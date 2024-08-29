Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

Россия бросила вызов макаронной державе Италии Россия как мировой лидер по экспорту пшеницы параллельно наращивает экспорт продукции переработки из нее. Уже четыре года растут поставки российской муки, а теперь настала очередь для взлета макаронных изделий. Доходность от их экспорта в разы превышает доходность от экспорта пшеницы. Подробности Перейти в раздел

Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности Перейти в раздел

Военным потребовался универсальный мессенджер Мессенджер Telegram зарекомендовал себя помощником военных в зоне СВО. Однако задержание Павла Дурова во Франции ставит вопросы о доверии к приложению и о создании альтернативной версии программы в интересах Вооруженных сил России. Каким должен быть военный мессенджер солдата XXI века? Подробности Перейти в раздел

Главным вопросом выборов президента США стала третья мировая война Дональд Трамп увеличил шансы на победу на президентских выборах в США в ноябре, заручившись поддержкой Роберта Кеннеди–младшего – самого адекватного кандидата, если судить по отношению к Украине и конфликту с Россией. Риск третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ в Курскую область становится одной из главных тем кампании, но демократы пытаются заглушить опасную повестку. Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел