Стармер заявил о готовности G7 обсудить новые антироссийские санкции на саммите

Стармер: Союзники G7 обсудят дальнейшие санкции против России на саммите

Tекст: Ирма Каплан

По пути на саммит Кир Стармер сказал, что форум G7 является возможностью провести конструктивный разговор по широкому спектру тем с союзниками по глобальной безопасности.

Общаясь с журналистами в самолете, Стармера спросили, ожидает ли он, что союзники согласуют дополнительные санкции против России.

«К нам приедет президент (Владимир) Зеленский, так что это хорошая возможность для нас снова обсудить это как группа. Моя давняя точка зрения заключается в том, что нам нужно усадить Россию за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня. Это не совсем просто. <...> И если этого не произойдет, санкции, несомненно, станут частью обсуждения на G7», – приводит его слова Sky News.

Британский премьер добавил, что у него «хорошие отношения с президентом Трампом», что «важно» на фоне продолжающихся конфликтов, таких как между Израилем и Ираном.

«Я уже, наверное, большую часть последних шести месяцев говорю, что мы находимся в новой эре обороны и безопасности, новой среде для торговли и экономики. И я думаю, что для Великобритании действительно важно играть в этом ведущую роль, и именно этим я буду заниматься на саммите G7, конструктивно общаясь со всеми нашими партнерами», – заверил Стармер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стармер уклонился от прямого ответа на вопрос о потенциальном военном участии Лондона в защите Израиля от возможного удара Ирана. При этом президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Однако Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана.