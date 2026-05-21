  • Новость часаВ Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Эксперты спрогнозировали рост цены нефти до 200 долларов к концу года
    Стилист: Длина юбки не влияет на благопристойность одежды
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    21 мая 2026, 03:45 • Новости дня

    Посол России в Гаване назвал обвинения США против Кастро попыткой давления

    Посол РФ в Гаване назвал обвинения США против Кастро попыткой давления

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия американского правительства в отношении одного из лидеров Кубинской революции являются частью целенаправленной политики Вашингтона по усилению давления на Гавану, сообщил российский посол в Гаване Виктор Коронелли.

    По мнению российского дипломата, Вашингтон намеренно ищет поводы для ухудшения отношений.

    «Выдвинутые сегодня в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу», – приводит ТАСС слова дипломата в соцсети Х.

    Посол Коронелли добавил, что подобное решение демонстрирует стремление найти предлоги для эскалации напряженности вокруг острова.

    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    @ PHILIPP GUELLAND/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    Вашингтон предъявил обвинения экс-лидеру Кубы Раулю Кастро в убийстве американцев
    @ Ariel Royero/Prensa Latina/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по делу о гибели американских граждан в 1996 году. Как следует из рассекреченного обвинительного заключения, 94-летнему политику и ряду других фигурантов вменяются заговор с целью убийства граждан США и несколько иных преступлений.

    Речь идет об инциденте 24 февраля 1996 года, когда были сбиты гражданские самолеты организации, связанной с противниками кубинских властей. Вашингтон считает, что к произошедшему имело отношение руководство Кубы того периода, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

    Раулю Кастро сейчас 94 года. Он является братом Фиделя Кастро и руководил Кубой с 2008 по 2018 год. Во время его правления Куба и США при администрации Барака Обамы начали процесс нормализации отношений, однако позже курс на сближение был свернут Дональдом Трампом.

    Поводом для расследования США стали события 24 февраля 1996 года, когда кубинский истребитель МиГ-29 уничтожил два самолета Cessna 337 Skymaster организации «Братья во спасение», выступавшей против властей Кубы. В результате погибли четыре человека.

    Обвинения против Кастро предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон запланировал уголовное преследование бывшего кубинского лидера за уничтожение самолетов в 1996 году.

    Белый дом рассмотрел возможность силового захвата политика по венесуэльскому сценарию. В ответ Гавана пообещала дать решительный отпор при любой попытке вооруженного вторжения.

    Комментарии (6)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля

    Трамп допустил возможность стать премьером Израиля

    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиле достигла 99%, и не исключил попытки стать премьером еврейского государства после ухода с поста.

    Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами предположил, что по завершении нынешнего срока может попробовать себя в роли главы израильского правительства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99%. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль и попытаюсь стать премьер-министром».

    Напомним, что следующие выборы президента США назначены на 2028 год. Трамп ранее не исключал, что попытается пойти на третий срок и утверждал, что «есть пути», которые позволят ему выдвинуться, несмотря на действующие ограничения.

    Одна из поправок к конституции США прямо устанавливает, что один человек не может занимать должность президента более двух четырехлетних сроков.

    Ранее бывший советник Стив Бэннон главы США сообщил о планах Дональда Трампа вернуться в Белый дом в 2028 году третьим президентским сроком.

    До этого сам Трамп в интервью NBC заявил о возможности баллотироваться на третий срок президента США вопреки конституции. Впрочем, позже американский президент рассказал о знании лазеек для обхода запрета на третий срок и о своем  намерении все же их не использовать.


    Комментарии (8)
    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сравнивать церемониалы визитов российского и американского лидеров в Пекин не имеет смысла, так как главная ценность заключается в содержании переговоров, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

    «Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

    Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Independent узнала о плане США и Израиля вернуть к власти в Иране Ахмадинежада

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты и Израиль вступили в войну с Ираном с целью привести к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада, как минимум американский президент Дональд Трамп открыто говорил о плане США и Израиля инициировать «смену режима» в Иране, заменив сложившуюся власть «кем-то изнутри», пишет Independent.

    Американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений, рассказывали New York Times, что план, разработанный израильтянами при участии Ахмадинежада, провалился после начала войны с Ираном.

    До настоящего момента оставалось неясным, кого рассматривали в качестве кандидата на пост главы Исламской Республики после смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    «Господин Ахмадинеджад не появлялся на публике с тех пор, как получил ранение в результате израильского удара по его дому в Тегеране в рамках попыток освободить его из-под домашнего ареста. В результате нападения погибли трое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), служивших его телохранителями», – пишет Independent.

    Его нынешнее местонахождение и состояние остаются неизвестными. Бывший президент возглавлял Иран с 2005 по 2013 год.

    «С самого начала президент Трамп ясно обозначил свои цели в рамках операции «Эпическая ярость»: уничтожить баллистические ракеты Ирана, демонтировать их производственные мощности, потопить их военно-морской флот и ослабить их марионеточных союзников», –  заявила зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью газете New York Times в ответ на запрос о комментарии по поводу плана смены режима и Ахмадинеджада.

    Independent напоминает, что Ахмадинеджад считается ярым противником Израиля и США и ранее призывал «стереть Израиль с карты мира». В годы после своего президентства он критиковал правительство аятоллы Хаменеи и поддержку Украины, предупреждая, что президент России Владимир Путин «не добьется никаких результатов».

    Его свобода передвижения была ограничена на фоне гражданских беспорядков в Иране. Он также пытался баллотироваться в президенты, но был дисквалифицирован властями.

    Близкие соратники Ахмадинеджада обвиняются в шпионаже в пользу западных стран и Израиля, в том числе его бывший глава администрации Эсфандиар Рахим Машай, который предстал перед судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис экс-президента Ирана Ахмадинежада летом 2025 года опроверг интернет-фейки о его гибели. В начале 2026 года агентство ILNA сообщило о предполагаемой гибели экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время атаки на район Нармак. При этом Офис Ахмадинежада снова опроверг сообщения о его гибели.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 07:35 • Новости дня
    Politico узнала, что министры финансов ЕС требуют от США прекратить войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники использовали встречу G7 в Париже, чтобы предупредить главу Минфина США Скотта Бессента об экономических последствиях войны в Иране.

    «Министры финансов европейских стран в частном порядке обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с просьбой прекратить войну на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление экономической катастрофы на континенте», – пишет Politico.

    В ходе встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Париже в понедельник и вторник Бессенту сообщили, что конфликт с Ираном подстегивает рост цен на нефть в Европейском союзе, негативно влияет на экономический рост и угрожает полномасштабным продовольственным кризисом, сказано в статье.

    По словам трех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, Германия, Франция, Италия и Европейская комиссия объединили усилия для донесения этого послания в ходе закрытого обсуждения экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

    «Так думают не только европейцы. Мы все считаем, что это должно закончиться как можно скорее», – заявил журналистам на пресс-конференции после переговоров во вторник министр финансов Франции Ролан Лескюр, который был председателем встречи.

    Он добавил, что все понимают: чем скорее Ормузский пролив будет открыт, тем быстрее будет урегулирован экономический аспект этого геополитического конфликта, и тем лучше будет для всех.

    Однако США возложили вину за экономические трудности Европы на национальные правительства. 

    Министры также обсудили финансовые последствия конфликта на Ближнем Востоке, который вызвал резкий рост цен на энергоносители и топливо, замедление экономического роста по всей Европе.

    Ожидается, что в четверг Европейская комиссия понизит прогнозы роста экономики ЕС, что резко контрастирует с ситуацией в США, которые менее уязвимы к росту цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил о возможности перезагрузки отношений США и Ирана. KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Трамп допустил, что останется на посту президента до 2032 года

    Трамп допустил сохранение президентского поста США до 2032 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп допустил, что может занимать высший пост в стране до 2032 года, хотя по закону его второй срок в должности главы государства должен завершиться в январе 2029 года..

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут заявил, что может остаться на посту главы Белого Дома до 2032 года, передает ТАСС. Американский лидер обратился к аудитории со словами: «Я буду здесь в 28-м, а может, я будут здесь и в 32-м. Я не знаю. Может, и буду».

    Между тем, по действующему законодательству второй срок его полномочий должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками.

    Тем не менее Трамп уже не раз допускал, что может добиваться переизбрания на третий срок, а о подобных перспективах осенью прошлого года говорил и его бывший ключевой политстратег Стив Бэннон.

    Трамп во второй раз победил на президентских выборах в ноябре 2024 года, когда обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. В первый раз он возглавлял администрацию США в 2017-2021 годах.

    Ранее Трамп пообещал подумать о переизбрании на выборах президента США в 2028 году. Предприниматель-миллиардер Илон Маск в соцсетях прокомментировал идею Трампа и призвал задуматься о будущем.

    Позже экс-советник президента США Стив Бэннон заявил о планах Трампа вновь баллотироваться и «получить президентское кресло в третий раз» на выборах 2028 года.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тель-Авив привели вооруженные силы в максимальную боевую готовность для потенциального возобновления масштабных военных действий против Тегерана, сообщило

    Израиль и США закончили подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Уровень боевой готовности израильской армии достиг максимума с момента апрельского перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильское KanTV.

    «Совместная американо-израильская подготовка к возобновлению кампании завершена... Соединенные Штаты и Израиль полностью координируют свои действия, ни одна из сторон не будет удивлена, когда будет принято решение о возобновлении войны», – цитирует телеканал источник в американских силовых структурах.

    Американский лидер Дональд Трамп планирует принять окончательное решение по иранскому вопросу в ближайшее время. Накануне президент США допустил возможность новой атаки на исламскую республику в конце текущей недели.

    Израильские военные также усиливают оборонительные меры. В Тель-Авиве опасаются, что резкие заявления главы Белого дома могут спровоцировать Тегеран на превентивный удар из-за ошибочной оценки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможном мощном ударе США по Ирану. Пентагон допустил проведение наземной операции в Тегеране. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    В Кремле допустили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    График двусторонних контактов президента России на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет сформирован позднее, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита. Они, саммиты, для этого и проводятся», – отметил Песков в комментарии «Известиям».

    Отвечая на вопрос о вероятности контактов с Дональдом Трампом, представитель Кремля сказал: «Теоретически, да». Он также добавил, что организация бесед в трехстороннем формате пока не планируется.

    «Путин подтвердил свою готовность принять участие, приехать. Посмотрим, кем будут остальные участники, которые будут в Китае. Наверняка будет верстаться график двусторонних встреч», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле допустили возможность встречи лидеров двух стран в китайской столице.

    Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность переговоров с российским коллегой в Пекине.

    Ранее Владимир Путин подтвердил готовность к личным контактам с американским лидером.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    Трамп заявил, что эскалации с Кубой не будет

    Трамп заявил, что эскалации между США и Кубой не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент заявил, что конфликт между Вашингтоном и Гаваной не усилится, несмотря на выдвинутые против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро обвинения в сговоре с целью убийства граждан США.

    Президент США  исключил усиление противостояния с Кубой на фоне уголовных обвинений против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос журналистов о возможной эскалации, глава Белого дома заявил: «Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость».

    Американский лидер изложил свою версию происходящего на острове, заявив, что Куба фактически «распадается на части». По его словам, в стране царит «бардак», а кубинские власти, как он выразился, потеряли контроль над ситуацией.

    Американские власти решили привлечь к ответственности бывшего президента Кубы Рауля Кастро за уничтожение самолетов гуманитарной организации в 1996 году.

    Высокопоставленные чиновники в Белом доме обсуждали вариант силового задержания бывшего лидера Кубы в рамках давления на Гавану.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 23:09 • Новости дня
    Куба назвала «позорной политической провокацией» обвинения США против Кастро

    Власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Кубы резко осудило выдвинутые американскими властями обвинения против бывшего руководителя страны Рауля Кастро, расценив их как подлую политическую провокацию.

    Гавана назвала действия Вашингтона нечестной манипуляцией фактами вокруг инцидента с уничтожением двух самолетов в феврале 1996 года, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о подлом и позорном акте политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом, который привел к уничтожению в воздушном пространстве Кубы в феврале 1996 года двух самолетов, эксплуатировавшихся террористической организацией Brothers to the Rescue», – говорится в заявлении кубинского правительства.

    В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты не имеют легитимности и юрисдикции для подобных действий. Кубинская сторона отмечает, что уничтоженные самолеты систематически нарушали воздушное пространство островного государства. Это происходило вопреки официальным предупреждениям Гаваны и неоднократным обращениям к властям США, Федеральному авиационному управлению и Международной организации гражданской авиации.

    Действия Гаваны в 1996 году были актом законной самообороны, полностью соответствующим Уставу ООН и международным авиационным нормам.

    Ранее исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш подтвердил, что Кастро и другим лицам предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан. По данным американского Минюста, обвиняемым может грозить смертная казнь или пожизненное заключение.

    Американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро.

    До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Президент США  исключил усиление противостояния с Гаваной на фоне уголовного преследования политика.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Axios: Трамп посетит саммит G7 во Франции

    Axios: Трамп посетит саммит G7 во Франции вопреки разногласиям с союзниками

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер намерен принять участие во встрече глав государств «Большой семерки» в июне, несмотря на разногласия с союзниками по иранскому вопросу.

    Президент США планирует посетить саммит лидеров G7 во Франции, чтобы обсудить искусственный интеллект, торговлю и борьбу с преступностью, передает портал Axios.

    Участие американского лидера оставалось под вопросом из-за его недовольства позицией Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые не поддержали военные усилия Вашингтона в Иране.

    Встреча пройдет с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен. В Белом доме отметили, что на саммите не ожидается подписания конкретных соглашений, однако стороны попытаются достичь консенсуса для будущих договоренностей.

    Трамп намерен сосредоточиться на деловых вопросах, включая увязывание американской помощи с торговлей, которая «взаимовыгодна как для стран-инвесторов, так и для стран-получателей».

    Кроме того, повестка США включает продвижение американских технологий искусственного интеллекта, снижение зависимости от Китая в поставках важнейших минералов, а также борьбу с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Вашингтон также рассчитывает обсудить стимулирование экспорта, снижение регуляторных барьеров и увеличение производства энергии, в частности ископаемого топлива.

    На фоне сохраняющейся напряженности из-за ситуации в Иране министр финансов США Скотт Бессент на встрече в Париже призвал союзников усилить санкционное давление. Он потребовал присоединиться к усилиям по борьбе с финансированием терроризма и перекрыть каналы незаконных средств, питающих иранскую военную машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Оставшиеся лидеры объединения обсудили антироссийские санкции без участия американского президента.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 03:45 • Новости дня
    Посол России в Гаване назвал обвинения США против Кастро попыткой давления

    Посол РФ в Гаване назвал обвинения США против Кастро попыткой давления

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия американского правительства в отношении одного из лидеров Кубинской революции являются частью целенаправленной политики Вашингтона по усилению давления на Гавану, сообщил российский посол в Гаване Виктор Коронелли.

    По мнению российского дипломата, Вашингтон намеренно ищет поводы для ухудшения отношений.

    «Выдвинутые сегодня в США обвинения против генерала армии Рауля Кастро являются частью политики Вашингтона по усилению давления на Кубу», – приводит ТАСС слова дипломата в соцсети Х.

    Посол Коронелли добавил, что подобное решение демонстрирует стремление найти предлоги для эскалации напряженности вокруг острова.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российский Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    ЦБ потребовал немедленно взыскать с Euroclear Bank 200 млрд евро
    Шойгу: Россия поставляет Армении газ, муку и бензин по ценам втрое ниже рыночных
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине
    Российские БПЛА уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    Трамп допустил свое участие в выборах премьера Израиля
    Автор песен Ваенги и Бичевской умер в аэропорту Белграда

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации