Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил поддержку Израиля в его праве обеспечивать свою безопасность после недавних ударов по Ирану, передает ТАСС.

Макрон напомнил, что Франция осуждала иранскую ядерную программу и предпринимала дипломатические усилия в этом направлении.

«Чтобы не ставить под угрозу стабильность всего региона, я призываю стороны проявлять максимальную сдержанность и деэскалацию», – заявил Макрон.

Выступление последовало после заседания совета по обороне Франции, где обсуждались меры по обеспечению защиты французских граждан, военных и дипломатических объектов в регионе. Макрон сообщил о готовности вести переговоры с региональными партнерами для достижения деэскалации на Ближнем Востоке.

Глава государства также отметил, что уже провел консультации с руководителями Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Катара, Германии, Британии и США.

Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи назвал израильскую атаку на Иран актом государственного терроризма.

Министерство иностранных дел России осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.