Вице-премьер Вулин заверил, что Сербия никогда не станет членом НАТО

Tекст: Александра Юдина

«Сербия никогда не станет членом НАТО, не введет санкции против России и никогда не позволит, чтобы с ее территории проводились антироссийские операции», – передает ТАСС его слова.

Вулин отметил, что Сербия является союзником России, несмотря на то, что испытывает огромное давление Запада.

Вице-премьер подчеркнул, что страна не позволит, чтобы братские отношения Белграда и Москвы портились из-за влияния Запада.

Также Вулин поблагодарил президента России Владимира Путина и российский народ за поддержку территориальной целостности его страны.

«Мы безгранично благодарны вам и российскому народу за помощь в сохранении территориальной целостности и суверенитета», – добавил он.

Ранее Александр Вулин в ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым озвучил идею о возможности для Сербии сотрудничать с блоком БРИКС.

