет тебе счастье». Согласно основной гипотезе, которая объясняет происходящее более-менее рационально, «ничего страшного не случилось, во всем мире есть импортный НДС, в США нет импортного НДС, Трамп исправил это недоразумение». Почему он не назвал новый сбор налогом на добавленную стоимость? Потому что пересмотр налогового законодательства – это эпопея на годы с борьбой в Конгрессе. Тарифы же президент США ни с кем не согласовывает. «Раньше все грабили Америку», но Трамп одним росчерком пера разобрался с несправедливостью в стиле супермена. В мире, однако, многие уверены, что как раз наоборот – это Америка всех грабит. Где правда?

    Правы, как ни странно, и те, и другие. И тарифная война, конечно же, не безобидное «устранение недоразумения». Все гораздо серьезней.

    Правила игры, которые установили США после Второй мировой войны для сателлитов, выглядели так. Вы размещаете у себя американскую военную базу. Торгуете только в долларах. В ответ получаете порцию американского капитала на входе. Возможно, какие-то технологии не первой свежести. И самое-самое главное – открытый для вас американский рынок. То, по поводу чего Трамп так яростно сотрясает воздух, тщательно выстраивала сама же Америка не одно десятилетие. Именно наличие большого богатого американского рынка сбыта позволило раскачаться массе предприятий.

    В чем тут логика? У тех, кто все это затевал, был свой набор аксиом. США – самая прогрессивная держава, устроенная правильнее всех остальных. Самая привлекательная для лучших из лучших со всего земного шара. В других странах даже близко нет того предпринимательского напора и духа новаторства, что есть в США. Поэтому Америка оставит себе от всей цепочки создания продукта и его производства самое вкусное и высокомаржинальное, остальное же раздаст «провинциям». Американские элитарии обожают называть свою страну «Новым Римом» – отсюда и Капитолий, и Сенат. И вот такой Рим они придумали.

    Была и оборотная сторона медали. Мало кто знает, что после капитуляции Японии General Electric зашла в «Мицуи», «Стандарт Ойл» и «Вестингауз» – в «Мицубиси», FILCO (крупнейший тогда американский производитель электротехники) – в «Хитачи». «Форд» тоже поучаствовал. В открытых источниках нет информации о том, что стало с этими инвестициями – речь шла о закрытых фондах, а не акционерных обществах. Судя по всему, японцы выкупили в итоге доли у американцев. Но одновременно для Японии закрылся и американский рынок. Да и остальной мир оказался несколько ограничен. Что привело к так называемому потерянному десятилетию, времени низкого роста экономики, длящемуся вообще-то уже тридцать с лишним лет.

    Согласно модели, американские богатеи должны были входить в состав акционеров компаний по всему миру и выигрывать, пользуясь возникшим после Второй мировой дисбалансом. Предполагалось, что штатовский промышленный капитал будет мутировать в финансовый – и зарабатывать на ренте. Кроме того, американский фондовый рынок, номинированный, само собой, в долларах, станет засасывать деньги провинциалов, привлекая их лучшими, чем они могут найти на родине, показателями прибыльности. За счет чего прибыль американских компаний должна быть более высокой – смотри выше.

    Вся эта конструкция позже была «научно» обоснована широко тиражировавшимися теориями об индустриальной и постиндустриальных фазах развития и всем подобным. Профессора на полном серьезе писали, что возможна экономика, в которой «одно сплошное телевидение» – то есть она целиком состоит из «креативного класса». Читая эти книжки, так и хотелось приписать пару страничек про хлеб, растущий на деревьях. Молочные реки, кисельные берега.

    Каковы же результаты проверки аксиом суровой реальностью? Доля США в мировом ВВП по номиналу снизилась с 28% в 1950 году до 16% в 2018-м (по данным Maddison Project Database).

    Изначально заявлялось, что доллар обеспечен золотом. После нефтяного шока 1970-х и стагфляции выяснилось, что никакого золота нет. Это был очень жестокий с точки зрения влияния на систему и недооцененный кризис. Америка тогда отвязала доллар от золота, сделав валюты полностью виртуальными – фиатными. И обвалила, надавив на партнеров, обменный курс. Тогда это поддержало американскую промышленность, еще существовавшую в природе. Но после стабилизации ситуации производства под давлением обстоятельств стали все сильнее вымываться из США. Особенно после того, как в систему ввели Китай (а сделали это в первую очередь, чтобы победить СССР, причем на особых условиях). Собственно, за счет подключения Китая, а позже России, система и продолжала существовать. Но становилась все более и более нездоровой. Соотношение стоимости акций корпораций, входящих в список SP500, к их чистой прибыли сто лет колебалось в США в пределах 8-18 (8 – дно рынка, 18 – кризис, после которого обвал). То есть, говоря совсем грубо, вы купили акцию и 8-18 лет возвращаете вложения через дивиденды, дальше получаете прибыль. В конце 1990-х это соотношение улетело за 30. Фондовый рынок совершенно отвязался от реальности, стал жить своей жизнью. У кого там какая чистая прибыль, стало не важно. Да хоть минус, причем десятилетиями. И все деньги предсказуемо утекли в финансовый сектор.

    В итоге в США из промышленности остался только ВПК, и то стоимость производства вооружений улетела в космос. Инфраструктура в жесточайшем упадке. И одновременно из 3000 богатейших людей планеты в последнем списке Forbes 902 гражданина США. Однако богатство это «бумажное», представляет собой, по сути, цифры в компьютере. «Самого богатого человека планеты» Илона Маска его позиция в этом списке почему-то не очень радует. Ибо цифры на хлеб не намажешь. Маск – великолепный пиарщик, он лучше других умеет отделять действительность от вымысла.

    Реальные же доходы американского обывателя все время падали, образование и здравоохранение дорожали. Причем последние лет двадцать потребитель покупал все уже не на свои, жил в кредит. Так что, да, другие страны «грабили» США, а американские корпорации вслед грабили другие страны. Правы все. На излете ФРС (американский Центробанк) «включила печатный станок» – начала бесконтрольную эмиссию доллара. И это выглядело как агония. Пошлины, которые вводит Трамп, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Это человек на своем месте.

    Трамп вводил уже драконовские пошлины против Китая в свой первый срок, инициировав «декаплинг» – развод с КНР. В итоге у США вдруг резко распух товарооборот с Мексикой, хотя в той не наблюдалось никакого роста энергопотребления, то есть производство де-факто не росло. Это была ровно такая же история, как поток фур из Киргизии и Казахстана в Россию после февраля 2022 года. Теперь лазейка законопачена. Лавочка закрывается полностью. Вьетнам не успел проскочить, все остальные – тоже. Другой страны с такой же святой верой в собственную исключительность нет. Китай не откроется для внешнего мира. Индия – тем более. Сбывать товары можно будет только в своем небольшом регионе, соседям.

    Каковы будут последствия? США ждет резкий рост инфляции, так как Америка почти ничего не производит сама. Все пошлины будут заложены на первых порах в цены. В какой-то степени Америке это выгодно, так как обесценивает ее госдолг. Крупные промышленные корпорации по всему миру правдами и неправдами сегодня вынуждают делать многомиллиардные инвестиции в промплощадки в США. VW, TSMC, Samsung и т. д., и т. п. – все соглашаются, натягивая на лица улыбки, несмотря на массу минусов такого рода решений. Пока у Америки есть сила, она будет выкручивать руки всем, заставляя переезжать в США.

    Но это тактика. Стратегию же раскрыл вице-президент Вэнс на конференции, посвященной «американскому динамизму». Для затравки он напомнил, что США строят пять коммерческих судов в год. Китай же спускает на воду судов больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Одна из китайских компаний построила за год больше кораблей, чем США за все время после Второй мировой. В Китае порты автоматически разгружают дистанционно управляемые погрузчики. В США – забастовка докеров… В общем, Вэнс показал, что в Америке с динамизмом как-то не очень. И затем объявил рецепт спасения. Дешевая энергия (ставка на атом и уголь). Реиндустриализация на базе ИИ. Налоговые стимулы при инвестициях и жирный поток денег в НИОКР. Ну и борьба с миграцией как вишенка на торте. Вэнс уверяет, что все это позволит пересоздать средний класс, улучшить качество жизни обывателя. План выглядит как здравый, хотя успех совсем не гарантирован. И в ближайшие годы точно будет очень и очень больно.

    Что до Европы, то она обязательно попытается уязвить Трампа как можно сильнее. Наверняка введет огромные пошлины на американское программное обеспечение. Замучает американские софтверные корпорации регуляцией и исками. Но в целом ей это все не поможет. Бегство капитала и специалистов обеспечено. Крыть особо нечем.

    У Китая противоположная проблема. Программа выравнивания торгового баланса до нуля через рост внутреннего потребления не выполняется в полной мере. Второй год в стране дефляция, что свидетельствует о переизбытке мощностей. Рынки в бедных странах, которые Китай спешно лепил в последнее десятилетие, не успели вырасти до такого размера, чтобы компенсировать выпадающие США. Предположить, что КНР с таким вызовом не справится, было бы слишком смело. Но ситуация, мягко говоря, непростая. Дефляция хуже инфляции с точки зрения последствий.

    А России, хочет кто-то того или нет, придется восстанавливать полные цепочки производства. И это тоже будет тяжело. В каком-то смысле истории двух главных соперников холодной войны схожи. Как и проблемы. То, что против России были введены «санкции из ада», дало временную фору в несколько лет. В ситуацию, в которую большинство государств входит только сегодня, Россия попала раньше других. Это большая удача.

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