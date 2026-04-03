Группа «Демо» оказалась среди пассажиров сошедшего с рельсов под Ульяновском поезда

Tекст: Вера Басилая

Музыканты группы «Демо» ехали в первом вагоне поезда, который утром третьего апреля сошел с рельсов в Ульяновской области. Продюсер коллектива Вадим Мидлер сообщил, что все участники группы остались живы и здоровы, сейчас они ожидают транспорт до Ульяновска, чтобы затем продолжить путь в Уфу на запланированный концерт. Группа также выступит в Челябинске, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении на странице «Демо» в соцсети «ВКонтакте» музыканты подчеркнули: «Никто не пострадал!!! Ждем машину в Ульяновске и мчим к вам, дорогие!».

По информации правительства Челябинской области, в поезде также находились семь несовершеннолетних спортсменов из спортивного объединения «Фехтование» ДПШ им. Крупской и их тренер. В Telegram-канале правительства региона отмечается, что все они находятся в безопасности и не получили травм.

Пассажирский поезд № 302 в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов утром 3 апреля.

Для перевозки пассажиров аварийного поезда в Ульяновскую область направили дополнительные вагоны и организовали на вокзале Ульяновск-Центральный пункт медицинского осмотра.

По предварительным данным регионального Центра медицины катастроф, при сходе семи вагонов поезда под Ульяновском травмы получили семь человек, в том числе ребенок.