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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    «Газпром» оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию компании.

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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе создается экономика жертвы

    Фраза Рютте «лучше учите русский» – не предупреждение, а рекламный слоган экономики жертвы, где граждан обязывают платить за возможность чувствовать себя героями в борьбе с медийно назначенным злом.

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    17 июня 2025, 09:23 • Новости дня

    Politico: Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России без США

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно, пишет Politico.

    По данным издания, оставшиеся участники встречи сосредоточили внимание на возможном ужесточении ограничительных мер в отношении России, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что Дональд Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых санкций, поскольку считает их слишком затратными. По мнению Трампа, европейские страны должны первыми ввести такие меры.

    Евросоюз и Британия, как пишет издание, выступают за более скоординированный подход к антироссийским санкциям. Трамп также отказался поддержать идею снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.

    16 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская сторона отказалась от встречи с Россией по вопросам нормализации работы дипмиссий.

    Очередная встреча между Россией и США, посвященная устранению раздражителей в двусторонних отношениях, была отменена по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что консультации должны были способствовать нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. Она выразила надежду, что пауза, которую взяла американская сторона, не затянется надолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в США Анатолий Дарчиев заявлял, что переговоры России и США по «раздражителям» должны пройти в Москве.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    17 июня 2025, 08:30 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    16 июня 2025, 13:08 • Новости дня
    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном

    Политолог Ципис: Самая острая фаза войны Израиля и Ирана еще впереди

    В Израиле допустили вступление США и Британии в конфликт с Ираном
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, в том числе США. Кроме того, западные спецслужбы попытаются спровоцировать «цветную революцию» в Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Напомним, Иран и Израиль четвертые сутки продолжают обмен ударами.

    «Эскалация между Израилем и Ираном еще не достигла самой острой фазы», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. По его прогнозам, в ближайшие две недели ситуация будет лишь ухудшаться.

    «Удары, которыми обмениваются стороны, усилятся. Более того, в конфликт, скорее всего, вступят страны НАТО, в том числе США и Британия. Они выступят не столько на стороне Израиля, сколько против Исламской республики», – полагает собеседник.

    Он напомнил, что Штаты уже перебрасывают силы на базы вблизи Персидского залива. «Цель Запада – нанесение максимального ущерба иранской ядерной программе и свержение режима в Тегеране, как это было в Ираке и Ливии», – уточнил Ципис. Впрочем, исход нынешних событий не предопределен.

    Так, о военной поддержке Исламской республики объявил Пакистан, который владеет ядерным оружием, напомнил эксперт. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф ранее заявил, что Исламабад окажет Тегерану помощь «всеми возможными средствами». «Баланс сил меняется», – отметил Ципис.

    «Деэскалация возможна лишь при ряде условий. Во-первых, если Иран согласится на все требования Израиля, среди которых – отказ от ядерной программы. Во-вторых, если произойдет смена режима в Тегеране. Я допускаю, что в стране может быть спровоцирована «цветная революция» или гражданская война. Зарубежные спецслужбы работают на этом направлении, активно взаимодействуя с иранской оппозицией», – детализировал политолог.

    «Стоит также учитывать, что наблюдается бегство мирного населения из иранской столицы. Они уезжают либо на периферию, либо в соседние государства, включая Азербайджан и страны Средней Азии. Для сравнения: в Израиле пока нет паники, хотя ситуация очень напряженная», – заключил собеседник.

    Напомним, четвертые сутки продолжается обмен ударами между Ираном и Израилем. По данным израильских властей, в ночь на понедельник иранские ракеты атаковали центральную часть страны и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. Также ракеты упали в районе Хайфы.

    Армия обороны Израиля в ответ атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В этих центрах готовились террористические атаки против еврейского государства с использованием «иранских прокси на Ближнем Востоке», заявили израильские военные.

    КСИР заявил, что в ходе последней атаки на Израиль был применен «новый метод». Благодаря этому удалось вывести из строя израильские средства ПВО так, чтобы они атаковали собственные позиции, передает агентство Mehr.

    За три дня ракетных атак в Израиле погибли 24 человека, пострадали почти 600, следует из данных правительства Израиля. По информации иранского Минздрава, с начала обострения конфликта погибли 224 человека, 1277 госпитализированы. 90% пострадавших – гражданские лица.

    Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по Ирану удары с использованием БПЛА и пилотируемой авиации, сбросивших более 330 боеприпасов. В ответ на это КСИР нанес массированный удар по военным центрам и авиабазам Израиля. 15 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение об отказе от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом.

    На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако для этого главе Белого дома необходимо воспользоваться своим влиянием на еврейское государство, отметили эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

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    15 июня 2025, 01:59 • Новости дня
    Пентагон ко Дню флага США опубликовал изображение с «российским триколором»
    Пентагон ко Дню флага США опубликовал изображение с «российским триколором»
    @ U.S. Department of Defense

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон опубликовал в соцсетях поздравление по случаю Дня флага США, при этом на прикрепленном изображении можно увидеть «российский триколор».

    «С Днем флага!» – говорится в сообщении Пентагона в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Военные призвали воздать почести «эмблеме нации, звездам и полосам».

    Однако пользователи соцсети обратили внимание, что на изображении можно увидеть два «российских триколора».

    Высказывается предположение, что «российский» флаг появился на изображении, поскольку белую и красную полосы флага США изобразили с разрывом на общем синем фоне – в результате получился «российский триколор».

    Если увеличить изображение, то можно увидеть, что синяя полоса действительно является просто частью общего синего фона изображения, а не отдельной линией синего цвета, как белая и красная линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Вашингтона проходит военный парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США.

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    15 июня 2025, 11:59 • Новости дня
    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС

    Фицо призвал решить газовый вопрос до обсуждения антироссийских санкций

    Фицо потребовал отложить новые санкции против России в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций в Евросоюзе до решения проблемы возможной остановки поставок российского газа, передает ТАСС.

    Он отметил, что поручил министру иностранных дел Словакии обратиться к коллегам в ЕС с просьбой не обсуждать санкции в предстоящую среду, пока не будет найдено решение по газу.

    Фицо предупредил, что прекращение поставок российского газа может привести к ущербу для Словакии на сумму около 1 млрд евро, поскольку стране придется закупать газ по более высоким ценам. Кроме того, Словакии может грозить штраф в размере 20 млрд евро по решению международного арбитража, если «Газпром» взыщет компенсацию за нарушение контрактов.

    Он также подчеркнул, что настаивает на сохранении поставок в страну российской нефти и ядерного топлива, назвав предложения о прекращении импорта этих ресурсов абсолютно неприемлемыми.

    Премьер Словакии жестко раскритиковал позицию Евросоюза по Украине и санкциям против России, отметив, что ЕС поддерживает войну на Украине и проявляет двойные стандарты в отношении конфликтов в других регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года.

    Франция и Бельгия отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%.

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    16 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    Захарова высмеяла призыв Мерца к новым санкциям против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.

    Мерц заявил, что рассчитывает на решение лидеров ЕС о введении новых антироссийских санкций на саммите, который пройдет 26-27 июня в Брюсселе. Он также сообщил о намерении получить поддержку партнеров по G7, особенно США, передает ТАСС.

    «Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей. Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов в случае дальнейшей эскалации конфликта Ирана и Израиля.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения вопроса возможной остановки поставок российского газа. Франция и Бельгия, по данным СМИ, также отказались поддерживать проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году.

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    16 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    СМИ: ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7, пишут украинские СМИ со ссылкой на двух анонимных дипломатов из стран ЕС.

    Евросоюз не будет в одностороннем порядке снижать потолок цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на издание «Европейская правда». Один из источников заявил: «Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить это предложение в 18-й пакет санкций».

    Второй дипломат пояснил, что для Евросоюза снижение потолка цен в одностороннем порядке «является невыгодным». Решение принято в контексте согласованных действий с партнерами по G7, чтобы избежать экономических потерь и разногласий внутри блока.

    Ранее ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    14 июня 2025, 17:41 • Новости дня
    Зеленский возмутился поздравлением Рубио с Днем России
    Зеленский возмутился поздравлением Рубио с Днем России
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу поздравления госсекретаря США Марко Рубио с Днем России, отметив, что подобные жесты со стороны США воспринимаются им негативно.

    Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу поздравления сенатора Марко Рубио из США россиян с Днем России, передает РИА Новости.

    По словам Зеленского, он негативно относится к ситуации, когда «люди» посягают на независимость Украины, а Соединенные Штаты в это время официально «поздравляют их» с праздником.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с государственным праздником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за негативную реакцию на поздравления с Днем России.


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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    15 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    Песков сравнил российско-американские отношения с авгиевыми конюшнями
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для преодоления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным прокомментировал темпы продвижения диалога между Россией и США. Он отметил, что двусторонние отношения накопили большую инерцию, препятствующую быстрому налаживанию контактов, передает РИА «Новости».

    Песков также заявил: «Авгиевы конюшни наших двусторонних отношений слишком грязные, долго их убирать», подчеркнув, что устранение накопившихся проблем потребует времени и усилий.

    Напомним, в субботу президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    11 июня президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    Ранее Песков сообщил, что диалог между Россией и США продолжается на фоне сохраняющихся сложностей и большого числа нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.

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    14 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Иран уведомил о возможности ударов по военным объектам США, Британии, Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Иран официально уведомил власти Великобритании, США и Франции о том, что их военные объекты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью иранских ударов в случае помощи Израилю при отражении атак исламской республики.

    По данным агентства Mehr, Тегеран также заявил о возможности нанесения ударов по судам и военным кораблям западных стран в Персидском заливе и Красном море, передает ТАСС.

    Власти Ирана потребовали от западных стран не вмешиваться в возможный конфликт между Ираном и Израилем.

    В публикации отмечается, что эти заявления были сделаны в официальном порядке и направлены соответствующим государствам по дипломатическим каналам.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.

    Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.


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    14 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит «Большой семерки» в Канаде стал демонстрацией разъединения Запада, отметил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что ключевым вопросом, разделившим Европу и США, стал потолок цен на российскую нефть, который стал основным пунктом нового пакета санкций Евросоюза.

    Пушков подчеркнул, что в администрации Трампа опасаются: ограничения могут привести к снижению поставок российской нефти на мировой рынок, в результате чего возрастут мировые цены. Он добавил, что дополнительную угрозу стабильности поставок создает конфликт между Израилем и Ираном, способный спровоцировать перебои с ближневосточной нефтью через Ормузский пролив.

    Сенатор также отметил, что даже при таких рисках лидеры Евросоюза, руководствуясь антироссийскими настроениями, готовы действовать в ущерб себе, в то время как США занимают более прагматичную позицию.

    По его мнению, политические разногласия сохраняются и из-за отличий во внешней политике Трампа и ЕС в отношении России. При этом Брюсселю не удается склонить Вашингтон к своей линии.

    Ранее Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть.

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    16 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    FT узнала способ ЕС обойти любое вето со стороны Венгрии или Словакии

    FT: ЕС собрался запретить новые контракты на поставку российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России, а действующие соглашения прекратить поэтапно до 2028 года, чтобы обойти любое возможное вето со стороны Венгрии или Словакии, пишет FT.

    Европейская комиссия (ЕК) планирует запретить всем компаниям в странах ЕС заключать новые контракты на поставку российского газа, используя нормы торгового права, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии, пишет Financial Times (FT).

    Согласно представленному ЕК обзору, с которым ознакомилась газета, новые соглашения на российский газ будут запрещены с момента принятия решения, а краткосрочные контракты и поставки трубопроводного и сжиженного газа прекратятся с 2026 года. Договора с долгосрочными обязательствами должны быть расторгнуты к 1 января 2028 года. Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрено исключение: они смогут продолжить выплаты по действующим контрактам до 2027 года, сказано в статье.

    Как отмечает издание, предложения могут быть изменены в процессе обсуждения. В Еврокомиссии подчеркивают, что новый механизм позволит обойти единогласное одобрение, необходимое для санкций, и принять решение большинством голосов.

    Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике, заявил, что ЕК хочет учесть потребности в энергоснабжении всех стран и обеспечить доступные цены.

    Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность юридическими рисками и возможными штрафами при расторжении контрактов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если ограничение российских энергоносителей будет введено.

    По плану Еврокомиссии, страны ЕС, продолжающие получать российский газ, должны будут представить планы диверсификации.

    «По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, что меньше, чем примерно две пятых. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 18%, в основном за счет увеличения поставок российского СПГ», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    В июне премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива Еврокомиссии об отказе от российских нефти, газа и ядерного топлива нанесет ущерб Венгрии и ЕС. Он заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

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    15 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС снять с повестки дня отказ от российских энергоносителей

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссии следует отказаться от идеи полного запрета поставок российских энергоносителей, сосредоточив внимание на рисках для энергетики из-за конфликта между Израилем и Ираном, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, Венгрия на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге 16 июня официально предложит Еврокомиссии исключить из повестки дня вопрос о полном запрете поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.

    Орбан заявил: «Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя». Он заявил, что нужно «подготовить исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы».

    На встрече 16 июня в Люксембурге министры энергетики ЕС обсудят план Еврокомиссии о полном отказе от импорта нефти, газа и ядерного топлива из России к 2027 году. В дискуссии примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто раскритиковал план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, назвав его инициативой, разработанной в интересах Киева и во вред Евросоюзу. Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, к концу 2027 года. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что обострение конфликта между Ираном и Израилем может привести к росту мировых цен на нефть до 300 долларов за баррель.

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    14 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Рябков сообщил о отсутствии запроса США на агреман нового посла

    Tекст: Александра Юдина

    США пока не направляли запрос на агреман для нового американского посла в России, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По его словам, на данный момент официальный запрос от Вашингтона не поступал, передает ТАСС.

    Рябков уточнил, что информация о возможной замене Линн Трейси на посту главы американского диппредставительства пока не подтверждена, так как соответствующий дипломатический запрос отсутствует.

    Ранее посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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