В Ульяновской области с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда
Направлявшийся из Челябинска в Москву пассажирский поезд №302 сошел с рельсов в Ульяновской области, происшествие случилось в 6.26 мск, сообщили в РЖД.
ЧП случилось в районе станции Бряндино, всего сошли семь вагонов, данные о пострадавших уточняются, сообщило РЖД в Max.
На место направились оперативные службы, движение на участке приостановлено.
«Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка», – подчеркнули в компании.
Причины случившегося пока неизвестны.
Создан оперативный штаб по руководством главы РЖД Олега Белозерова.
В 2024 году девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на участке Инта-1 – Угольный в Республике Коми, пострадали десять человек.
В декабре 2024 года в Мурманской области пассажирский поезд Мурманск – Петербург боковым ударом столкнулся с грузовым составом, три вагона сошли с рельсов.