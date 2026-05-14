    Закат «Грузинского легиона» предвещает финал наемничества в ВСУ
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    Нанесены мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Си Цзиньпин сделал прямое предупреждение Трампу
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Посчитана доля называющих себя православными россиян
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 13:31 • Новости дня

    Мантуров заявил о превосходстве «Сармата» над западными аналогами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги, имеются в виду США, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Мантуров заявил на съезде Союза машиностроителей, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» по боевому запасу превосходит западные аналоги в несколько раз, передает ТАСС. Он отметил, что речь идет о сравнении с вооружением Соединенных Штатов.

    Вице-премьер подчеркнул, что по объемам, энерговооруженности и боевому запасу «Сармат» существенно опережает зарубежные комплексы. По словам Мантурова, в части технологий Россия как минимум на несколько лет впереди западных партнеров, что подтверждается имеющейся у российских специалистов информацией.

    Мантуров также рассказал, что современные лазерные технологии открывают широкие перспективы для применения во всех промышленных отраслях, включая создание вооружения и специальной техники. Он добавил, что мощность российских лазерных установок, используемых для защиты критически важных объектов и борьбы с беспилотниками, в настоящее время составляет от четырех до девяноста киловатт. Существуют и специальные лазеры, характеристики которых пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД КНР отреагировали на сообщения об успешном испытании ракеты «Сармат».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность этого события для укрепления обороноспособности государства.

    Владимир Путин заявил о четырехкратном превосходстве мощности нового комплекса над западными аналогами.

    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    12 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    ВМС США решили закупить 15 сверхдорогих линкоров класса Trump к 2055 году
    @ U.S. Navy

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших 30 лет Соединенные Штаты планируют построить 15 линкоров класса «Трамп», каждый из которых обойдется бюджету в 14,5 млрд долларов.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов планируют масштабное расширение флота к 2055 году, передает Bloomberg.

    Согласно новому долгосрочному плану кораблестроения, ведомство рассчитывает получить как минимум 15 новейших судов, лично одобренных главой государства. Первые три корабля обойдутся бюджету в 43,5 млрд долларов.

    Президент США высоко оценил характеристики будущих судов. «Это лучшие корабли в мире. Они будут самыми быстрыми, самыми большими и безусловно в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора», – заявил американский лидер.

    Исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као отметил, что восстановление морского господства требует срочности и постоянной приверженности. Ожидается, что первый линкор передадут флоту в 2036 году. Следующие поставки запланированы на период с 2038 по 2043 год.

    К 2031 году общая численность американского флота должна достигнуть 299 единиц, однако это все еще меньше целевого показателя в 355 вымпелов. При этом эксперты предупреждают, что дорогостоящая программа может оказаться под угрозой отмены в случае изменения политической ситуации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США оценили стоимость первого линкора класса Trump в 17 млрд долларов.

    Белый дом в концеп прошлого года анонсировал создание нового «золотого флота» из 25 судов. Головной корабль перспективной серии получит название USS Defiant.

    14 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    США заморозили ротацию войск в Европе
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте на фоне пересмотра общей стратегии размещения вооруженных сил.

    О решении Вашингтона рассказал глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас, передает Bloomberg.

    По его словам, Пентагон отменил переброску бронетанковой бригады из-за масштабного пересмотра планов дислокации армии.

    «У нас есть информация, что ротация в настоящее время приостановлена с целью оценки изменений в Германии. Это предварительные первоначальные сведения, которыми мы располагаем», – заявил Каунас.

    Ранее президент США пообещал вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. Высокопоставленные дипломаты стран НАТО ожидают дальнейшего сокращения контингента, в том числе на территории Италии.

    Отмена отправки также затронула более 4 тыс. солдат, которые должны были находиться в Польше в течение девяти месяцев. При этом польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что ситуация касается исключительно ранее анонсированных корректировок присутствия армии США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США отменила отправку в Польшу бронетанковой бригады из 4 тыс. военнослужащих.

    Глава Белого дома ранее заявил о намерении вывести из Германии более 5 тыс. американских солдат.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала решение Вашингтона полным сюрпризом для Евросоюза.

    12 мая 2026, 17:22 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России представило видеозапись испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Сармат».

    На кадрах, опубликованных в канале ведомства в Max видно, как ракета стартует из шахты, а затем уходит в небо, оставляя яркий след.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Глава государства также объявил о завершающей стадии работ над «Посейдоном» и «Буревестником».

    13 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Сербия впервые приняла участие в учениях НАТО
    @ mod.gov.rs

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабные тактические маневры с участием 600 военнослужащих из нескольких стран стартовали на военных базах вблизи города Буяновац, сообщило Минобороны Сербии.

    Историческое событие организовано при участии командования сухопутных войск республики, передает Минобороны Сербии.

    Двухнедельные тренировки проходят на базе Юг и полигоне Боровац. К маневрам привлечены солдаты из Италии, Румынии и Турции.

    Военные отрабатывают тактику миротворческих операций, включая охрану объектов и контроль массовых скоплений людей. За ходом маневров следят наблюдатели из США, Британии, Франции и других государств. Мероприятия продлятся до 23 мая.

    Программа реализуется в рамках проекта «Партнерство ради мира». Руководство страны подчеркивает, что подобный формат сотрудничества полностью соответствует статусу военного нейтралитета государства. Главная цель маневров заключается в укреплении стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич подтвердил продолжение сотрудничества с НАТО.

    Заместитель председателя правительства Александр Вулин исключил возможность вступления государства в Североатлантический альянс.

    Ранее Белград и Будапешт подписали документ о стратегическом сотрудничестве в области обороны.

    12 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Путин: Мощность комплекса «Сармат» в четыре раза превосходит западные аналоги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом с дальностью свыше 35 тысяч километров и высокой точностью.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Сармат» является самым мощным в мире. Об этом он сказал, принимая с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса «Сармат», сообщает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что новый комплекс не уступает по мощности советскому «Воеводе», который также стоит на вооружении России. Он отметил: «Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога».

    Глава государства отметил, что ракета способна двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет увеличить дальность применения и вдвое повысить точность поражения цели.

    «Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности», – сказал Путин, отметив, что «в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат». Президент ранее назвал сроки вывода ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    12 мая 2026, 16:38 • Новости дня
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы

    @ REUTERS/Fabrizio Bensch

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отказе Парижа от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркнув изменение подхода к безопасности в африканских странах.

    Франция отказывается от практики создания крупных зарубежных военных баз, подчеркивая изменение подхода к безопасности в африканских странах. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Jeune Afrique, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, Париж больше не придерживается логики, предполагающей присутствие крупных военных баз, поскольку это воспринимается как инструмент неоколониализма и перестало быть приемлемым для партнерских государств.

    Макрон пояснил: «Мы более не следуем логике, предполагающей наличие крупных военных баз в определенных частях мира: такие действия больше не понимали, и они воспринимались как инструмент неоколониализма. Такие взаимоотношения перестали быть здоровыми, пришлось их пересмотреть».

    Он отметил, что за два президентских срока Франция существенно изменила свою военную политику в Африке, сосредоточившись на обучении, оснащении и содействии формированию вооруженных сил африканских стран, а не на постоянном размещении войск. В числе партнеров Парижа в сфере безопасности Макрон назвал Бенин, Гану и Нигерию.

    Французский президент напомнил, что ранее Париж был представлен военными контингентами в странах Альянса государств Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигере, но после серии госпереворотов и утраты желательности присутствия, Франция вывела свои войска, что Макрон назвал логичным ответом на изменившуюся ситуацию.

    В последние годы Франция была вынуждена покинуть ряд государств, включая Мали, Буркина-Фасо, Нигер, а также столкнулась с требованием Чада о выводе военного контингента после разрыва соглашения об оборонном сотрудничестве в ноябре 2024 года. На территории Африки у Парижа оставалось четыре военных базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция использует украинцев для войны с Россией в Африке.

    Между тем ранее Франция направила на Ближний Восток ударные вертолеты Tiger для борьбы с беспилотниками. А до этого в марте в иракской провинции Эрбиль шесть военнослужащих Франции получили травмы в результате удара беспилотников по базе международной коалиции, один из них погиб.

    12 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как при попытке форсировать Псёл ВСУ дронами убили своих солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» заметили на Сумском направлении в Шосткинском районе боестолкновения между украинскими националистами, несколько штурм-групп ВСУ снова безуспешно пытались форсировать Псёл, став жертвами своих же операторов БПЛА.

    «В районе Запселья несколько штурмовых групп ВСУ вновь безуспешно пытались форсировать Псёл: вражеские операторы FPV-дронов убили собственных солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на подконтрольной Северянам территории», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» добавили, что солдаты 299-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ продолжают наведываться в Сумской район, откуда возвращаются единицы авиаторов.

    При этом в районе Рясного несколько боевых групп теробороны ВСУ самовольно оставили позиции, сбежав в ближайшие лесные массивы.

    На Волчанском направлении ВСУ выстраивают новую оборонительную модель, оборудуя укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук, перебрасывая расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги, рассказали «Северяне».

    Российские бойцы считают, что ВСУ рассчитывают остановить войска «Севера» на рубеже Широкое-Гонтаровка-Погорелое и атаковать штурмовиков с флангов артиллерийскими ударами и дронами.

    В районе Волоховки ВСУ пытались перебросить штурмовую группу на противоположный берег реки Волчья, что своевременно было вскрыто российскими разведчиками, а националисты из-за этого сбежали в обратном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные показали мультфильмы для перехвата дронов ВСУ. Сальдо заявил о неспособности Киева удержать фронт без мобилизации. У украинских пограничников в Черниговской области зафиксировали случаи смерти от хантавируса.

    13 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Уоллеса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава британского оборонного ведомства стал фигурантом уголовного дела в России и официально внесен в базу данных розыска МВД.

    МВД объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. Информацию о розыске британского политика опубликовали 13 мая, следует из открытой базы данных МВД России. Карточка с личными данными Бена Уоллеса официально появилась в ведомственном реестре.

    «Разыскивается по статье УК», – указано на сайте правоохранительных органов. При этом конкретная статья, которая вменяется бывшему министру обороны Великобритании, в материалах не называется.

    Также в среду ведомство объявило в розыск бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, который покинул свой пост 22 апреля. До этого Уоллес призвал Великобританию готовиться к неизбежной мести со стороны России, после атаки Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр подал в отставку в августе 2023 года, СМИ отмечали, что именно он спланировал атаки ВСУ на Крымский мост.

    14 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    В Пекине отреагировали на испытания российской ракеты «Сармат»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Пекине обратили внимание на сообщения об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат», заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Го Цзякунь заявил, что в Пекине зафиксировали информацию об успешном испытании российской ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга в четверг.

    Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину о результатах испытательного пуска. Глава государства отметил способность ракеты «Сармат» преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

    В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальной реакции от Соединенных Штатов на проведенные испытания новейшего комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед испытанием ракеты «Сармат» Россия направила необходимые уведомления США.

    Президент Владимир Путин по видеосвязи поздравил российских военных с успешным завершением пуска.

    Американское руководство до сих пор официально не отреагировало на испытания новейшего комплекса.

    12 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Власти Греции подтвердили украинское происхождение найденного у берегов катера

    Найденный у берегов Греции безэкипажный катер оказался с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Греческие власти официально подтвердили, что обнаруженный рыбаками у острова Лефкада беспилотный катер принадлежит Украине и представляет угрозу навигации.

    Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил, что найденный у острова Лефкада безэкипажный катер действительно принадлежит Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее греческие рыбаки обнаружили это дистанционно управляемое судно, напоминающее украинский многоцелевой надводный катер Magura V5, в морской пещере недалеко от берега.

    Дендиас заявил: «Сейчас у нас появилась определенность, что этот беспилотный надводный аппарат – украинский». О случившемся министр сообщил перед началом встречи глав Минобороны стран Евросоюза, подчеркнув, что планирует проинформировать коллег и по видеосвязи украинского министра обороны.

    По словам главы военного ведомства Греции, подобные морские дроны могут воздействовать на свободу и безопасность судоходства, а потому инцидент имеет крайне серьезный характер.

    Ранее силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части Черного моря. А во вторник на патрульном катере российского флота в Черном море впервые заметили сетчатую конструкцию для защиты от воздушных дронов, которую раньше устанавливали только на бронетехнике.

    На Украине вводили неизвестные препараты российским военнопленным
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом
    Грузия заявила об «эстонизации Евросоюза»
    Премьер Латвии ушла в отставку из-за раскола коалиции
    Пашинян испугался резать торт в виде карты Армении
    Найден подорвавшийся на японской мине пароход «Князь Горчаков»
    Челябинские ученые раскрыли тайну расположения древнего Аркаима

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

