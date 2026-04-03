При сходе поезда в Ульяновской области пострадали семь человек
В результате схода семи вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва под Ульяновском, по предварительным данным, травмы получили семь человек, сообщил Центр медицины катастроф региона.
По предварительной информации, пострадали семь человек, среди них ребенок, указали в центре, передает РИА «Новости».
На место отправился глава региона Алексей Русских.
Глава Ульяновска Александр Болдакин направил на место происшествия две бригады городских спасателей, сообщила пресс-служба мэрии.
«Готовы задействовать нашу специализированную технику, если потребуется», – добавили в мэрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд № 302 Челябинск – Москва в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов, с путей сошли семь вагонов. Проводится проверка. Для эвакуации людей к месту аварии в Ульяновской области направили дополнительные вагоны.