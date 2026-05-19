МИД Китая поприветствовал визит Путина
Китай приветствует визит президента Владимира Путина, лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, региональные и международные вопросы, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь..
Китайские власти с воодушевлением ожидают приезда российского президента, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул: «Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина в КНР». Поездка продлится два дня, с 19 по 20 мая.
Дипломат отметил, что лидеры обменяются мнениями по широкому спектру направлений взаимодействия. Стороны обязательно затронут темы, представляющие взаимный интерес на международной арене.
В Пекине выразили уверенность в дальнейшем укреплении многолетней дружбы между государствами. Это произойдет благодаря стратегическому руководству Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику.
Накануне поездки Владимир Путин посвятил рабочий день подготовке к предстоящим переговорам.
Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал главной темой встречи экономическое партнерство двух стран.