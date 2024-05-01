NYT: В библиотеках Европы украли издания русских классиков на 2,6 млн долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

С 2022 года из библиотек Европы исчезли книги общей стоимостью свыше 2,6 млн долларов, всего пропало более 170 редких книг, передает RT со ссылкой на New York Times.

Пропажи заменяют на «очень качественные подделки», исчезновения зафиксировали в Риге, Вильнюсе, Берлине, Мюнхене, Хельсинки, Париже, Лионе, Женеве и в Чехии.

Из библиотеки Варшавского университета исчезло 78 книг русских классиков. Стоимость каждого экземпляра составляет от десятков до сотен тысяч долларов.

В апреле 2024 года Европол задержал банду грузинских похитителей книг, похищавших антикварные издания из библиотек по всей Европе.