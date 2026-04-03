Ученые не исключили ядерной катастрофы из-за конфликта вокруг Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Меклин в интервью порталу Euractiv, вероятность применения ядерного оружия в ходе вооруженного конфликта вокруг Ирана остается низкой, однако полностью исключать такую возможность нельзя, передает ТАСС.

Меклин считает, что есть «низкая вероятность» того, что США и Израиль прибегнут к ядерному оружию против Ирана, а также что Иран намеренно атакует израильские ядерные объекты. Он подчеркнул: «Но случайности, просчеты, безумные вещи: все это происходит во время войн. И вы не можете исключать такую вероятность, пока продолжается это, на мой взгляд, абсолютно бессмысленное нападение на Иран. Невозможно предсказать, каковы будут последствия». По его словам, даже если вероятность крупных радиоактивных последствий мала, говорить о полном отсутствии угрозы нельзя.

В январе 2024 года ученые перевели стрелки символических «Часов Судного дня» на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи». В итоге сейчас часы показывают 85 секунд до полуночи – это рекордно близкая отметка.

Проект «Часы Судного дня» был создан для информирования общества об опасности существования человечества. Положение их стрелок отражает уровень напряженности в мире из-за военных конфликтов, ядерных угроз, киберугроз и других факторов. За более чем 70 лет стрелки корректировались более 20 раз, а наибольшее удаление от полуночи было зафиксировано в 1991 году, когда они показывали 17 минут до полуночи.

Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» основан в Чикагском университете учеными, участвовавшими в проекте «Манхэттен». После осознания последствий ядерных бомбардировок Японии они стали пацифистами и начали издавать журнал в 1945 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в иранской провинции Йезд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана спекуляциями и предупредил о катастрофических последствиях такого удара.