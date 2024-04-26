Европол задержал банду грузинских книжных воров

Tекст: Дарья Григоренко

Банда грузинских книжных воров орудовала уже давно. В 2023 году Европол установил, что существует целая преступная группировка, специализирующаяся на краже ценных книг из библиотек, в том числе русских классиков. На днях Европол сообщил, что в общей сложности преступники украли книги на сумму 2,5 млн евро, передает телеканал «Звезда».

Всего они похитили 170 книг, многие из которых вернуть уже невозможно – их продали на аукционах. Воры действовали хитрым образом: они представлялись библиотекарям исследователями, интересовались редкими изданиями, тщательно измеряли и фотографировали книги, а затем подменяли их на подделки. В некоторых случаях преступники просто «врывались и грубо грабили» библиотеки.