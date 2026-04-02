Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Bloomberg: СПГ-танкер впервые вошел в Ормузский пролив после эскалации
Танкер для перевозки сжиженного природного газа впервые с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке вошел в Ормузский пролив и направляется к экспортному терминалу в Омане, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
По информации Bloomberg, речь идет о танкере Sohar LNG, который, по всей видимости, сейчас идет без груза и держит курс на город Кальхат, где расположен один из крупнейших СПГ-терминалов Омана, передает РИА «Новости».
«Танкер по перевозке сжиженного природного газа вошел в Ормузский пролив... Танкер Sohar LNG, который, по всей видимости, не содержит груза, движется на восток после изменения курса на экспортный СПГ-терминал в городе Кальхат в Омане», – говорится в материале. Если судно успешно завершит маршрут, оно станет первым подобным танкером, прошедшим через регион с момента начала военных действий.
Также отмечается, что судно указывает Оман в качестве страны принадлежности и в течение последнего месяца перемещалось по акватории Персидского залива, не покидая регион. Управляющая компания Oman Ship Management Co, указанная как оператор танкера, не предоставила комментариев агентству, несмотря на запросы.
В начале марта танкер в Ормузском проливе начал тонуть после удара.
Ранее танкер под флагом Барбадоса в Ормузском проливе дал задний ход из-за КСИР.