Кремль опроверг установку дедлайна Зеленскому по Донбассу

Песков: Россия не ставит дедлайнов по выводу войск из Донбасса

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Россия не ставит Владимиру Зеленскому дедлайнов по выводу войск с территории Донбасса. Песков подчеркнул, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса позволит урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, передает РИА «Новости».

«Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. Никаких сроков здесь нет», – сообщил Песков.

Он также опроверг сообщения о якобы установленных Россией сроках для вывода украинских войск, назвав такую информацию неверной.

Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск из Донбасса уже сегодня, он должен был еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.