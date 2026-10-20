В Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике

Reuters: Глава HSBC предсказал отказ от Ормузского пролива через пять лет

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы видим, что этот регион способен восстановиться и продолжить рост. Это потребует значительных инвестиций <...> Конечно, мы надеемся на разрешение конфликта. Но Ормузский пролив, вероятно, через пять лет станет ненужным», – заявил Эльхедери. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Reuters.

Руководитель конгломерата отметил, что конфликт на Ближнем Востоке заставляет инвесторов перенаправлять ресурсы на трубопроводы к портам Персидского залива в обход Ормузского пролива. Эти изменения помогут региону справиться с последствиями кризиса, добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции подорвал два танкера в Ормузском проливе.

КСИР пригрозил ударить по проложенным там интернет-кабелям.

В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия пролива.