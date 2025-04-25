Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
Трамп заявил о знании лазеек для третьего президентского срока
Американский президент Дональд Трамп заявил журналу Time, что знаком с возможностями обхода ограничений на третий срок, но не намерен их использовать.
По его словам, эти лазейки обсуждались и широко известны, однако он не намерен ими пользоваться и не верит в такой подход, передает ТАСС.
Трамп отказался обсуждать детали и не стал отвечать на вопрос о потенциальном выдвижении в вице-президенты в случае, если нынешний заместитель Джей Ди Вэнс решит баллотироваться на пост президента.
Согласно 22-й поправке к Конституции США, действующей с 1951 года, один человек не может быть избран на пост главы государства более двух раз. Очередные президентские выборы в США запланированы на 2028 год.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что интернет-магазин Дональда Трампа Trump Store продает одежду и кепки с надписью «Трамп 2028», посвященные году следующих президентских выборов в США, на которых республиканцу конституционно запрещено баллотироваться.
Глава DOGE Илон Маск обратил внимание на обсуждение возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США в 2032 году и призвал задуматься о будущем.