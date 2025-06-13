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Макрон поддержал «право Израиля на безопасность» после ударов по Ирану
Париж поддерживает право Израиля на безопасность после ударов по Ирану и призвал к деэскалации на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил поддержку Израиля в его праве обеспечивать свою безопасность после недавних ударов по Ирану, передает ТАСС.
Макрон напомнил, что Франция осуждала иранскую ядерную программу и предпринимала дипломатические усилия в этом направлении.
«Чтобы не ставить под угрозу стабильность всего региона, я призываю стороны проявлять максимальную сдержанность и деэскалацию», – заявил Макрон.
Выступление последовало после заседания совета по обороне Франции, где обсуждались меры по обеспечению защиты французских граждан, военных и дипломатических объектов в регионе. Макрон сообщил о готовности вести переговоры с региональными партнерами для достижения деэскалации на Ближнем Востоке.
Глава государства также отметил, что уже провел консультации с руководителями Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Катара, Германии, Британии и США.
Глава Управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что действия Израиля стали причиной «пожара» на всем Ближнем Востоке.
Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи назвал израильскую атаку на Иран актом государственного терроризма.
Министерство иностранных дел России осудило ночные удары Израиля по объектам на территории Ирана и призвало к сдержанности.