Песков назвал НАТО враждебным альянсом по отношению к России

Вера Басилая

По словам Пескова, Россия рассматривает НАТО как враждебный альянс, действия которого направлены против интересов страны, передает ТАСС.

«Альянс, который нас считает своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера», – отметил Песков.

В то же время Песков прокомментировал высказывания бывшего президента США о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО, отметив, что Москва внимательно следит за такими заявлениями. По его словам, российские власти всегда учитывают подобные сигналы со стороны Вашингтона при формировании своей позиции по международным вопросам, передает РИА «Новости».

Песков также добавил, что Москва ознакомилась с последними заявлениями президента США не только по поводу НАТО, но и по иранской теме.

Президент США ранее назвал НАТО «бумажным тигром» из-за отказа европейских союзников участвовать в операции в Ормузском проливе.

Ранее он заявил о «очень плохом будущем» НАТО в случае отказа союзников помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

