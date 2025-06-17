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Трамп объяснил отъезд с G7 «более серьезными» причинами, чем перемирие в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.
Американский президент уточнил, что его возврат в Вашингтон не связан с попытками прекращения огня между Израилем и Ираном, как предполагал Макрон, передает РИА «Новости».
По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон ошибочно предположил, что он возвращается в Вашингтон именно с этой целью, однако на самом деле это не так.
Трамп отметил, что у Макрона нет информации о настоящих причинах его отъезда, и добавил, что французский президент часто ошибается в подобных вопросах, делая это осознанно или нет.
Ранее Трамп разместил в соцсети пост с призывом срочно покинуть Тегеран. Власти Тегерана предложили странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.
Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. При этом он заявил, что инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.