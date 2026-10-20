Российские туристы рассказали о разгромленных магазинах в Париже

Российские туристы рассказали о последствиях протестов в Париже

Tекст: Алексей Дегтярёв

Особенно сильно от беспорядков пострадали центральные районы французской столицы. По словам одной из туристок, забастовка напрямую не повлияла на ее отдых, но находиться в городе стало менее комфортно. Больше всего пострадал правый берег Сены с люксовыми бутиками, передает РБК.

Директор по развитию парижского консьерж-сервиса Four Seasons Voyage Анастасия Рикеза рассказала, что в городе возникли трудности с передвижением: метро не работает, такси воспользоваться сложно, а оставлять машину на улице небезопасно. Она также сообщила, что посетителей не пускали в Лувр даже с билетами, а местные жители выходят убирать улицы.

Несмотря на ситуацию, российские туристы не обращались с просьбами отменить поездки во Францию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако количество заявок на туры у оператора «Русский экспресс» снизилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

Протестующие накануне заблокировали вход в Лувр.