Вулин: Сербия рассматривает возможность сотрудничества с БРИКС

Tекст: Алексей Дегтярев

Вулин и Лавров обсудили модели и механизмы сотрудничества между Республикой Сербия и БРИКС, сербский премьер указал, что Москва никогда не ставила Белграду условий и не шантажировала его, сообщили в правительстве Сербии, передает ТАСС.

Вулин поблагодарил Россию «за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии» и указал, что гордится тем, что его страна не участвует «в антироссийской истерии и не ввела санкции в отношении РФ».

Политики выразили согласие с тем, что двустороннее сотрудничество двух стран развивается на всех уровнях, это происходит в том числе благодаря отношениям президентов Александра Вучича и Владимира Путина.

Лавров напомнил о приглашениях главам парламента Сербии и МИД страны Ане Брнабич и Марко Джуричу посетить Россию.

Ранее Вулин заявлял, что назревает конфликт Европы и России, хотя со стороны Москвы угрозы нет.