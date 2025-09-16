Турция решила модернизировать флот за счет экспорта оружия

Турция заложила в проект модернизации флота 13 млрд долларов от экспорта оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция планирует частично профинансировать модернизацию своего военно-морского флота за счет экспорта вооружений в азиатские страны, передает ТАСС со ссылкой на портал Nikkei Asia.

Эксперт исследовательского центра Trends Research & Advisory Серхат Сюха Чубукчуоглу заявил, что страна делает ставку на агрессивную экспортную политику в отношении дружественных и союзных государств, чтобы использовать растущий спрос на вооружение на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

По информации Nikkei Asia, Турция планирует выделить на обновление флота около 13 млрд долларов, часть из которых должна поступить от экспорта. В этом году уже заключено соглашение с Индонезией о поставках фрегатов, а ранее подобные контракты были подписаны с Малайзией, Пакистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Ожидается, что в 2027 году Малайзия получит новые патрульные корабли.

В прошлом году Турция заняла одиннадцатое место в мире по объему продаж вооружений и семнадцатое – по военным расходам. Экспорт турецкого вооружения составил почти 7,1 млрд долларов. На оборонные расходы в текущем году власти страны предусмотрели 1,6 трлн лир (примерно 38,7 млрд долларов).

