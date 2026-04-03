Кремль опроверг установку дедлайна Зеленскому по Донбассу
Песков: Россия не ставит дедлайнов по выводу войск из Донбасса
Никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось, он сам должен принять решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не ставит Владимиру Зеленскому дедлайнов по выводу войск с территории Донбасса. Песков подчеркнул, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса позволит урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, передает РИА «Новости».
«Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. Никаких сроков здесь нет», – сообщил Песков.
Он также опроверг сообщения о якобы установленных Россией сроках для вывода украинских войск, назвав такую информацию неверной.
Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.
Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск из Донбасса уже сегодня, он должен был еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.