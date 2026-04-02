Бывший глава Курской области Смирнов признался в получении взяток
Бывший глава Курской области Алексей Смирнов в четверг на заседании Ленинского суда признал вину по делу о взятках и заявил о раскаянии.
«Согласен (с предъявленным обвинением). Вину признаю в полном объеме, раскаиваюсь... И подтверждаю, что получил от Шубина и Дедова... в общей сумме 12 млн 900 (тыс. рублей), и также от организации Васильева... в сумме 8 млн рублей», – заявил Смирнов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, три уголовных дела в отношении Алексея Смирнова, его заместителя Алексея Дедова и Дмитрия Шубина поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска по обвинениям во взяточничестве и посредничестве во взяточничестве.
Экс-замглавы Курской области Алексей Дедов в суде заявил о передаче всех полученных им откатов по контрактам на строительство фортификаций Смирнову.
