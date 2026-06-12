Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ростовской области

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных семей, следует из указа на портале правовой информации. Ордена «Родительская слава» удостоились родители из трех регионов. Медали ордена получили матери и отцы из семи субъектов федерации.

Высшая награда досталась жительнице Дона. «За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Пащенко Ирине Руслановне, Ростовская область», – говорится в опубликованном документе.

Орденом «Родительская слава» президент отметил семьи Паршаковых из Пермского края, Ремпель из Тюменской области, а также Шишкиных из Воронежской области.

Медалями ордена «Родительская слава» награждены супруги из Крыма, Свердловской, Курской и Тамбовской областей. Кроме того, аналогичные медали вручили многодетным жителям Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа.