Белый дом высоко оценил встречу Трампа и Си Цзиньпина
Главы США и Китая провели успешные переговоры в Пекине, уделив особое внимание взаимным инвестициям и недопустимости создания ядерного оружия в Иране.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры в Пекине, передает ТАСС.
В заявлении американской администрации по итогам диалога подчеркивается позитивный характер прошедшего мероприятия.
«Президент Трамп провел хорошую встречу с председателем Китая Си Цзиньпином», – сказано в официальном документе. Политики детально обсудили расширение доступа бизнеса США на китайский рынок и рост инвестиций в американскую промышленность.
Кроме того, стороны затронули острые вопросы международной безопасности. Лидеры сошлись во мнении о том, что Иран никогда не должен получить доступ к ядерному оружию.
Также участники встречи признали необходимость держать Ормузский пролив открытым. Это требуется для поддержания свободных и беспрепятственных поставок энергоносителей на мировой рынок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высоко оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Лидеры двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные отношения.
Китайский руководитель заявил о необходимости партнерства между Пекином и Вашингтоном.