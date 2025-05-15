Трамп пообещал подумать о переизбрании в 2028 году

Трамп заявил о возможности баллотироваться на президентских выборах 2028 года

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп сообщил, что многие его сторонники советуют ему вновь баллотироваться на пост президента США в 2028 году, передает ТАСС.

«Вы знаете, мы хотим переизбрания. Многие люди советуют это сделать. Подумаю над этим, хотя это очень сложно», – заявил он на американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Трамп также в шутку предложил потенциальный лозунг своей будущей кампании: «Трамп-2028: сведем левых с ума».

В то же время экс-президент ранее подчеркивал, что не планирует переизбираться на высший государственный пост в третий раз. Согласно 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Очередные президентские выборы в США запланированы на 2028 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп подчеркнул, что не планирует участвовать в выборах президента США в 2028 году, отметив важность ограничения полномочий двумя сроками.

Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать.

Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио среди возможных кандидатов на высший государственный пост после 2028 года.