Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
МИД Китая назвал выдумкой приписанные FT Си Цзиньпину слова об Украине
Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию газеты Financial Times о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине.
Официальный представитель китайского дипломатического ведомства Го Цзякунь заявил журналистам, что указанная в газете Financial Times статья о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине противоречит фактам и является чистой выдумкой, передает ТАСС.
Ранее британское издание сообщило, что Си Цзиньпин на встрече с президентом США якобы сказал, что российский лидер «может пожалеть о решении начать военную операцию на Украине».
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США обсудили в Пекине украинский кризис.
Лидеры США и Китая обсудили ситуацию на Украине во время визита американского президента в Пекин и пришли к единому мнению о необходимости мирного разрешения кризиса.