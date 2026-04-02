Bloomberg: СПГ-танкер впервые вошел в Ормузский пролив после эскалации

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Bloomberg, речь идет о танкере Sohar LNG, который, по всей видимости, сейчас идет без груза и держит курс на город Кальхат, где расположен один из крупнейших СПГ-терминалов Омана, передает РИА «Новости».

«Танкер по перевозке сжиженного природного газа вошел в Ормузский пролив... Танкер Sohar LNG, который, по всей видимости, не содержит груза, движется на восток после изменения курса на экспортный СПГ-терминал в городе Кальхат в Омане», – говорится в материале. Если судно успешно завершит маршрут, оно станет первым подобным танкером, прошедшим через регион с момента начала военных действий.

Также отмечается, что судно указывает Оман в качестве страны принадлежности и в течение последнего месяца перемещалось по акватории Персидского залива, не покидая регион. Управляющая компания Oman Ship Management Co, указанная как оператор танкера, не предоставила комментариев агентству, несмотря на запросы.

