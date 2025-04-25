  • Новость часаРожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики
    Трамп: Крым останется российским
    Эксперт спрогнозировал развитие конфликта между Индией и Пакистаном
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Опубликовано видео с места убийства генерала Генштаба Москалика
    Путин начал встречу с посланником США Уиткоффом в Кремле
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    США намерены признать контроль России над новыми регионами
    Буровая активность российских нефтяников достигла рекорда
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    5 комментариев
    25 апреля 2025, 14:28 • Новости дня

    Трамп заявил о знании лазеек для третьего президентского срока

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать.

    По его словам, эти лазейки обсуждались и широко известны, однако он не намерен ими пользоваться и не верит в такой подход, передает ТАСС.

    Трамп отказался обсуждать детали и не стал отвечать на вопрос о потенциальном выдвижении в вице-президенты в случае, если нынешний заместитель Джей Ди Вэнс решит баллотироваться на пост президента.

    Согласно 22-й поправке к Конституции США, действующей с 1951 года, один человек не может быть избран на пост главы государства более двух раз. Очередные президентские выборы в США запланированы на 2028 год.

    Ранее британская газета The Guardian сообщила, что интернет-магазин Дональда Трампа Trump Store продает одежду и кепки с надписью «Трамп 2028», посвященные году следующих президентских выборов в США, на которых республиканцу конституционно запрещено баллотироваться.

    Глава DOGE Илон Маск обратил внимание на обсуждение возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2032 году и призвал задуматься о будущем.

    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

    Коментарии (30)
    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (13)
    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    Коментарии (4)
    25 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с резкой критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине, заявив в частности, что Киеву от этих инициатив ничего не достанется.

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал условия соглашения, которое американский президент Дональд Трамп подталкивает Киев принять. Ранее Джонсон заявлял, что в безумии действий Трампа есть «метод», и он верит, что президент США сможет принести мир, пишет Guardian.

    В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), Джонсон раскритиковал мирный план Трампа в связи с тем, что, по его словам, Россия губит жителей Украины и, согласно плану Трампа, получит за это массу выгод.

    Среди них – «право на захваченную силой, вопреки международному праву, суверенную украинскую территорию», право контроля судьбы Украины через запрет членства в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США.

    «Кроме права делиться своими природными ресурсами с США, они (Украина) ничего не получают», – подчеркивает Джонсон участь Украины.

    Экс-глава британского правительства снова призывает к решительным мерам защиты Украины от России, предлагая «долгосрочную, надежную и должным образом финансируемую гарантию  безопасности, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

    Коментарии (12)
    24 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную

    Помещение у пресс-зала Пентагона переоборудовали под гримуборную для Хегсета

    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США распорядился рядом с пресс-залом Пентагона оборудовать комнату для подготовки спикеров ведомства к телеэфирам, несмотря на объявленные меры по сокращению расходов, сообщает CBS News.

    Министр обороны США Пит Хегсет распорядился переоборудовать комнату рядом с пресс-залом Пентагона под гримуборную, чтобы готовиться к выступлениям на телевидении, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

    Стоимость проекта составила десятки тысяч долларов, в то время как администрация ищет меры по сокращению расходов, отметили информаторы, добавив, что первоначально запланированная реконструкция оценивалась более чем в 40 тысяч долларов, но позже сумму сократили.

    «Изменения и модернизация комнаты для брифингов Пентагона – это не новость, и это регулярно происходит во время изменений в администрации», – заявил представитель Пентагона в комментарии телеканалу.

    Хегсет, прежде чем стать министром обороны, был соведущим утреннего шоу на Fox News, а после назначения поклялся улучшить боевые возможности вооруженных сил.

    В кабинете нового министра обороны с его приходом установили новое кресло и большое зеркало с подсветкой для макияжа, сообщил источник. Хегсет, как говорят, сам наносит себе макияж перед выступлениями на телевидении, не тратя денег на услуги визажиста, сообщил CBS News представитель Пентагона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Хегсета после утечки данных при служебной переписке. Несмотря на многочисленные требования освободить министра от должности, Трамп менять Хегсета на посту главы Пентагона не намерен.

    До этого американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

    Коментарии (6)
    25 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Вопрос Крыма спровоцировал угрозу раскола внутри НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между США и странами Европы усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО, пишет Berliner Zeitung.

    Вопрос признания Крыма российской территорией может привести к серьезному расколу между ЕС и США в рядах НАТО, так как разногласия внутри альянса обострились после предложения Вашингтоном рассмотреть вариант урегулирования украинского конфликта с признанием Крыма российским, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

    «Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине вызывает резкую критику и раздражение в Европе. Готовность Вашингтона официально признать Крым российским, в частности, вызывает огромное непонимание в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне. Этот шаг до сих пор считался «красной линией» в политике Украины», – пишет издание.

    Berliner Zeitung указывает на то, что план Трампа, по данным СМИ, предусматривает признание российскими не только Крыма, но и других освобожденных в ходе СВО территорий. В то же время санкции против Москвы тоже должны быть сняты.

    Членство Украины в НАТО также исключено из того, что Трамп называет «последним предложением».

    «Европейские государства сталкиваются с дилеммой: им приходится выбирать между поддержкой Украины и союзничеством с Вашингтоном. То, что США все чаще действуют в одностороннем порядке, вызывает растущее беспокойство в европейских столицах», – отмечает газета.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.

    Ранее экс-глава нацбезопасности Польши Станислав Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне.

    Коментарии (7)
    25 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп считает, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

     Трамп в интервью журналу Time заявил, что ответственность за конфликт на Украине несет Киев, передает ТАСС. По его словам, причиной обострения ситуации стало намерение украинских властей присоединиться к НАТО.

    «Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевым фактором, приведшим к конфликту.

    Трамп также сомневается, что Украина может когда-либо вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО.

    Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.

    Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона, подчеркнув, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска, куда приглашены мировые лидеры, пишет Politico.

    В настоящее время официальная встреча между двумя лидерами не значится в расписании, однако в Еврокомиссии отметили, что будут использовать любую возможность для диалога с ключевыми мировыми лидерами, передает Politico.

    Фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента его возвращения в Белый дом, несмотря на сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между США и Евросоюзом из-за введенных тарифов на европейские товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет. Дональд Трамп сообщил о намерении вместе с женой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Гроб с телом папы доставили в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались проститься с ним перед похоронами.

    Коментарии (11)
    25 апреля 2025, 02:41 • Новости дня
    Лавров пошутил о недоверии ведущей CBS Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью шуткой ответил на вопрос ведущей телеканала CBS о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    У Лаврова спросили, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что эта встреча запланирована ранее сообщил глава американского государства Дональд Трамп. В ответ на вопрос ведущей Лавров заявил: «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» – передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg предположило, что Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча, до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп заявил о предстоящих важных встречах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Американский президент заявил: «Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Трамп выразил уверенность в возможности скорого достижения мирной договоренности, которую примут обе стороны – Москва и Киев. Он подчеркнул: «Я верю, что они примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим».

    Президент США также добавил, что встречи по данному вопросу уже проходят и предстоящие дни станут определяющими для развития ситуации.

    Ранее Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни, отметив возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Коментарии (0)
    24 апреля 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп: Киеву будет сложно вернуть потерянные территории

    Трамп заявил о сложностях возвращения Киевом утраченных территорий

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на выступление Трампа при встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме. Трамп подчеркнул, что Украина потеряла значительные территории, а их возвращение, по его мнению, сопряжено с большими трудностями.

    Президент США заявил: «Они потеряли много территорий», а также отдельно отметил, что возвращение Крыма окажется «очень трудным». По его словам, Крым был передан в период президентства Барака Обамы и без боевых действий: «Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать».

    Комментируя вопрос о территориальных уступках, Трамп пояснил, что многое зависит от конкретных регионов, и заверил, что США продолжат поддерживать Киев: «Они сражались, они потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Financial Times отметила, что возможное признание Крыма российским со стороны США может привести к дипломатическому кризису между странами Евросоюза и НАТО.

    Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 03:55 • Новости дня
    Economist поместил на обложку отсчет дней до окончания президентства Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    На свежей обложке Economist появился белоголовый орлан (символ США) в бинтах, а также обратный отсчет дней до окончания президентского срока Дональда Трампа.

    «Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект?» – заявило издание в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Ecomonist также указывает, что до завершения президентства Трампа «остался лишь 1361 день», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действия Трампа привели к резкому падению финансовых рынков. Трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон выступили с публичной критикой Трампа. Таможенные пошлины, введенные Трампом, вызвали массовые протесты в США.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 06:17 • Новости дня
    Сербия захотела провести саммит с участием Путина и других мировых лидеров

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия хочет провести весной 2026 года в Белграде глобальный саммит с участием президента России Владимира Путина, главы американского государства Дональда Трампа и европейских лидеров, сообщил сербский президент Александр Вучич.

    «У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Informer TV.

    По словам Вучича, Белград – единственный город, который мог бы в 2026 году принять и Путина, и Трампа, и других мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Он отметил, что постарается получить согласие возможных участников и помощь в организации форума. Вучич уточнил, что планирует провести мероприятие с марта по май 2026 года, но окончательные сроки будут зависеть от графиков других международных событий и подтверждения приглашенных.

    Вучич также прокомментировал реакцию СМИ, в частности вопросы хорватских изданий, на возможные меры Евросоюза против него за ожидаемый визит в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что в праздновании 80-летия Победы ожидается участие таких лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о «Нефтяной индустрии Сербии» я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем», – сказал он.

    Вучич подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на мероприятиях в честь годовщины Победы, поскольку освобождение Сербии стало возможно благодаря Красной армии. Он добавил, что отказался от отправки сербских военных на парад Победы, чтобы избежать риска введения санкций против армии страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич подтвердил свое решение посетить Москву 9 мая, несмотря на серьезное внешнее давление. Так, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в российскую столицу.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 11:28 • Новости дня
    NYT: Предложение Трампа по Крыму положит конец десятилетию сопротивления США

    NYT: Трамп готов отказаться от более чем десятилетней американской политики по Крыму

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация предложила включить признание Крыма российским в новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине и тем самым отказаться от более чем десяти лет сопротивления США этому геополитическому факту, пишет NYT.

    Администрация Дональда Трампа разработала новый мирный план, предполагающий признание Крыма частью России. В первый президентский срок Трамп не предпринимал официальных шагов по признанию российского контроля над полуостровом, несмотря на опасения со стороны Украины, нынешняя инициатива, представленная в Лондоне, предполагает отказ от прежней американской политики непризнания, пишет New York Times (NYT).

    «В июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео опубликовал официальную «Крымскую декларацию», в которой пообещал, что политика непризнания будет продолжаться «до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Теперь, пытаясь договориться о прекращении конфликта между Россией и Украиной, Трамп готов отказаться от этого заявления – и от более чем десятилетней американской политики», – говорится в статье.

    Источники NYT отмечают, что данный шаг вызвал критику среди американских и европейских официальных лиц. Признание Крыма российским официально Соединенными Штатами станет поддержкой позиции Москвы и серьезным отклонением от прежней линии Запада.

    «Совсем другое дело – официально признать изменение границ с применением силы», – считает бывший дипломат Дэниел Фрид.

    Издание напоминает, что в 2022 году, будучи сенатором, нынешний госсекретарь Марко Рубио  выступил соавтором законопроекта, запрещающего США признавать претензии России на какую-либо часть территории Украины, так как это «может создать опасный прецедент для подражания другим авторитарным режимам, таким как Коммунистическая партия Китая».

    Теперь Рубио представляет главу США на переговорах по Украине, одно из условий которых – признание Крыма российской территорией.

    Некоторые аналитики полагают, что Владимир Зеленский и европейские чиновники, возможно, смогут смириться с такой позицией США, как бы сильно они ни расходились во мнениях.

    «По мнению некоторых, позиция мистера Трампа, которая остается одной из частей предложения и все еще может измениться, это просто признание реальных фактов... Украине будет чрезвычайно сложно вернуть полуостров, особенно учитывая, что она не смогла вытеснить Россию со своих восточных территорий после более чем двухлетних ожесточенных боевых действий», – подчеркивает NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Однако в Европе уже опасаются раскола в НАТО и разлада союзников по ЕС из-за вопроса  признания Крыма российской территорией.

    Коментарии (2)
    25 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    Маск высказался о возможном переизбрании Трампа в 2032 году

    Илон Маск призвал задуматься о будущем в комментарии к надписи «Трамп 2032»

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава DOGE Илон Маск обратил внимание на обсуждение возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2032 году и призвал задуматься о будущем в соцсети Х.

    Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) предприниматель-миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) идею переизбрания Дональда Трампа на  президентский срок в 2032 году.

    «Думайте о будущем!» – подписал Маск пост с изображением красной бейсболки с надписью «Трамп 2032».

    Ранее британская газета The Guardian сообщила, что интернет-магазин Дональда Трампа Trump Store продает одежду и кепки с надписью «Трамп 2028», посвященные году следующих президентских выборов в США, на которых республиканцу конституционно запрещено баллотироваться.

    Трамп не исключает, что будет участвовать в выборах президента в третий раз. Аккаунт в социальной сети, связанный с Трампом, опубликовал в четверг фотографию его сына Эрика, который носит одну из новых красных кепок стоимостью 50 долларов.

    «Заявите о своей позиции в этой кепке – Made in America Trump 2028», – говорится в описании товара на сайте магазина.

    Если Трамп решит участвовать в выборах 2032 года, ему будет 86 лет. На момент вступления в должность в январе 2025 года Трамп стал самым возрастным американским президентом, превзойдя по возрасту Джо Байдена на момент инаугурации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в феврале вручил журналистам Белого дома кепки с надписью «Трамп во всем оказался прав».

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 12:47 • Новости дня
    AP: Глава Пентагона пользовался незащищенной интернет-линией в офисе

    AP: Утечки в Пентагоне могли быть вызваны незащищенной интернет-линией

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США Пит Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, сообщили источники Associated Press.

    Глава Пентагона Пит Хегсет использовал в офисе интернет-подключение, которое обходило протоколы безопасности Пентагона, поэтому общение в приложении Signal на персональном компьютере могло приводить к утечкам информации, сообщили Associated Press два источника.

    «Существование незащищенного интернет-подключения стало последним свидетельством использования Хегсетом небезопасного приложения, что повышает вероятность взлома или отслеживания конфиденциальной оборонной информации», – говорится в материале.

    Известная в ИТ-индустрии как «грязная» интернет-линия подключается напрямую к общедоступному интернету, где информация пользователя и веб-сайты, к которым он подключается, не имеют тех же фильтров или протоколов безопасности, которые поддерживаются защищенными соединениями Пентагона, поясняет AP.

    Основное преимущество использования такой линии в том, что пользователь не будет отображаться как один из многих IP-адресов у специалистов Минобороны, по сути, он замаскирован.

    По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, каналы связи Хегсета засекречены.

    «Мы можем подтвердить, что министр никогда не использовал и в настоящее время не использует Signal на своем правительственном компьютере», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Пита Хегсета после публикации данных об утечке служебной переписки, отказавшись его увольнять.

    Американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра Хегсета после инцидента с распространением секретной информации. Но Белый дом опроверг сообщения о поиске нового главы Пентагона, тогда как эксперты отмечают, что «вашингтонское болото» пытается скомпрометировать назначенцев Трампа, выставляя их некомпетентными.

    Коментарии (0)
    Главное
    Посол США возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
    В Крыму объяснили, чем обернутся для Украины удары по полуострову
    Маск иронично отреагировал на слова Зеленского о помощи США
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    Объявлено о старте поставок российского газа в Иран в 2025 году
    Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
    В Совфеде предложили разрешить учителям удалять нарушителей дисциплины с уроков

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............