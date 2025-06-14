Стармер ушел от ответа по обороне Израиля от Ирана

Tекст: Александра Юдина

В интервью агентству Bloomberg он заявил, что не собирается раскрывать детали оперативных решений, подчеркнув, что ситуация развивается очень быстро, передает РИА «Новости».

Стармер сказал, что принцип права Израиля на самооборону абсолютно ясен и Британия поддерживает это право. Он также добавил, что не намерен обсуждать оперативные вопросы публично.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану. Лондон отказался защищать Израиль в случае ответного удара Ирана. Иран уведомил о возможности ударов по военным объектам США, Британии, Франции.