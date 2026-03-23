КСИР пообещал пропорционально ответить на любую агрессию США
КСИР пригрозил ударами по энергоинфраструктуре американских баз в регионе
Тегеран выразил готовность зеркально реагировать на любые угрозы противника, пообещав атаковать энергетические объекты, обеспечивающие функционирование иностранных военных баз.
Иран намерен задействовать все доступные средства для реакции на возникающие угрозы, передает РИА «Новости».
В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что Вашингтон пока не осознает реальный военный потенциал исламской республики.
«Мы полны решимости отвечать на любую угрозу на том же уровне, на котором нас сдерживают..., США не знают наших возможностей и увидят их на поле боя», – говорится в заявлении.
Военные предупредили, что в случае нападения на иранские электростанции последует немедленная реакция. Ответные удары будут направлены на региональную энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает жизнедеятельность американских военных объектов.
Напряженность обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали цели на иранской территории, включая Тегеран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала волну ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране. Иран нанес ответные удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке.
Ранее Тегеран поразил пять стратегических американских баз и военные цели Израиля.