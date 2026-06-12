Прокуратура Франции запросила до восьми лет тюрьмы за похищение книг Пушкина

Tекст: Мария Иванова

Государственное обвинение требует сурового наказания для граждан Грузии, организовавших серию ограблений книжных хранилищ, передает РИА «Новости».

По словам прокурора, злоумышленники совершили «настоящую кражу сокровищ, массовую, организованную, спланированную, выполненную с тщательностью и цинизмом».

Из шести членов преступной группы под стражей во Франции находятся трое мужчин. Двое из них ранее получили сроки в Эстонии и Литве, но были выданы Парижу для нового судебного разбирательства. Еще двое соучастников отбывают наказание в Грузии, которая отказывается экстрадировать своих граждан.

Единственная женщина в банде остается на свободе, для нее просят два года условно. Предполагаемому лидеру группировки грозит восемь лет лишения свободы. В 2023 году преступники вынесли редчайшие экземпляры произведений Александра Пушкина и Михаила Лермонтова из Национальной библиотеки Франции и библиотеки Дидро в Лионе.

Следствие полагает, что злоумышленники разделились на две группы и действовали в составе крупной международной сети. Аналитики отмечают, что аналогичные пропажи ценных фолиантов ранее фиксировались в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года Европол задержал банду грузинских похитителей антикварных книг.

Злоумышленники украли из европейских библиотек редкие издания русских классиков на сумму свыше 2,6 млн долларов. Ради сокрытия преступлений воры подменяли оригинальные экземпляры произведений Александра Пушкина искусными подделками.