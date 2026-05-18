Пентагон разработал план ударов по Ирану

CNN сообщил о разработанном Пентагоном плане ударов по инфраструктуре Ирана
Пентагон определил перечень энергетических объектов Ирана для возможных атак в случае соответствующего распоряжения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным CNN, «Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай», если Белый дом «в конечном счете решит одобрить новые удары», передает РИА «Новости».
В качестве приоритетных целей рассматриваются элементы энергетической и гражданской инфраструктуры. Состоялась встреча президента США с высокопоставленными представителями его администрации в гольф-клубе в штате Вирджиния. В обсуждении приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.
Американский лидер выразил серьезное разочарование продолжающейся блокадой Ормузского пролива, которая негативно влияет на мировые нефтяные котировки. Ожидается, что в начале этой недели глава государства проведет еще одно совещание с командой по национальной безопасности для определения дальнейших шагов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом допустил возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на уступки. Помощники главы государства подготовили планы новых бомбардировок на фоне тупика в мирных переговорах.