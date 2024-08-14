Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Вулин: Сербия рассматривает возможность сотрудничества с БРИКС
Сербская сторона изучает возможность сотрудничества с БРИКС, заявил сербский премьер Александр Вулин на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявили в правительстве Сербии.
Вулин и Лавров обсудили модели и механизмы сотрудничества между Республикой Сербия и БРИКС, сербский премьер указал, что Москва никогда не ставила Белграду условий и не шантажировала его, сообщили в правительстве Сербии, передает ТАСС.
Вулин поблагодарил Россию «за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии» и указал, что гордится тем, что его страна не участвует «в антироссийской истерии и не ввела санкции в отношении РФ».
Политики выразили согласие с тем, что двустороннее сотрудничество двух стран развивается на всех уровнях, это происходит в том числе благодаря отношениям президентов Александра Вучича и Владимира Путина.
Лавров напомнил о приглашениях главам парламента Сербии и МИД страны Ане Брнабич и Марко Джуричу посетить Россию.
Ранее Вулин заявлял, что назревает конфликт Европы и России, хотя со стороны Москвы угрозы нет.