Трамп заявил о знании лазеек для третьего президентского срока

Tекст: Александра Юдина

По его словам, эти лазейки обсуждались и широко известны, однако он не намерен ими пользоваться и не верит в такой подход, передает ТАСС.

Трамп отказался обсуждать детали и не стал отвечать на вопрос о потенциальном выдвижении в вице-президенты в случае, если нынешний заместитель Джей Ди Вэнс решит баллотироваться на пост президента.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, действующей с 1951 года, один человек не может быть избран на пост главы государства более двух раз. Очередные президентские выборы в США запланированы на 2028 год.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что интернет-магазин Дональда Трампа Trump Store продает одежду и кепки с надписью «Трамп 2028», посвященные году следующих президентских выборов в США, на которых республиканцу конституционно запрещено баллотироваться.

Глава DOGE Илон Маск обратил внимание на обсуждение возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2032 году и призвал задуматься о будущем.