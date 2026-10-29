Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золото Венесуэлы
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас страны, заявив, что он принадлежит венесуэльскому народу.
«Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит венесуэльцам», – заявила Родригес в эфире государственного телеканала VTV.
Родригес поручила министерству иностранных дел Венесуэлы и прокуратуре активизировать работу по возврату золотого запаса и подчеркнула, что не откажется от требований к Банку Англии. Политик добавила, что золото является резервом Центрального банка Венесуэлы и используется, в частности, для укрепления международных резервов страны, передает РИА «Новости».
По словам Родригес, на протяжении нескольких лет Венесуэла сталкивалась с неоправданными задержками в вопросе возврата актива. Она назвала действия британской стороны волокитой, целью которой является незаконное присвоение золотых резервных ресурсов Венесуэлы, отметив, что настало время прекратить оправдания и выполнить обязательства перед венесуэльским народом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти и оппозиция Венесуэлы планировали перевести 31 т золотого запаса из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
Летом власти и оппозиция Венесуэлы договорились совместно добиваться возврата 31 т национального золота, замороженного в хранилищах Банка Англии.