Пентагон разработал план ударов по Ирану

CNN сообщил о разработанном Пентагоном плане ударов по инфраструктуре Ирана

Tекст: Антон Антонов

По данным CNN, «Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай», если Белый дом «в конечном счете решит одобрить новые удары», передает РИА «Новости».

В качестве приоритетных целей рассматриваются элементы энергетической и гражданской инфраструктуры. Состоялась встреча президента США с высокопоставленными представителями его администрации в гольф-клубе в штате Вирджиния. В обсуждении приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

Американский лидер выразил серьезное разочарование продолжающейся блокадой Ормузского пролива, которая негативно влияет на мировые нефтяные котировки. Ожидается, что в начале этой недели глава государства проведет еще одно совещание с командой по национальной безопасности для определения дальнейших шагов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом допустил возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на уступки. Помощники главы государства подготовили планы новых бомбардировок на фоне тупика в мирных переговорах.