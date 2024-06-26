  • Новость часаДевять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Республике Коми
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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    7 комментариев
    26 июня 2024, 19:46 • Новости дня

    Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Республике Коми

    Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Республике Коми
    @ Кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск, сошли с рельсов на участке Инта-1 – Угольный в Республике Коми, сообщили в РЖД.

    Согласно сообщению, инцидент произошел 26 июня в 18.12 по московскому времени. На место происшествия были направлены оперативные службы для оказания помощи пассажирам, передает ТАСС.

    Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По предварительным данным, пострадали десять человек, погибших нет. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента. СК возбудил уголовное дело по факту схода вагонов поезда.

    Ранее в Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем.

    25 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    Глава офиса Зеленского назвал цель Украины в конфликте с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал горящий Кремль целью Киева в конфликте, об этом он сказал в интервью изданию Time.

    Интервью проходило в кабинете Ермака. Журналист спросил у него о целях Киева в противостоянии с Россией. Тогда Ермак показал керамический череп, на котором был изображен горящий Кремль, передает РИА «Новости».

    «Это цель», – ответил Ермак.

    Напомним, после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

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    26 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Армении: Россия отдала Нагорный Карабах Азербайджану
    Секретарь Совбеза Армении: Россия отдала Нагорный Карабах Азербайджану
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану», заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

    Григорян заявил, что Армения утратила Карабах, когда «полностью зависела от России». «Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – приводит его слова портал news.am.

    Секретарь Совбеза республики не согласился с тезисом о том, что когда Армения находилась в хороших отношениях с Россией, в республике не было войны. «У нас была война», – утверждает он.

    Григорян полагает, что «без разрешения России» вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией якобы не было бы.

    Напомним, ранее МИД РФ вызвал посла в Армении Сергея Копыркина в Москву. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Москва приняла такое решение.

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    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

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    25 июня 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано новое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе
    Опубликовано новое видео атаки ВСУ на пляж в Севастополе
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из опубликованного видео ясно, что некоторые отдыхающие на пляже в Севастополе во время атаки ВСУ пытались укрыться от осколков в ближайшем кафе.

    После взрывов посетители заведения легли на пол, пытаясь спастись, затем в кафе забежали другие отдыхающие. Однако они быстро покинули заведение, бросившись на улицу, подальше от береговой линии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Тelegram-канал Baza.


    Напомним, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя, при атаке погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 человек.

    Корреспондент газеты ВЗГЛЯД прибыл в город в день трагедии – и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

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    26 июня 2024, 09:40 • Новости дня
    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО

    Глава МИД Британии Кэмерон Вовану и Лексусу: Украина не будет приглашена в НАТО на саммите в июле

    Кэмерон ответил Вовану и Лексусу на вопрос о приглашении Украины в НАТО
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На саммите НАТО в июле Украина не получит приглашения в НАТО, сообщил пранкерам глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

    Кэмерон пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые в разговоре с ним представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

    Приглашения не будет, заявил британский премьер, пояснив, что «Америка его не поддержит».

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

    Ранее сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что США, обещая Украине членство в НАТО, демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, говорит член Совфеда.

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    26 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Суд в Ростове приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Суд в Ростове заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сообщили в Генпрокуратуре России.

    Как говорится в сообщении, гражданин Швеции Матиас Густавссон, британец Джон Хардинг и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными в прохождении обучения в целях насильственного захвата власти, насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя России и участии в вооруженном конфликте, передает РИА «Новости».

    Еще два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили, осуждены по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и пособничестве в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте соответственно.

    В Генпрокуратуре добавили, что суд, согласившись с позицией обвинения, заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, Хили и Хиллу назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу СБУ, ее приговорили к десяти годам колонии.

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    25 июня 2024, 22:15 • Новости дня
    Эксперт рассказала, где россияне лечат зубы и пересаживают почки

    Эксперт Соколов назвала самые популярные у россиян направления медицинского туризма

    Эксперт рассказала, где россияне лечат зубы и пересаживают почки
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С кардиологическими проблемами россияне едут в Новосибирск, полный check up можно сделать в Краснодаре, в Белоруссии лечат зубы и ставят импланты, в Китае – передовая онкология, а в Индии – дешевая и качественная трансплантация органов, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт и автор книг по медицинскому туризму Татьяна Соколов.

    «И россияне, и иностранцы делают в России ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), потому что у нас оно на очень высоком уровне. В основном все пользуются услугами клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. И благодаря гибкому законодательству (а у нас есть и банк донорской спермы, и донорских яичников), статистика по этому направлению очень хорошая. Также востребована пластическая хирургия – к нам даже из Европы приезжают, потому что у них эти услуги очень дорогие», – говорит Татьяна Соколов.

    Она подчеркивает, что большинство пациентов, конечно, едут в Москву и Санкт-Петербург, так как здесь самые опытные врачи в стране. И хотя цены на лечение на порядок выше, нежели в других регионах, пациенты в двух столицах получают высококачественное и высокотехнологичное обследование и лечение. За офтальмологическими услугами и лечением онкологии также приезжают в Москву и Петербург. При этом Татьяна Соколов отмечает, что сейчас в Волгограде тоже очень высокий уровень медицинских центров, медики там работают на высокотехнологичных аппаратах.

    «Из Казахстана едут лечиться в Краснодар и Новосибирск. На Кубань приезжают делать полный check up организма (обширное обследование для ранней диагностики заболеваний), востребованы многие направления. А Новосибирск славится сильной кардиологией – там находится знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина. Востребованы в этом городе также травматология и ортопедия», – делится специалист.

    В Сибирь едут россияне со всех регионов, а также иностранцы приезжают в стационары на озеро Байкал, где проводится лечебное голодание. За границей подобные практики встречаются крайне редко и стоят «безумно дорого», отмечает эксперт.

    «По стоматологии в основном поступают запросы на Беларусь – там дешевле, чем у нас, и качество не уступает. В Белоруссии современное оборудование, зубные импланты отличные ставят, используют хорошие материалы. Еще популярны такие направления, как Армения и Грузия – туда многие едут на пластику, по онкологии и стоматологии тоже обращаются», – рассказывает Татьяна Соколов.

    В сфере трансплантации волос бесспорным лидером в Европе по соотношению цены и качества все еще остается Турция, делится эксперт. Данная услуга в среднем стоит 1,5 тыс. долларов. А организованный медицинский тур с отелем, трансфером и переводчиком – около 2,5 тыс. долларов. Такой цены, по словам собеседницы, больше нет нигде – данная услуга в европейских городах стоит от 10 тыс. евро.

    «В кардиологии известны на весь мир специалисты из Италии, но обычно мы туда не направляем, потому что и в нашей стране данная сфера сильная. Израиль тоже остается в топе, в том числе и по онкологии, но туда сейчас едут не очень охотно, поскольку ведутся военные действия, да и безумно дорого. Израильтяне сейчас стали дороже, чем Германия», – объясняет специалист.

    Также активно развит медицинский туризм по азиатскому направлению, продолжает эксперт. Сингапур, например, востребован в основном среди обеспеченных пациентов, туда обращаются за самыми разными услугами, но в основном по онкологии, офтальмологии и за обычным check up. Южная Корея лидирует в сфере пластических операций – ринопластика (пластика носа), маммопластика (пластика груди) и другие.

    «Очень много онкологических запросов на Китай, потому что там инновационная медицина. Мы, например, уже много лет работаем с госпиталем Фуда, который находится в городе Гуанчжоу. Там адекватные цены, а лечение на уровне передовых российских клиник. Индия – тоже популярный запрос, в основном по лечению гепатита С. И трансплантацию органов, например, почек и печени, там проводят достаточно дешево и качественно», – заключила Татьяна Соколов.

    Летом прошлого года израильская Ассоциация медицинского туризма (IMTA) провела исследование, согласно которому количество российских граждан, которые приехали в страну на лечение, возросло на 40%. Уточняется, что люди обращаются за вторым мнением и подтверждением ранее выявленных диагнозов.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF
    Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона мира по версии IBF
    @ Bruno de Carvalho/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский боксер Александр Усик отказался от полученного титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

    Как он сообщил на странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), решение отказаться от титула чемпиона мира по версии IBF станет подарком боксерам Дэниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа.

    Ранее сообщалось, что Усика могут лишить титула по версии IBF из-за того, что он в необходимые сроки не сможет провести защиту титула, передает ТАСС.

    Британец Тайсон Фьюри после поражения от Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе заявлял, что не согласен с поражением.

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    26 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

    Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество

    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

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    25 июня 2024, 22:46 • Новости дня
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    Российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

    Инцидент произошел сегодня днем над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс. Беспилотник «коалиции» опасно сблизился с российским Су-34, который совершал плановый полет на высоте 7000-8000 метров, передает РИА «Новости»

    «Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – подчеркнул генерал-майор Попов.

    Ранее сообщалось, что в Португалии пилот погиб при столкновении самолетов Як-52 на авиашоу. Один из столкнувшихся самолетов разбился, второй смог благополучно приземлиться.

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    26 июня 2024, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинениями в адрес России секретарь Совбеза Армении создает проблемы для своей страны и армянского народа. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану».

    «С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.

    Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.

    «Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.

    Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.

    «В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.

    «Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.

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    26 июня 2024, 14:24 • Новости дня
    Завершено расследование дела об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Ржицкого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК завершил расследование уголовного дела об убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как говорится в сообщении, СК завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве по найму бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, незаконном обороте оружия и государственной измене, передает ТАСС.

    Ранее подозреваемый по делу об убийстве главы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко заявил, что покушение организовала СБУ.

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    26 июня 2024, 08:49 • Новости дня
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    Лавров предупредил о паузе в БРИКС по вопросу вступления новых членов
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Странами БРИКС подавляющим большинством голосов решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, подавляющее большинство решило взять паузу с принятием новых членов, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав в два раза, передает «Коммерсант».

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени».

    Накануне в Кремле рассказали о 30 заявках на вступление в БРИКС.

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